Wie der Klub am Mittwochvormittag bekannt gab, erlitt der 40-Jährige im Playoff-Finale mit Bosnien-Herzegowina gegen Italien (4:1 im Elfmeterschießen) am Vorabend eine Schulterverletzung und wird am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den Karlsruher SC fehlen.
Vorgezogenes Karriereende? Schwere Verletzung von Edin Dzeko schockt Schalke 04 im Aufstiegsrennen
Edin Dzeko: Operation am Schlüsselbein angeblich "unvermeidlich"
Über die genaue Ausfalldauer machte Schalke zunächst keine Angabe. Dzekos rechte Schulter werde "eingehend untersucht, auch nach seiner Rückkehr nach Gelsenkirchen wird die Diagnostik fortgesetzt", hieß es in der Mitteilung der Schalker. Laut eines Berichts des bosnischen Fußballportals SportSport sei "eine Operation am Schlüsselbein unvermeidlich". S04-Trainer Miron Muslic gab sich hingegen "sehr, sehr zuversichtlich, dass wir ihn in den nächsten Wochen wieder auf den Platz bringen. Das ist ein Krieger, ein Fighter", sagte Muslic nach dem Training am Mittwoch.
Sollte tatsächlich eine OP vonnöten sein, wäre die Saison für Dzeko vermutlich gelaufen. Dann würde er womöglich auch nie mehr ein Spiel für die Königsblauen bestreiten, wie ein jüngst erschienener Bericht der Sport Bild vermuten lässt. Demnach plane der Bosnier seine Laufbahn mit einem Erfolg - wie dem Aufstieg - zu beenden. Bleibt Schalke jedoch zweitklassig, bestehe die Hoffnung, dass Dzeko seine Karriere um ein Jahr verlängern könnte. Sieben Spieltage vor Schluss steht S04 mit knappem Vorsprung an der Tabellenspitze.
Ein Ausfall Dzekos wäre zudem ein gravierender Verlust für die Offensive der Knappen. Seit seiner Ankunft im Januar erzielte er in acht Spielen sechs Tore und drei Assists. Zuletzt fehlte der Torjäger wegen einer Rotsperre.
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Kurz vor Elfmeter-Drama: Dzeko verletzt sich denkbar unglücklich
Dzeko war am Dienstagabend in der letzten Spielminute der Verlängerung in einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter gefallen. Den Sieg im Elfmeterschießen und die damit erstmalige WM-Qualifikation seit 2014 verfolgte der 40-Jährige mit einem provisorischen Verband aus Tape, anschließend musste er laut des bosnischen Berichts ins Krankenhaus, ehe er mit einer Armschlinge bis tief in die Morgenstunden feierte.
"Ich hoffe, Edins Verletzung ist nicht schwerwiegend, und er kann bei der Weltmeisterschaft dabei sein, denn er hat nicht viel Zeit", hatte Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez bereits nach Abpfiff in Zenica gesagt. In knapp zehn Wochen, am 12. Juni, startet Bosnien-Herzegowina in Toronto gegen Co-Gastgeber Kanada in das XXL-Turnier, die weiteren Gegner in der Gruppe B sind Katar und die Schweiz. Für Schalke stehen im Saisonendspurt noch sieben Spiele an.
2. Bundesliga: Die Tabelle mit Schalke 04 an der Spitze
Platz Mannschaft Sp. Tore Punkte 1 FC Schalke 04 27 38:24 52 2 SV 07 Elversberg 27 47:29 51 3 SC Paderborn 07 27 45:31 51 4 SV Darmstadt 98 27 49:30 50 5 Hannover 96 27 46:34 49