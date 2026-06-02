GOAL liefert einen Überblick zu den Startformationen und den Stammspielern der 48 Nationen.
Voraussichtliche Aufstellungen für die WM 2026: Stammspieler und Startelf der 48 Nationalmannschaften
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ALGERIEN
(4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri
Trainer: Petkovic
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SAUDI-ARABIEN
(4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari
Trainer Donis
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ARGENTINIEN
(4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernandez; Messi, Alvarez, Almada
Trainer: Scaloni
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG AUSTRALIEN
(5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré
Trainer: Popovic
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ÖSTERREICH
(4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic
Trainer: Rangnick
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG BELGIEN
(4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere
Trainer: Garcia
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG BOSNIEN
(4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko
Trainer: Barbarez
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG BRASILIEN
(4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha
Trainer: Ancelotti
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG KANADA
(4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David
Trainer: Marsch
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG KAP VERDE
(4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento
Trainer: Bubista
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG KOLUMBIEN
(4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sánchez, Mina, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James, Díaz, Suárez
Trainer: Lorenzo
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SÜDKOREA
(4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son
Trainer: Hong
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ELFENBEINKÜSTE
(4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé
Trainer: Faé
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG CURACAO
(4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenancia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré
Trainer: Advocaat
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG KROATIEN
(4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir
Trainer Dalic
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ECUADOR
(4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo
Trainer: Beccacece
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ÄGYPTEN
(3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush
Trainer: Hassan
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG FRANKREICH
(4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé
Trainer: Deschamps
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG DEUTSCHLAND
(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz
Trainer: Tuchel
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG GHANA
(3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew
Trainer: Queiroz
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG JAPAN
(3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda
Trainer: Moriyasu
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG JORDANIEN
(3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi
Trainer Sellami
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG HAITI
(4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence
Trainer: Migné
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ENGLAND
(4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane
Trainer: Tuchel
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG IRAN
(4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi
Trainer: Ghalenoei
WM 2026 VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG IRAK
(4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein
Trainer: Arnold
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG MAROKKO
(4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi
Trainer: Ouahbi
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG MEXIKO
(4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones
Trainer: Aguirre
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG NORWEGEN
(4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa
Trainer: Solbakken
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG NEUSEELAND
(4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood
Trainer Bazele
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG DER NIEDERLANDE
(4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay
Trainer: Koeman
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG PANAMA
(3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Córdoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Díaz; Fajardo
Trainer: Christiansen
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG PARAGUAY
(4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron; Enciso, Avalos
Trainer Alfaro
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG PORTUGAL
(4-3-3): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix
Trainer: Martinez
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG KATAR
(4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif
Trainer: Lopetegui
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG TSCHECHIEN
(3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick
Trainer: Koubek
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO
(4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu
Trainer: Desabre
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SCHOTTLAND
(4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams
Trainer: Clarke
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SENEGAL
(4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson
Trainer: Thiaw
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SPANIEN
(4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams
Trainer: De La Fuente
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG USA
(4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic
Trainer: Pochettino
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SÜDAFRIKA
(4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster
Trainer: Bross
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SCHWEDEN
(3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelöf; Svensson, Karlström, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyökeres
Trainer: Potter
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SCHWEIZ
(4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas
Trainer: Yakin
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG TUNESIEN
(4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti
Trainer: Lamouchi
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG DER TÜRKEI
(3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer; Guler, Yildiz; Akturkoglu
Trainer: Montella
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG URUGUAY
(4-3-3): Rochet; Valera, Gimenez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, Rodriguez
Trainer: Bielsa
WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG USBEKISTAN
(3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov
Trainer: Cannavaro