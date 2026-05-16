Der 40-jährige Schlussmann des deutschen Rekordmeister war von Trainer Vincent Kompany beim 5:1 gegen den Effzeh in der 60. Spielminute vom Feld genommen und durch Ersatzmann Jonas Urbig ersetzt worden.
Sensations-Comeback zeichnet sich ab: Manuel Neuer heizt Spekulationen an
Vorausgegangen war eine Ecke der Kölner, in deren Folge Neuer beim Abstoß in Richtung Auswechselbank signalisierte, nicht weitermachen zu können. Auf seinem Weg zur Seitenlinie deutete der FCB-Keeper dann immer wieder auf sein linkes Bein, schien insgesamt körperlich allerdings eher wenig eingeschränkt zu sein. Auch gegenüber einigen Kölner Profis hob er den Daumen. In der laufende Saison hatte der 40-Jährige immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen, vor allem die linke Wade machte dabei Probleme.
"Das müsst ihr nicht wissen": Manuel Neuer lässt tief blicken
Im Hinblick auf das DFB-Pokalfinale der Bayern kommende Woche gegen den VfB Stuttgart und eine potenzielle Teilnahme an der WM käme eine Verletzung Neuers zur Unzeit. Allerdings gab Neuer nach Schlusspfiff Entwarnung. Erst kam er wieder auf den Rasen, umarmte die Kollegen und scherzte herum. Dann hielt er strahlend die Meisterschalte in die Luft und hielt sich auch beim Hüpfen und Toben mit den Kollegen nicht zurück. Und dann sagte er bei Sky: "Ich hab ein bisschen was gemerkt in der Wade, wollte kein risiko eingehen mit Blick auf nächste Woche".
Auf die Frage, ob er zuletzt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann telefoniert habe, sagte er: "Nein, jetzt nicht. Wir hatten das ganze Jahr Kontakt - so wie mit anderen ehemaligen Trainern und Verantwortlichen auch." Zuletzt hatten diverse Medien berichtet, dass der Bayern-Torwart Teil von Bundestrainer Julian Nagelsmanns vorläufigen 55-köpfigem Aufgebot für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko sei. Auf die Nachfrage von Sky-Reporter Sebastian Hellmann, ob er denn nun sein Comeback im DFB-Team plane, sagte Neuer: "Ich bin total entspannt. Wir feiern heute die Meisterschaft und haben nächste Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokalfinale. Das ist heute für mich kein Thema." Diese Aussage wiederholte er noch einmal und ergänzte, auf die Frage, ob er denn eine Teilnahme bei der WM ausschließe: „Für mich ist das – wie gesagt – heute kein Thema. Ich glaube, das ist einfach das Schöne, dass wir eine Meisterfeier haben und in der nächsten Woche noch eine Aufgabe mit dieser Mannschaft haben. Das müsst ihr nicht wissen.“
Wie sagt man so schön: Ein Dementi war das nicht. Eher das Gegenteil. Neuers Comeback in der Nationalmannschaft scheint also tatsächlich näher zu Rücken. Für Klarheit sorgen könnte Julian Nagelsmann am späten Samstagabend bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio.
Laut Sky ist Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team fix
Unterdessen hat der für gewöhnlich bestens informierte Sky-Reporter Florian Plettenberg die Rückkehr von Neuer in das DFB-Team als fix.
Auf X schrieb Plettenberg: "WM-Rückkehr entschieden: Julian Nagelsmann holt Manuel Neuer als Deutschlands Nummer 1 zurück - ABGESCHLOSSEN". Demnach habe sich Neuer nach Gesprächen mit Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler zu einem Rücktritt vom Rücktritt entschieden.
Indes geht Oliver Baumann, die aktuelle Nummer 1 beim DFB, weiter davon aus, bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko im Tor zu stehen. "Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt", sagte der Keeper der TSG Hoffenheim nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach bei Sky:"Ich habe meine Infos - von meinem Gespräch mit Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.). Es war ein Vier-Augen-Gespräch."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.