"Wäre ein großer Schock für mich": Sorgt die FIFA mit der Wahl des Schiedsrichters für das WM-Finale für Stunk?

Der ehemalige englische Top-Schiedsrichter erklärte im 'Whistleblower'-Podcast der Daily Mail, dass vermutlich der 44 Jahre alte Maurizio Mariani das Endspiel der Weltmeisterschaft in East Rutherford am 19. Juli leiten wird.

Mariani gilt als herausragender Referee. Er leitete unter anderem in der vergangenen Saison das Finale der Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano sowie 2025 das Endspiel der U20-WM zwischen Marokko und Argentinien.

Dennoch glaubt Clattenburg, dass eine Nominierung Marianis aufgrund dessen Nationalität nicht überall gut ankäme. Er habe "gehört, dass es wieder ein italienischer Schiedsrichter sein könnte", verriet er. Eine Wahl mit Geschmäckle, findet er mit Blick auf den FIFA-Präsidenten und den FIFA-Schiedsrichterboss: "(Gianni) Infantino ist Italiener, (Pierliuigi) Collina ist Italiener. Italien hat die größte Macht, wenn es um das Schiedsrichtertum und die übergeordnete Fußballwelt geht." Dazu sei angemerkt, dass Infantino zwar italienische Wurzeln hat, allerdings Schweizer ist.