"Wäre schwer, sowas abzulehnen": Ein Deutschlandschreck flirtet offen mit dem FC Barcelona

Cucurella ist bereits der zweite Chelsea-Profi, der in den vergangenen Tagen über einen möglichen Abgang gesprochen hat: In einem Live-Stream bekundete Blues-Mittelfeldspieler Enzo Fernandez, dass er gerne in Madrid leben würde - und zog mit diesem Satz den Zorn der Chelsea-Fans auf sich. Der Klub droht, in der Premier League die Qualifikation für die Champions League zu verpassen, was vor allem für die Top-Spieler ein schwer zu akzeptierender Misserfolg wäre.

Cucurella wurde in der Jugend von Espanyol Barcelona ausgebildet und wechselte als Jugendlicher zum Stadtrivalen Barca. Dort kam er in der ersten Mannschaft in der Saison 2017/18 zu seinem einzigen Einsatz: Er wurde in der ersten Runde der Copa del Rey für die letzten sieben Minuten eingewechselt - und darf sich deshalb Pokalsieger nennen, da das Team später den Titel holte.

Es folgten Leihen zu Eibar und Getafe, bevor Brighton 2021 zuschnappte und ihn für 20 Millionen Euro im Sommer 2021 nach England holte. Nur ein Jahr später zahlte Chelsea mehr als das Dreifache für den Abwehrspieler, als es für ihn für 65 Millionen Euro an die Stamford Bridge ging.

In Deutschland ist der Europameister von 2024 vor allem wegen seines umstrittenen Handspiels im EM-Viertelfinale gegen Deutschland vor knapp zwei Jahren bekannt. Er bekam in der Verlängerung beim Stand von 1:1 einen Schuss Jamal Musialas aus kurzer Distanz an den Arm. Zum Entsetzen der deutschen Fans gab es keinen Strafstoß für die DFB-Elf und Spanien gewann das Spiel mit 2:1.