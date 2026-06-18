Real Madrid will offenbar alles daran setzen, Michael Olise noch in diesem Sommer vom FC Bayern München loszueisen. Geld scheint keine Rolle zu spielen. Zumindest fast.
Wackelt sogar Transfer-Weltrekord? Real Madrid will bei Michael Olise vom FC Bayern München offenbar in die Vollen gehen
Real Madrid: Müssen zwei Starspieler für Michael Olise gehen?
Denn nach Informationen der madrilenischen Zeitung Marca könnten die Königlichen schon bald mit einer Offerte in Höhe von 200 Millionen Euro beim deutschen Rekordmeister anklopfen. Die Schmerzgrenze liege bei 220 Millionen Euro - und somit nur zwei Millionen Euro unter dem bis heute teuersten Transfer der Geschichte (Neymar, 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG).
Um die Summe in schwindeliger Höhe zu stemmen, müsste Real dem Bericht zufolge aber auch eigene Spieler veräußern. Als mögliche Kandidaten werden Federico Valverde und Aurelien Tchouameni genannt. Beide hatten sich vor einigen Wochen während des Saisonendspurts mächtig in die Haare bekommen, was letztlich in einer handgreiflichen Auseinandersetzung mündete. Valverde musste mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus, beide Streithähne wurden mit einer Geldstrafe von einer halben Million Euro bedacht.
Ein Verkauf des Duos scheint aber ob ihres Stellenwerts dennoch unwahrscheinlich, immerhin gilt zumindest Valverde als Emporkömmling aus Real Castilla. Außerdem können es sich die Blancos eigentlich nicht leisten, einen oder gar zwei weitere zentrale Mittelfeldspieler mit Qualitäten am Ball zu verlieren. Die Baustelle besteht seit dem Karriereende von Toni Kroos sowie dem Abgang von Luka Modric und soll auch auf Drängen von Rückkehrer Jose Mourinho noch in diesem Sommer behoben werden. Zumal in Eduardo Camavinga laut The Athletic auch abseits eines Olise-Transfers ein weiterer Zentrumsspieler zum Verkauf steht. Übereinstimmenden Berichten zufolge arbeiten die Königliche auf Geheiß von Mourinho aktuell auch an einer Verpflichtung von Enzo Fernandez vom FC Chelsea. Kostenpunkt: Mindestens 100 Millionen Euro.
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Unverkäuflich: Verlängert Michael Olise vorzeitig beim FC Bayern?
Eine Verpflichtung von Olise ist nach aktuellem Stand aber nur königliches Wunschdenken. Die Verantwortlichen des FC Bayern München betonten in den vergangenen Wochen vermehrt, dass der 24-Jährige unverkäuflich sei. Ist also fraglich, ob der amtierende Doublesieger schwach wird - selbst wenn tatsächlich ein mit über 200 Millionen Euro gefüllter Geldkoffer in der Säbener Straße landet. Die französische Zeitung L'Equipe zitierte ein nicht genanntes Vorstandsmitglied der Münchner außerdem unlängst wie folgt: "Für 200 Millionen Euro würde er nicht gehen. Olise ist unbezahlbar. Er würde nicht einmal für 500 Millionen gehen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Real für 150 Millionen Euro überhaupt ein Bein von Olise bekommen würden."
Gleichzeitig arbeiten die FCB-Bosse dem Vernehmen nach an einer vorzeitigen Verlängerung des noch bis 2029 Vertrags von Olise. Schon kurz nach der WM soll im Optimalfall Vollzug gemeldet werden. Der Franzose, der derzeit kolportierte zwölf Millionen Euro pro Jahr plus Boni verdient, soll zum Topverdiener neben Harry Kane und Jamal Musiala (jeweils 25 Millionen Euro) aufsteigen. Olises Jahressalär soll mindestens verdoppelt werden. Außerdem würde ihm ein Unterschriftsbonus winken, der wohl ähnlich zu den 22 Millionen Euro ausfallen dürfte, die Alphonso Davies einst bei seiner Vertragsverlängerung kassierte.
Olise hat sich den Topverdiener-Status in den zwei Jahren seit seinem 53 Millionen Euro schweren Wechsel von Crystal Palace zweifellos verdient. In bislang 107 Pflichtspielen gelangen ihm 42 Treffer und 54 Assists. Obendrein glänzt er für die französische Nationalmannschaft. So auch beim WM-Auftakt Frankreichs gegen den Senegal, als er Kylian Mbappes Treffer zum 1:0 traumhaft vorbereitet hatte.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.