Wäre dann alles anders gekommen? Innenverteidiger des BVB wäre wohl beinahe Stürmer geworden

Süle kickte zu dieser Zeit im Nachwuchs des SV Darmstadt 98. Mit dem Club soll er sich schon über einen Transfer einig gewesen sein.

Der Wechsel platzte jedoch, da Süle keinen Platz an der mit dem FCN kooperierenden Bertolt-Brecht-Schule erhielt. Daher schoben seine Eltern dem Umzug ins Frankenland einen Riegel vor.

Kurios dabei: In Nürnberg war Süle als Stürmer eingeplant und sollte auf dieser Position weiter ausgebildet werden. Statt nach Nürnberg ging es für Süle schließlich zur TSG Hoffenheim.