Wackelt der Transfer? Darum ist der Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona noch nicht offiziell

Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, soll die Bekanntgabe erst in der kommenden Woche erfolgen. Demnach mussten auf den letzten Metern noch einige Details in den Transferunterlagen geklärt werden. Adeyemis Berater soll dabei kurzfristig Änderungen vorgenommen haben - ohne dass die Zeitung näher darauf einging, worum es sich konkret handelt.

Auswirkungen auf den Transfer selbst soll dies jedoch nicht haben. Der Deal gilt weiterhin als fix, die offizielle Vorstellung des 24-Jährigen ist dem Bericht zufolge für Mittwoch geplant.