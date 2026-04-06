Unvollständig von Galatasaray bei der FIFA registrierte Unterlagen waren einst der Grund, aus dem Kevin Großkreutz nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach Istanbul im Sommer 2015 mehrere Monate nicht eingesetzt werden durfte. Und als er es durfte, wechselte er zum VfB Stuttgart - ohne je eine Minute für den türkischen Traditionsklub absolviert zu haben.
"Wäre das ein Kollege gewesen, dem hätte ich eine reingehauen": Der fatale Brasilien-Trip von BVB-Ikone Kevin Großkreutz
Einen Treffer im Ausland erzielte Großkreutz dennoch und zwar schon einige Jahre zuvor. Der langjährige BVB-Profi und Weltmeister von 2014 netzte einst per Elfmeter in Brasilien. Großkreutz war Teil eines inoffiziellen Spiels, das jährlich zwischen zwei Favelas in Belo Horizonte ausgetragen wird.
Vergessen wird Großkreutz diese Reise zum Jahresende 2010 ganz sicher nicht. Doch das hat weniger mit seinem Auftritt auf einem Dorfplatz auf extrem matschigem Untergrund zu tun, als mit einer wilden Geschichte, die sich nur wenige Tage später zutragen sollte.
Großkreutz, der sich trotz sprachlicher Barrieren seit jeher gut mit ausländischen Spielern verstand, besuchte in Brasilien nämlich Mitspieler und BVB-Legende Dede bei dessen halbjährlichem Heimaturlaub. Dass das jedoch nicht ohne sein wird, bekam der frühere Linksverteidiger schon vor der Reise mit auf den Weg.
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Wegen Großkreutz: Eindringliche Warnung von Zorc an Dede
Kurz zuvor feierten die Borussen, die damals unter Jürgen Klopp nach der Hinrunde bereits mit zehn Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze standen, ihre Weihnachtsfeier. Dort nahm Manager Michael Zorc Dede, seinen einst ersten Transfer überhaupt, zur Seite und sagte angesichts des bevorstehenden Trips: "Bei Kevin musst du aufpassen." Zorc sei dabei "richtig ernst" gewesen, wie Dede vor kurzem im Podcast "Viertelstunde Fußball" von Großkreutz und Kommentator Cornelius Küpper sagte.
Doch mit viel Vorsicht ist niemand an den Aufenthalt herangegangen. "Wir haben in meiner Stadt erst einmal ein paar Tage gefeiert", erzählte Dede. Großkreutz, der die Reise mit einem Kumpel antrat, schilderte derweil: "Bei Dede im Haus haben wir auch das eine oder andere Bier vernichtet, vier Tage lang. Ich glaube, wir haben durchgetrunken. Da waren glaube ich immer 150 Leute im Haus."
Dede bekam also schnell einen ersten Eindruck davon, was angesagt ist. "In den ersten Tagen habe ich Kevin gesehen - oh Gott", sagte er und wurde sich dessen bewusst, wovor Zorc in weiser Voraussicht gewarnt hatte: "Ich glaube, ich muss richtig aufpassen. Ich habe immer den Druck verspürt, dass nichts passiert."
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Fataler Irrtum am Strand von Cabo Frio
Passiert ist aber freilich dennoch etwas: Kurz nach seinem verwandelten Elfmeter fuhren Großkreutz und sein Kumpel von Belo Horizonte in die Großstadt Cabo Frio im Bundesstaat Rio de Janeiro - ohne Dede. Der blieb noch ein paar Tage bei seinen Eltern, schickte aber Begleitschutz in Form zweier Freunde mit.
Großkreutz erinnerte sich, wie ihn Dede vor der Sonneneinstrahlung warnte: "Bitte Kevin, creme dich ein. Egal, wie das Wetter ist." Nach der Ankunft im Hotel schlug Großkreutz seinem Begleiter vor: "Komm, ab zum Strand, ein paar Bier trinken. Dann haben wir ein paar Bier getrunken. Das eine oder andere zu viel vielleicht, wie immer."
Den dringenden Rat des abwesenden Dede hatte Großkreutz zwar nicht vergessen, aber nicht als notwendig erachtet - ein fataler Irrtum, wie sich schnell herausstellen sollte. "Am Strand war es bewölkt und ich dachte mir: Warum cremt der sich denn als Brasilianer ein? Unglaublich, es ist bewölkt!", erzählte Großkreutz. "Dann habe ich noch ein Bier getrunken und kurz ein Nickerchen gemacht. Ich lag auf dem Handtuch und bin eingeschlafen."
"Ich bin wach geworden und meine Schulter war Matsche"
Aus einem kurzen Einpennen wurden nach Angaben des Mittelfeldspielers zwei Stunden. Die Sonne hatte sich in Großkreutz' Haut eingebrannt. "Ich bin wach geworden und meine Schulter war Matsche, richtig kaputt. Da kam schon alles raus, das war ekelhaft. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war kein Sonnenbrand mehr - das war, als ob dir einer heißes Wasser drüberkippt", sagte Großkreutz.
Vermutlich angesichts seines Pegels unterschätzte er zunächst das Ausmaß der Verbrennungen und dachte sich: "Irgendwie geht das schon, glaube ich. Ich habe wieder ein paar Bier getrunken." Vier Tage lang hätte Großkreutz' Reise anschließend noch angedauert, doch die eiternde Haut und die unerträglichen Schmerzen brachten ihn zur Einsicht.
Der nichts ahnende Dede erhielt daraufhin einen Anruf seiner Freunde. "Der ist ganz rot", sagten sie. "Ich habe mir gedacht: Ein bisschen rot, das ist doch normal. Doch dann war Kevin am Apparat und meinte nur: Mir geht's nicht gut. Da ging bei mir direkt der Alarm an, ich hatte sofort die Stimme von Zorc im Kopf."
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"Geheimrezept" aus Brasilien: Essig gegen Sonnenbrand
Dede setzte sich ins Auto und düste zu Großkreutz. Als er ihn sah, "war ich geschockt", erzählte er. Eine Freundin Dedes versuchte schließlich mit einer von Großkreutz als "Geheimrezept" titulierten Methode für Besserung zu sorgen: Essig sollte der verbrannten Haut auf die Sprünge helfen. Allerdings, so Großkreutz: "Das hat so gebrannt, eine Stunde danach noch. Wäre das ein Kollege gewesen, hätte ich dem eine reingehauen. Ich habe den Tag irgendwie mit Bier überstanden, aber es war trotzdem richtig schmerzhaft. Dann habe ich mich ins Bett gelegt, aber es ging nicht. Ich konnte nicht liegen und habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Die Schulter war hinüber."
Großkreutz versuchte es am nächsten Morgen mit Ibuprofen und rief Dortmunds Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun an. "Er hat gemeint: Schwierig. Ich wollte auch nicht in Brasilien zum Arzt. Dann habe ich zu Dede gesagt: Ich glaube, das hat keinen Sinn mehr hier. Ich muss nach Hause."
Wenig später saß Großkreutz im Flugzeug - oben ohne. "Ich bin oberkörperfrei von Brasilien nach Frankfurt geflogen. Und hier war ja Winter. Ich saß kerzengerade im Flieger, ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte auch nicht schlafen. Ich habe mir Schmerzmittel reingehauen, aber die haben nichts gebracht. Ich stand oberkörperfrei am Flughafen und kam mir auch ein bisschen doof vor", sagte er.
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Großkreutz' Schulter bis heute von Narben gekennzeichnet
Großkreutz landete am 31. Dezember gegen 17 Uhr und ließ sich sofort zu Dr. Braun fahren. Der gab ihm Spritzen gegen die Schmerzen und Creme für den Horror-Sonnenbrand. "Und dann habe ich Silvester gefeiert", schilderte Großkreutz.
Fünf Tage später stand der damals 22-Jährige beim Trainingsauftakt des BVB auf dem Platz. "Was hast du denn schon wieder gemacht?", habe Klopp zu ihm gesagt. "Ich habe zwar trainiert, aber während der Vorbereitung noch am ganzen Körper gepellt. Die Haut konnte man überall abziehen." Dede verriet: "In der ersten Zeit durfte er in nicht in der Kabine duschen, damit das keiner sieht. Kevin hat zu Hause geduscht."
Großkreutz, dessen verbrannte Schulter nach eigener Aussage viel Zeit zur Heilung benötigte ("Es hat richtig lange gedauert, das war Wahnsinn") und bis heute von kleinen Narben gekennzeichnet ist, ließ sich sportlich in der unmittelbaren Folge aber nichts anmerken.
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"Der Sonnenbrand hat uns die Meisterschaft geschenkt"
Nur neun Tage nach der Rückkehr auf den Trainingsplatz schoss Großkreutz seine zwei wohl wichtigsten Tore in seiner sechs Jahre andauernden Zeit beim BVB. Beim Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen, auch in der Gegenwart der nächste Gegner der Westfalen, explodierte er kurz nach der Pause: Mit zwei Toren und einer Vorlage zwischen der 49. und 55. Minute wurde Großkreutz beim 3:1-Sieg zum Matchwinner - und ebnete der Borussia gegen den ärgsten Verfolger damit den Weg zur ersten Meisterschaft der Ära Klopp.
Den Vorsprung ließen sich Klopps junge Wilde nicht mehr nehmen. Am Ende landete man sieben Punkte vor Leverkusen und gewann erstmals nach einer neunjährigen Durststrecke wieder einen Titel.
Es war der Auftakt in eine der erfolgreichsten Zeiten der Dortmunder Vereinsgeschichte. Oder, wie es der heute 37-jährige Großkreutz ausdrückte: "Der Sonnenbrand hat uns die Meisterschaft geschenkt."
Kevin Großkreutz: Leistungsdaten für den BVB
Zeitraum Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten 2009-2015 236 27 37 21