Vorgehen von Max Eberl beeindruckte die Bosse: Transfer-Zoff sorgte wohl für heftigen Auseinandersetzungen in der Führungsetage des FC Bayern München

Vor allem Max Eberl, der mit seinem Wunsch, Xavi Simons von RB Leipzig nach München zu holen, auf wenig Gegenliebe stieß, soll den Bossen bei den Diskussionen die Stirn geboten und sich damit Respekt verschafft haben. Immer wieder habe der FCB-Sportvorstand klargestellt, dass die anderen Mitglieder im Gremium auf seinen Weg vertrauen sollen.

Letztlich hatte Eberl mit seiner Strategie Erfolg, schließlich nahmen die Bayern mit Jonathan Tah (ablösefrei, Bayer 04 Leverkusen), Tom Bischof (ablösefrei, TSG Hoffenheim), Luis Diaz (70 Millionen Euro, FC Liverpool) und Nicholas Jackson (Leihe, FC Chelsea) vier Spieler unter Vertrag, die bis dato abgesehen von Jackson in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany schon teils wichtige Rollen spielen.

Tah wurde auf Anhieb in den Mannschaftsrat gewählt und ist absoluter Stammspieler. Auch der durchaus kritisch beäugte Diaz-Transfer stellt sich bis hierhin als absoluter Coup heraus. Der Kolumbianer überzeugt nicht nur als Scorer in der Offensive (12 Tore, 7 Vorlagen in 21 Spielen), sondern begeistert auch durch hohes Laufpensum und unermüdliche Defensivarbeit. Diesbezüglich fallen Bischof und besonders Jackson zwar etwas ab, beide hatten aber schon ihre Momente im Saisonverlauf unter Kompany.

Mittlerweile habe sich deshalb auch das Ansehen von Eberl im Klub gewandelt. Während der 52-Jährige vor einiger Zeit noch eher kritisch beäugt wurde, habe er nun den uneingeschränkten Rückhalts der Vereinsbosse.