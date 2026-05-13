Bald beendet Niklas Süle seine Karriere. Vor Jahren wäre er beinahe beim 1. FC Nürnberg gelandet - und war dort als Stürmer eingeplant. Das berichtet die Sport Bild. Demnach spielte sich die Episode im Jahr 2010 ab, Süle war damals 14.
Wäre dann alles anders gekommen? Innenverteidiger des BVB wäre wohl beinahe Stürmer geworden
Süle kickte zu dieser Zeit im Nachwuchs des SV Darmstadt 98. Mit dem Club soll er sich schon über einen Transfer einig gewesen sein.
Der Wechsel platzte jedoch, da Süle keinen Platz an der mit dem FCN kooperierenden Bertolt-Brecht-Schule erhielt. Daher schoben seine Eltern dem Umzug ins Frankenland einen Riegel vor.
Kurios dabei: In Nürnberg war Süle als Stürmer eingeplant und sollte auf dieser Position weiter ausgebildet werden. Statt nach Nürnberg ging es für Süle schließlich zur TSG Hoffenheim.
Süle war früher tatsächlich Stürmer
Bereits 2016 hatte Süles Vater Georg in einem Bild-Interview erklärt, dass sein Sohn früher als Süle Stürmer spielte. "In der F-Jugend hat er in einer Saison 100 Tore geschossen, da haben wir ihn in die E-Jugend gesteckt. Aber dort hat er auch gleich 70 gemacht", sagte er damals.
Als Angreifer wechselte Süle damals auch in den Kraichgau. Dass er sich später als Innenverteidiger etablierte, hatte laut des Papas folgenden Grund: "Dann fielen in der U15 die Innenverteidiger aus, Niklas sprang ein, köpfte hinten alles raus und blieb Innenverteidiger."
Dennoch glaubte Georg Süle vor zehn Jahren: "Niki hätte es aber auch als Stürmer zu etwas bringen können."
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Süle enthüllt Sauna-Anekdote bei Bayern
In der vergangenen Woche hatte der frühere Nationalspieler erklärt, nach der Saison seine aktive Laufbahn zu beenden. Das verkündete er im Podcast "Spielmacher".
Sein Vertrag beim BVB läuft nach der Saison aus. Dabei erzählte er unter anderem von den besten Momenten seiner 13-jährigen Profikarriere und seinen immer wiederkehrenden Gewichtsproblemen, ehe er das Interview gegen Ende unterbrach und eine prall gefüllte McDonalds-Tüte aus einem Nebenraum holte.
Einige Minuten zuvor hatte Süle noch offenbart, wie sehr ihn die Gewichtsprobleme in seiner Karriere belastet haben. Während seiner Zeit beim FC Bayern München sah er sich am Tag vor dem wöchentlichen Wiegen sogar dazu gezwungen, zu fasten und Pfunde mit einer Regenjacke in der Sauna abzuschwitzen.
Niklas Süle: Leistungsdaten und Statistiken in seiner Karriere
Statistik BVB FC Bayern TSG Hoffenheim Spiele 110 171 117 Tore 3 7 8 Assists 5 5 4 Einsatzminuten 7.499 12.654 9.813
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.