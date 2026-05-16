Im Hinblick auf das DFB-Pokalfinale der Bayern kommende Woche gegen den VfB Stuttgart und eine potenzielle Teilnahme an der WM käme eine Verletzung Neuers zur Unzeit. Allerdings gab Neuer nach Schlusspfiff Entwarnung. Erst kam er wieder auf den Rasen, umarmte die Kollegen und scherzte herum. Dann hielt er strahlend die Meisterschalte in die Luft und hielt sich auch beim Hüpfen und Toben mit den Kollegen nicht zurück. Und dann sagte er bei Sky: "Ich hab ein bisschen was gemerkt in der Wade, wollte kein risiko eingehen mit Blick auf nächste Woche".

Auf die Frage, ob er zuletzt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann telefoniert habe, sagte er: "Nein, jetzt nicht. Wir hatten das ganze Jahr Kontakt - so wie mit anderen ehemaligen Trainern und Verantwortlichen auch." Zuletzt hatten diverse Medien berichtet, dass der Bayern-Torwart Teil von Bundestrainer Julian Nagelsmanns vorläufigen 55-köpfigem Aufgebot für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko sei. Auf die Nachfrage von Sky-Reporter Sebastian Hellmann, ob er denn nun sein Comeback im DFB-Team plane, sagte Neuer: "Ich bin total entspannt. Wir feiern heute die Meisterschaft und haben nächste Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokalfinale. Das ist heute für mich kein Thema." Diese Aussage wiederholte er noch einmal und ergänzte, auf die Frage, ob er denn eine Teilnahme bei der WM ausschließe: „Für mich ist das – wie gesagt – heute kein Thema. Ich glaube, das ist einfach das Schöne, dass wir eine Meisterfeier haben und in der nächsten Woche noch eine Aufgabe mit dieser Mannschaft haben. Das müsst ihr nicht wissen.“

Wie sagt man so schön: Ein Dementi war das nicht. Eher das Gegenteil. Neuers Comeback in der Nationalmannschaft scheint also tatsächlich näher zu Rücken. Für Klarheit sorgen könnte Julian Nagelsmann am späten Samstagabend bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio.