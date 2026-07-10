Noch vor zwei Jahren lief der Grieche für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga auf, nun steht der Flügelspieler von Club Brügge offenbar vor einem spektakulären Wechsel zum FC Arsenal.
Vor zwei Jahren spielte er noch in der 2. Bundesliga! Ex-Fortuna-Profi wohl vor spektakulärem Rekordtransfer zum FC Arsenal
Wie die englische Zeitung The Sun berichtet, befinden sich die Gespräche zwischen den Klubs bereits auf einem weit fortgeschrittenen Stand. Demnach sollen sich Arsenal und Club Brügge auch bei der Ablösesumme immer weiter annähern. Im Raum steht eine Zahlung von rund 41 Millionen Euro für den 24-jährigen Linksaußen.
Sollte der Transfer zustande kommen, würde Tzolis sofort zum teuersten Abgang der Vereinsgeschichte von Brügge aufsteigen. Den bisherigen Rekord hält Charles De Ketelaere, der 2022 für 37,5 Millionen Euro zur AC Milan wechselte.
Christos Tzolis wechselte 2024 von Fortuna Düsseldorf zu Club Brügge
Bei den Gunners könnte Tzolis künftig die Rolle von Leandro Trossard übernehmen. Der Belgier steht seinerseits offenbar vor einem Abschied aus London und einem Wechsel zu Besiktas Istanbul.
Tzolis wechselte erst im Sommer 2024 für 6,5 Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf zu Brügge und entwickelte sich dort innerhalb kürzester Zeit zu einem der Stars der Liga. In der vergangenen Saison glänzte er mit 22 Toren und 30 Vorlagen in 56 Pflichtspielen und hatte damit großen Anteil am Gewinn der belgischen Meisterschaft. Sein Vertrag bei Club Brügge läuft noch bis 2029.
Christos Tzolis: Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele
56
Tore
22
Vorlagen
30
Einsatzminuten
4712
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