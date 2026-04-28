"Wahrscheinlich eine goldene Generation": Jürgen Klopp zählt eine kleine Fußballnation zum Favoritenkreis für die WM 2026

Der Head of Global Soccer von Brausegigant Red Bull plauderte in der Bild über die anstehende Endrunde, seine Favoriten und die Art und Weise, auf welche er das Turnier verfolgt.

Zur Frage, ob er gerne mal ein WM-Spiel unbemerkt und entspannt in einer Bar schauen wolle, entgegnete der ehemaliger Liverpool- und BVB-Erfolgstrainer: "Unbemerkt? Ja, das wäre schön. Wird aber nie passieren. Auf welches Spiel ich mich aber besonders freue, ist Schottland gegen Brasilien. Das wird cool und interessant, weil zwei komplett unterschiedliche Fußballphilosophien aufeinanderprallen."

Klopp sieht einen großen Favoritenkreis bei dieser Weltmeisterschaft. Auch die DFB-Elf zählt er dazu, denn: "Möglich ist alles!" Er könne aber auch "zehn andere Teams aufzählen, die ebenfalls große Chancen haben." Man brauche Glück, müsse von Verletzungen verschont bleiben, und man müsse natürlich große Qualität im Kader haben, nannte er das Erfolgsrezept.

Klopps heiße Titelkandidaten: "Es sind absolute Weltklasse-Nationen dabei: Weltmeister wie Argentinien, Frankreich, Spanien, England natürlich. Dazu die Niederlande. Auch Portugal könnte ein Überraschungs-Team sein. Norwegen hat mit Erling Haaland wahrscheinlich eine goldene Generation. Und sie haben jetzt einige große Teams besiegt." Festlegen auf drei absolute Titelanwärter wollte sich der 58-Jährige allerdings nicht.