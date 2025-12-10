Wie ein Bericht der Sport Bild enthüllt, seien die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters des Öfteren unterschiedlicher Meinung über potenzielle Verstärkungen gewesen. In der Folge habe es zeitweise untereinander heftig geknirscht.
Vorgehen von Max Eberl beeindruckte die Bosse: Transfer-Zoff sorgte wohl für heftigen Auseinandersetzungen in der Führungsetage des FC Bayern München
Eberl beweist glückliches Händchen mit Sommer-Transfers
Vor allem Max Eberl, der mit seinem Wunsch, Xavi Simons von RB Leipzig nach München zu holen, auf wenig Gegenliebe stieß, soll den Bossen bei den Diskussionen die Stirn geboten und sich damit Respekt verschafft haben. Immer wieder habe der FCB-Sportvorstand klargestellt, dass die anderen Mitglieder im Gremium auf seinen Weg vertrauen sollen.
Letztlich hatte Eberl mit seiner Strategie Erfolg, schließlich nahmen die Bayern mit Jonathan Tah (ablösefrei, Bayer 04 Leverkusen), Tom Bischof (ablösefrei, TSG Hoffenheim), Luis Diaz (70 Millionen Euro, FC Liverpool) und Nicholas Jackson (Leihe, FC Chelsea) vier Spieler unter Vertrag, die bis dato abgesehen von Jackson in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany schon teils wichtige Rollen spielen.
Tah wurde auf Anhieb in den Mannschaftsrat gewählt und ist absoluter Stammspieler. Auch der durchaus kritisch beäugte Diaz-Transfer stellt sich bis hierhin als absoluter Coup heraus. Der Kolumbianer überzeugt nicht nur als Scorer in der Offensive (12 Tore, 7 Vorlagen in 21 Spielen), sondern begeistert auch durch hohes Laufpensum und unermüdliche Defensivarbeit. Diesbezüglich fallen Bischof und besonders Jackson zwar etwas ab, beide hatten aber schon ihre Momente im Saisonverlauf unter Kompany.
Mittlerweile habe sich deshalb auch das Ansehen von Eberl im Klub gewandelt. Während der 52-Jährige vor einiger Zeit noch eher kritisch beäugt wurde, habe er nun den uneingeschränkten Rückhalts der Vereinsbosse.
Hoeneß und Eberl gerieten immer wieder öffentliche Reibereien
Ehrenpräsident Uli Hoeneß lobte Eberl kürzlich darüber hinaus dafür, dass dieser treibende Kraft hinter der Verpflichtung von Kompany im Sommer 2024 gewesen sei. "Die Anerkennung dafür gebührt Max Eberl. Er hat Vincent erst bei uns ins Gespräch gebracht und ihn dann auch bekommen. Max hat seine Arbeit gemacht und alles zu ihm recherchiert."
Zwischen dem Sportvorstand und Hoeneß hatte es besonders im zurückliegenden Transfersommer immer wieder öffentliche Reibereien gegeben, die beide auch gar nicht von der Hand weisen wollten. Es gehöre nun mal beim FC Bayern dazu, dass man sich intern auf höchster Entscheidungsebene nicht immer einig ist, betonten alle Vereinsvertreter - Hoeneß und Eberl mit eingeschlossen - unisono.
Besonders für Aufsehen sorgte ein Auftritt von Hoeneß im Doppelpass bei Sport1, als er Eberl als "ziemlich empfindlich" bei internen Diskussionen bezeichnete. "Alles, was er im Doppelpass gesagt hat, hat er mir auch im persönlichen Gespräch gesagt", verriet Eberl später im Interview bei 11Freunde. Die Sendung habe er selbst nicht geschaut, sagte der 52-Jährige und betonte zugleich: "Ich nehme seine Ratschläge an, aber natürlich habe ich auch eigene Vorstellungen."
