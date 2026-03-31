Chelseas Marc Cucurella hat verraten, dass er von einer Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein FC Barcelona träumt. Gleichzeitig versicherte er aber auch, sich in England bei den Blues wohlzufühlen.
"Wäre schwer, sowas abzulehnen": Ein Deutschlandschreck flirtet offen mit dem FC Barcelona
- (C)Getty Images
Marc Cucurella: "Wird erst in ein paar Jahren ein Thema"
Im Vorfeld des Tests der spanischen Nationalmannschaft gegen Ägypten verriet der Linksverteidiger den Journalisten seine Gedanken und Pläne - und sprach über einen möglichen Transfer zu den Katalanen.
"Es wäre schwer, sowas abzulehnen", sagte er. "Dabei geht es nicht nur um mich: Ich muss auch an meine Familie denken. Wenn es passieren soll, dann passiert es. Wir werden sehen, welche Entscheidungen getroffen werden. Man denkt immer an eine Rückkehr. Aber ich bin sehr glücklich in England, genau wie meine Familie. Aber das wird erst in ein paar Jahren ein Thema."
Marc Cucurella absolvierte ein Spiel für die Profis des FC Barcelona
Cucurella ist bereits der zweite Chelsea-Profi, der in den vergangenen Tagen über einen möglichen Abgang gesprochen hat: In einem Live-Stream bekundete Blues-Mittelfeldspieler Enzo Fernandez, dass er gerne in Madrid leben würde - und zog mit diesem Satz den Zorn der Chelsea-Fans auf sich. Der Klub droht, in der Premier League die Qualifikation für die Champions League zu verpassen, was vor allem für die Top-Spieler ein schwer zu akzeptierender Misserfolg wäre.
Cucurella wurde in der Jugend von Espanyol Barcelona ausgebildet und wechselte als Jugendlicher zum Stadtrivalen Barca. Dort kam er in der ersten Mannschaft in der Saison 2017/18 zu seinem einzigen Einsatz: Er wurde in der ersten Runde der Copa del Rey für die letzten sieben Minuten eingewechselt - und darf sich deshalb Pokalsieger nennen, da das Team später den Titel holte.
Es folgten Leihen zu Eibar und Getafe, bevor Brighton 2021 zuschnappte und ihn für 20 Millionen Euro im Sommer 2021 nach England holte. Nur ein Jahr später zahlte Chelsea mehr als das Dreifache für den Abwehrspieler, als es für ihn für 65 Millionen Euro an die Stamford Bridge ging.
In Deutschland ist der Europameister von 2024 vor allem wegen seines umstrittenen Handspiels im EM-Viertelfinale gegen Deutschland vor knapp zwei Jahren bekannt. Er bekam in der Verlängerung beim Stand von 1:1 einen Schuss Jamal Musialas aus kurzer Distanz an den Arm. Zum Entsetzen der deutschen Fans gab es keinen Strafstoß für die DFB-Elf und Spanien gewann das Spiel mit 2:1.
Die Saison 2025/26 von Marc Cucurella bei Chelsea:
- Spiele: 41
- Einsatzminuten: 3077
- Tore: 1
- Assists: 3
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.