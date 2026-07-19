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Wackelt der Transfer? Darum ist der Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona noch nicht offiziell

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Der Wechsel von Karim Adeyemi vom BVB zum FC Barcelona ist eigentlich in trockenen Tüchern. Die offizielle Verkündung lässt allerdings auf sich warten. Wackelt der Transfer etwa doch?

Der Wechsel von Karim Adeyemi von Borussia Dortmund zum FC Barcelona ist beschlossene Sache. Barca-Präsident Joan Laporta kündigte den Transfer bereits persönlich an. Der Flügelstürmer wurde inzwischen auch schon in seiner neuen sportlichen Heimat gesichtet, wo er den obligatorischen Medizincheck erfolgreich absolviert haben soll. Dennoch steht die offizielle Verkündung weiterhin aus. Doch warum?

  • Änderungen von Adeyemis Berater verzögern Prozedere

    Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, soll die Bekanntgabe erst in der kommenden Woche erfolgen. Demnach mussten auf den letzten Metern noch einige Details in den Transferunterlagen geklärt werden. Adeyemis Berater soll dabei kurzfristig Änderungen vorgenommen haben - ohne dass die Zeitung näher darauf einging, worum es sich konkret handelt. 

    Auswirkungen auf den Transfer selbst soll dies jedoch nicht haben. Der Deal gilt weiterhin als fix, die offizielle Vorstellung des 24-Jährigen ist dem Bericht zufolge für Mittwoch geplant.

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  • Karim AdeyemiGetty Images

    Karim Adeyemi: BVB kassiert geringe Summe, aber ...

    Der Wechsel des Offensivspielers zum FC Barcelona hatte sich bereits in den vergangenen Tagen deutlich abgezeichnet. Medienberichten zufolge einigten sich beide Vereine auf eine fixe Ablösesumme von 22 Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen kann Borussia Dortmund weitere neun Millionen Euro einnehmen. Darüber hinaus sicherte sich der BVB eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 Prozent. Während Adeyemis Vertrag in Dortmund noch bis 2027 gelaufen wäre, erhält er in Barcelona einen Vertrag bis 2031.

    Auf seinen neuen Trainer Hansi Flick trifft Adeyemi dabei nicht zum ersten Mal. Der frühere Bundestrainer berief den Offensivspieler im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft. Seitdem absolvierte Adeyemi elf Länderspiele für den DFB, verpasste die Weltmeisterschaft in Nordamerika im vergangenen Sommer jedoch.

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