Vor sieben Wochen traf er doppelt gegen Real Madrid! FC Barcelona beobachtet wohl Star von Benfica

Schjelderup wechselte im Januar 2023 für neun Millionen vom FC Nordsjaelland zum portugiesischen Rekordmeister und etablierte sich nach einer einjährigen Leihe zu seinem Ex-Klub seit 2024 als feste Größe bei Benfica. Sein gegenwärtiger Vertrag soll eine Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro enthalten. Diese dürfte das notorisch klamme Barca für einen Spieler wie Schjelderup kaum ausgeben. Allerdings könnte er insbesondere in puncto Gehalt eine kostengünstige Alternative zu Marcus Rashford sein, dessen Leihe im Sommer ausläuft.

Zwar wird Barcelona nachgesagt, die Kaufoption über 30 Millionen Euro in der Leihvereinbarung des Engländers, der wie Schjelderup auf dem linken Flügel zu Hause ist, ziehen zu wollen, allerdings müsste Rashford dafür wohl Einschnitte bei seinem Salär hinnehmen. Ob er dazu gewillt ist, steht auf einem anderen Blatt, zumal sich sein Stamm-Klub Manchester United gegenwärtig unter Interimstrainer Michael Carrick im Aufwind befindet.