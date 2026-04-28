Jürgen Klopp hat verraten, auf welche Partie bei der Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko seine Vorfreude am größten ist.
"Wahrscheinlich eine goldene Generation": Jürgen Klopp zählt eine kleine Fußballnation zum Favoritenkreis für die WM 2026
Der Head of Global Soccer von Brausegigant Red Bull plauderte in der Bild über die anstehende Endrunde, seine Favoriten und die Art und Weise, auf welche er das Turnier verfolgt.
Zur Frage, ob er gerne mal ein WM-Spiel unbemerkt und entspannt in einer Bar schauen wolle, entgegnete der ehemaliger Liverpool- und BVB-Erfolgstrainer: "Unbemerkt? Ja, das wäre schön. Wird aber nie passieren. Auf welches Spiel ich mich aber besonders freue, ist Schottland gegen Brasilien. Das wird cool und interessant, weil zwei komplett unterschiedliche Fußballphilosophien aufeinanderprallen."
Klopp sieht einen großen Favoritenkreis bei dieser Weltmeisterschaft. Auch die DFB-Elf zählt er dazu, denn: "Möglich ist alles!" Er könne aber auch "zehn andere Teams aufzählen, die ebenfalls große Chancen haben." Man brauche Glück, müsse von Verletzungen verschont bleiben, und man müsse natürlich große Qualität im Kader haben, nannte er das Erfolgsrezept.
Klopps heiße Titelkandidaten: "Es sind absolute Weltklasse-Nationen dabei: Weltmeister wie Argentinien, Frankreich, Spanien, England natürlich. Dazu die Niederlande. Auch Portugal könnte ein Überraschungs-Team sein. Norwegen hat mit Erling Haaland wahrscheinlich eine goldene Generation. Und sie haben jetzt einige große Teams besiegt." Festlegen auf drei absolute Titelanwärter wollte sich der 58-Jährige allerdings nicht.
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Jürgen Klopp ist bei der WM 2026 TV-Experte
Bei den Geheimtipps rät Klopp: "Ich denke, man sollte die britischen Teams im Blick haben. Denn wenn sie einen Weg finden, für das Turnier bereit zu sein, werden sie weit kommen. Sie haben eine gute Generation an Spielern."
Und damit meinte er nicht nur Thomas Tuchels Engländer: "Schottland kann seinen Gegnern immer und auf unterschiedliche Weise weh tun, sie haben eine gute Mannschaft. Aber letztlich wird es wohl so sein, dass spätestens ab dem Viertelfinale nur noch die großen Mannschaften und Favoriten dabei sein werden."
Die WM beginnt am 11. Juni mit dem Auftaktspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika. Das Finale steigt am 19. Juli im MetLife Stadium von East Rutherford. Klopp wird die Weltmeisterschaft als TV-Experte bei MagentaSport begleiten.