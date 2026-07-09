Demnach hätten die Tricky Trees umgerechnet 17,5 Millionen Euro für die Dienste Reads geboten. Dies sei dem 16-fachen niederländischen Meister allerdings offenbar nicht genug.

Read war in den vergangenen Wochen und Monaten mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden, wo er als einer der Kandidaten für die Verstärkung auf der Außenverteidigerposition gehandelt wurde.

Er selbst feuerte die Gerüchte zusätzlich mit einem Interview im Mai an, in dem er seine Zukunft bei Feyenoord offen ließ und das Interesse an einem Vereinswechsel unterstrich. "Es ist kein Geheimnis mehr, dass Vereine mich beobachten und dass ein Wechsel im Sommer anstehen könnte. Das will ich auch nicht geheim halten. Ich habe mich noch nicht entschieden, also stehe ich noch unter Vertrag bei Feyenoord. Es könnte sehr gut mein letztes Heimspiel gewesen sein, aber das will ich nicht zu früh sagen."

Gleichwohl konkretisierten sich die Spekulationen seitdem nicht. Mit Nathaniel Brown nahm der deutsche Rekordmeister zudem jüngst einen Spieler unter Vertrag, der neben seiner angestammten Rolle als Linksverteidiger auch auf Reads Position rechts hinten in einer Viererkette zum Einsatz kommen kann. Unklar ist, inwiefern die Münchner überhaupt noch Bedarf an einem Transfer des 20-Jährigen hätten.