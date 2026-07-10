Wie die englische Zeitung The Sun berichtet, befinden sich die Gespräche zwischen den Klubs bereits auf einem weit fortgeschrittenen Stand. Demnach sollen sich Arsenal und Club Brügge auch bei der Ablösesumme immer weiter annähern. Im Raum steht eine Zahlung von rund 41 Millionen Euro für den 24-jährigen Linksaußen.

Sollte der Transfer zustande kommen, würde Tzolis sofort zum teuersten Abgang der Vereinsgeschichte von Brügge aufsteigen. Den bisherigen Rekord hält Charles De Ketelaere, der 2022 für 37,5 Millionen Euro zur AC Milan wechselte.