Wird das WM-Finale erneut von einem Italiener gepfiffen? Laut Mark Clattenburg ist das die wahrscheinliche Variante.
"Wäre ein großer Schock für mich": Sorgt die FIFA mit der Wahl des Schiedsrichters für das WM-Finale für Stunk?
Der ehemalige englische Top-Schiedsrichter erklärte im 'Whistleblower'-Podcast der Daily Mail, dass vermutlich der 44 Jahre alte Maurizio Mariani das Endspiel der Weltmeisterschaft in East Rutherford am 19. Juli leiten wird.
Mariani gilt als herausragender Referee. Er leitete unter anderem in der vergangenen Saison das Finale der Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano sowie 2025 das Endspiel der U20-WM zwischen Marokko und Argentinien.
Dennoch glaubt Clattenburg, dass eine Nominierung Marianis aufgrund dessen Nationalität nicht überall gut ankäme. Er habe "gehört, dass es wieder ein italienischer Schiedsrichter sein könnte", verriet er. Eine Wahl mit Geschmäckle, findet er mit Blick auf den FIFA-Präsidenten und den FIFA-Schiedsrichterboss: "(Gianni) Infantino ist Italiener, (Pierliuigi) Collina ist Italiener. Italien hat die größte Macht, wenn es um das Schiedsrichtertum und die übergeordnete Fußballwelt geht." Dazu sei angemerkt, dass Infantino zwar italienische Wurzeln hat, allerdings Schweizer ist.
- AFP
"Gibt es keine anderen Schiedsrichter?"
Fiele die Wahl auf Mariani, käme das laut Clattenburg nicht gut an, schließlich leiteten seit 1978 bereits dreimal Schiedsrichter aus Italien das größte Spiel der Welt: "Das würde eine Menge Leute verärgern, wenn es wieder ein italienischer Schiedsrichter wäre. Ich sagte nicht, dass es Italien nicht verdient, aber da draußen gibt es eine Menge talentierter Schiedsrichter, die dieses Spiel pfeifen könnten."
"Die FIFA muss alle zufriedenstellen, alle sechs Konföderationen", schilderte Clattenburg: "2010 hatten wir einen englischen Schiedsrichter, 2014 einen Italiener, 2018 einen Argentinier und 2022 einen Polen. Jetzt soll es wieder ein Italiener werden. Gibt es keine anderen Schiedsrichter?"
Eine Sache, die klar für Mariani spricht, ist, dass Italiens Nationalmannschaft sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat und so keine Rücksicht auf eine etwaige brisante Konstellation in den vorherigen Runden genommen werden muss. Mariani war im laufenden Turnier dreimal im Einsatz: Beim 1:1 zwischen Saudi-Arabien und Uruguay, Kolumbiens 1:0 gegen die DR Kongo und bei Brasilien 2:1-Erfolg im Sechzehntelfinale gegen Japan.
Einige Schiedsrichterkontroversen bei der WM 2026
Das Niveau der Schiedsrichter und ihrer Assistenten war bei der laufenden Endrunde angesichts vieler umstrittener Entscheidungen ein Dauerthema. Dass die FIFA bei ihren Ansetzungen auch vor Kontroversen nicht zurückschreckt, bewies sie vor dem Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko, als erstmals alle Unparteiischen des Gespanns aus einem Land kamen - nämlich aus Argentinien, das zuletzt sportlich ein schwieriges Verhältnis zu den Franzosen pflegte.
Dazu gibt es die Diskussion, ob der Deutsche Top-Referee Felix Zwayer als Retourkutsche für die Haltung des DFB im "Fall Balogun" vom Weltverband nicht in der K.o.-Runde eingesetzt wird. Clattenburg meinte: "Wenn jetzt wieder ein Italiener die Chance bekommt, nach allem, was mit der FIFA bei diesem Turnier passiert ist, wäre das ein großer Schock für mich."
Clattenburg gilt selbst als einer der besten Schiedsrichter der vergangenen 20 Jahre. Er nahm an mehreren großen Turnieren teil und leitete unter anderem das Finale der Europameisterschaft 2016 zwischen Frankreich und Portugal. Im gleich Jahr war er auch Schiedsrichter des Champions-League-Endspiels zwischen Real Madrid und Atletico. Bei WM-Endrunden war er nicht im Einsatz, dafür aber bei den Olympischen Spielen 2012 in London, wo er Brasiliens Finalsieg gegen Mexiko pfiff.
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