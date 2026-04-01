Vorgezogenes Karriereende? Schwere Verletzung von Edin Dzeko schockt Schalke 04 im Aufstiegsrennen

Über die genaue Ausfalldauer machte Schalke zunächst keine Angabe. Dzekos rechte Schulter werde "eingehend untersucht, auch nach seiner Rückkehr nach Gelsenkirchen wird die Diagnostik fortgesetzt", hieß es in der Mitteilung der Schalker. Laut eines Berichts des bosnischen Fußballportals SportSport sei "eine Operation am Schlüsselbein unvermeidlich". S04-Trainer Miron Muslic gab sich hingegen "sehr, sehr zuversichtlich, dass wir ihn in den nächsten Wochen wieder auf den Platz bringen. Das ist ein Krieger, ein Fighter", sagte Muslic nach dem Training am Mittwoch.

Sollte tatsächlich eine OP vonnöten sein, wäre die Saison für Dzeko vermutlich gelaufen. Dann würde er womöglich auch nie mehr ein Spiel für die Königsblauen bestreiten, wie ein jüngst erschienener Bericht der Sport Bild vermuten lässt. Demnach plane der Bosnier seine Laufbahn mit einem Erfolg - wie dem Aufstieg - zu beenden. Bleibt Schalke jedoch zweitklassig, bestehe die Hoffnung, dass Dzeko seine Karriere um ein Jahr verlängern könnte. Sieben Spieltage vor Schluss steht S04 mit knappem Vorsprung an der Tabellenspitze.

Ein Ausfall Dzekos wäre zudem ein gravierender Verlust für die Offensive der Knappen. Seit seiner Ankunft im Januar erzielte er in acht Spielen sechs Tore und drei Assists. Zuletzt fehlte der Torjäger wegen einer Rotsperre.