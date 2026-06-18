Wackelt sogar Transfer-Weltrekord? Real Madrid will bei Michael Olise vom FC Bayern München offenbar in die Vollen gehen

Denn nach Informationen der madrilenischen Zeitung Marca könnten die Königlichen schon bald mit einer Offerte in Höhe von 200 Millionen Euro beim deutschen Rekordmeister anklopfen. Die Schmerzgrenze liege bei 220 Millionen Euro - und somit nur zwei Millionen Euro unter dem bis heute teuersten Transfer der Geschichte (Neymar, 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG).

Um die Summe in schwindeliger Höhe zu stemmen, müsste Real dem Bericht zufolge aber auch eigene Spieler veräußern. Als mögliche Kandidaten werden Federico Valverde und Aurelien Tchouameni genannt. Beide hatten sich vor einigen Wochen während des Saisonendspurts mächtig in die Haare bekommen, was letztlich in einer handgreiflichen Auseinandersetzung mündete. Valverde musste mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus, beide Streithähne wurden mit einer Geldstrafe von einer halben Million Euro bedacht.

Ein Verkauf des Duos scheint aber ob ihres Stellenwerts dennoch unwahrscheinlich, immerhin gilt zumindest Valverde als Emporkömmling aus Real Castilla. Außerdem können es sich die Blancos eigentlich nicht leisten, einen oder gar zwei weitere zentrale Mittelfeldspieler mit Qualitäten am Ball zu verlieren. Die Baustelle besteht seit dem Karriereende von Toni Kroos sowie dem Abgang von Luka Modric und soll auch auf Drängen von Rückkehrer Jose Mourinho noch in diesem Sommer behoben werden. Zumal in Eduardo Camavinga laut The Athletic auch abseits eines Olise-Transfers ein weiterer Zentrumsspieler zum Verkauf steht. Übereinstimmenden Berichten zufolge arbeiten die Königliche auf Geheiß von Mourinho aktuell auch an einer Verpflichtung von Enzo Fernandez vom FC Chelsea. Kostenpunkt: Mindestens 100 Millionen Euro.