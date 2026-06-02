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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
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Voraussichtliche Aufstellungen für die WM 2026: Stammspieler und Startelf der 48 Nationalmannschaften

Weltmeisterschaft

Die WM steht in den Startlöchern. So könnten die voraussichtlichen Aufstellungen der an der WM 2026 teilnehmenden Nationalmannschaften aussehen.

GOAL liefert einen Überblick zu den Startformationen und den Stammspielern der 48 Nationen.

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ALGERIEN

    (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri

    Trainer: Petkovic

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  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SAUDI-ARABIEN

    (4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari

    Trainer Donis

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ARGENTINIEN

    (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernandez; Messi, Alvarez, Almada

    Trainer: Scaloni

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG AUSTRALIEN

    (5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré

    Trainer: Popovic

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ÖSTERREICH

    (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

    Trainer: Rangnick

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG BELGIEN

    (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

    Trainer: Garcia

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG BOSNIEN

    (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko

    Trainer: Barbarez

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG BRASILIEN

    (4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha

    Trainer: Ancelotti

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG KANADA

    (4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David

    Trainer: Marsch

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG KAP VERDE

    (4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento

    Trainer: Bubista

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG KOLUMBIEN

    (4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sánchez, Mina, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James, Díaz, Suárez

    Trainer: Lorenzo

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SÜDKOREA

    (4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son

    Trainer: Hong

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ELFENBEINKÜSTE

    (4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé

    Trainer: Faé

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG CURACAO

    (4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenancia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré

    Trainer: Advocaat

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG KROATIEN

    (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir

    Trainer Dalic

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ECUADOR

    (4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo

    Trainer: Beccacece

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ÄGYPTEN

    (3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush

    Trainer: Hassan

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG FRANKREICH

    (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé

    Trainer: Deschamps

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG DEUTSCHLAND

    (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz

    Trainer: Tuchel

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG GHANA

    (3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew

    Trainer: Queiroz

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG JAPAN

    (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda

    Trainer: Moriyasu

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG JORDANIEN

    (3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi

    Trainer Sellami

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG HAITI

    (4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence

    Trainer: Migné


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG ENGLAND

    (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane

    Trainer: Tuchel


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG IRAN

    (4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi

    Trainer: Ghalenoei


  • WM 2026 VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG IRAK

    (4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein

    Trainer: Arnold

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG MAROKKO

    (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi

    Trainer: Ouahbi


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG MEXIKO

    (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones

    Trainer: Aguirre

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG NORWEGEN

    (4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa

    Trainer: Solbakken


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG NEUSEELAND

    (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood

    Trainer Bazele


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG DER NIEDERLANDE

    (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay

    Trainer: Koeman


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG PANAMA

    (3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Córdoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Díaz; Fajardo

    Trainer: Christiansen


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG PARAGUAY

    (4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron; Enciso, Avalos

    Trainer Alfaro


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG PORTUGAL

    (4-3-3): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

    Trainer: Martinez


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG KATAR

    (4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif

    Trainer: Lopetegui


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG TSCHECHIEN

    (3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick

    Trainer: Koubek


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

    (4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu

    Trainer: Desabre


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SCHOTTLAND

    (4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams

    Trainer: Clarke


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SENEGAL

    (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson

    Trainer: Thiaw


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SPANIEN

    (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams

    Trainer: De La Fuente


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG USA

    (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic

    Trainer: Pochettino


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SÜDAFRIKA

    (4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster

    Trainer: Bross


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SCHWEDEN

    (3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelöf; Svensson, Karlström, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyökeres

    Trainer: Potter


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG SCHWEIZ

    (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas

    Trainer: Yakin


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG TUNESIEN

    (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti

    Trainer: Lamouchi


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG DER TÜRKEI

    (3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer; Guler, Yildiz; Akturkoglu

    Trainer: Montella

  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG URUGUAY

    (4-3-3): Rochet; Valera, Gimenez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, Rodriguez

    Trainer: Bielsa


  • WM 2026: VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNG USBEKISTAN

    (3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov

    Trainer: Cannavaro