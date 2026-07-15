Wahnsinn in der Nachspielzeit! Argentinien dreht dank Lionel Messi die Partie gegen England und steht erneut im WM-Finale

Dank eines furiosen Finishs in der himmelblau-weißen Hölle von Atlanta setzte sich der Weltmeister mit 2:1 (0:0) gegen Tuchels Team durch und fordert nun Europameister Spanien im Endspiel am Sonntag vor den Toren New Yorks heraus.

Die Titelträume der Engländer platzten hingegen erneut auf furchtbar bittere Weise - trotz des Führungstreffers durch Anthony Gordon (55.) erlitt das Mutterland des Fußballs eine der schmerzhaftesten Niederlagen seiner Geschichte. Jeweils nach einer Vorlage von Messi drehten Enzo Fernández (85.) und Lautaro Martínez (90.+2.) das Spiel für die Argentinier, die sich nun der ultimativen Herausforderung Spanien stellen müssen. Der Europameister hatte am Vortag den Top-Favoriten Frankreich ausgeschaltet.

"Diese Gruppe überrascht mich immer wieder aufs Neue", sagte Argentiniens Trainer Lionel Scaloni: "Es ist schwierig zu erklären. Schaut euch diese Fans an. Wir sind einzigartig, das ist keine Arroganz. Dieses Trikot gibt alles bis zum Ende, lässt alle Kräfte auf dem Platz."

England wartet seit dem Triumph bei der Heim-WM 1966 auf den nächsten Titel, diese Leidenszeit konnte auch der deutsche Trainer Tuchel nicht beenden. Am Samstag (21.00 Uhr MESZ) geht es in Miami gegen Frankreich im Spiel um Platz drei nur noch um einen würdevollen Abschied, der jedoch kaum Trost sein dürfte.