"Wäre das ein Kollege gewesen, dem hätte ich eine reingehauen": Der fatale Brasilien-Trip von BVB-Ikone Kevin Großkreutz

Dede setzte sich ins Auto und düste zu Großkreutz. Als er ihn sah, "war ich geschockt", erzählte er. Eine Freundin Dedes versuchte schließlich mit einer von Großkreutz als "Geheimrezept" titulierten Methode für Besserung zu sorgen: Essig sollte der verbrannten Haut auf die Sprünge helfen. Allerdings, so Großkreutz: "Das hat so gebrannt, eine Stunde danach noch. Wäre das ein Kollege gewesen, hätte ich dem eine reingehauen. Ich habe den Tag irgendwie mit Bier überstanden, aber es war trotzdem richtig schmerzhaft. Dann habe ich mich ins Bett gelegt, aber es ging nicht. Ich konnte nicht liegen und habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Die Schulter war hinüber."

Großkreutz versuchte es am nächsten Morgen mit Ibuprofen und rief Dortmunds Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun an. "Er hat gemeint: Schwierig. Ich wollte auch nicht in Brasilien zum Arzt. Dann habe ich zu Dede gesagt: Ich glaube, das hat keinen Sinn mehr hier. Ich muss nach Hause."

Wenig später saß Großkreutz im Flugzeug - oben ohne. "Ich bin oberkörperfrei von Brasilien nach Frankfurt geflogen. Und hier war ja Winter. Ich saß kerzengerade im Flieger, ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte auch nicht schlafen. Ich habe mir Schmerzmittel reingehauen, aber die haben nichts gebracht. Ich stand oberkörperfrei am Flughafen und kam mir auch ein bisschen doof vor", sagte er.