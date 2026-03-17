Der FC Barcelona beobachtet offenbar Andreas Schjelderup. Der Norweger von Benfica steht laut dem portugiesischen Portal O Jogo auf der Liste der Katalanen für den kommenden Sommer.
Vor sieben Wochen traf er doppelt gegen Real Madrid! FC Barcelona beobachtet wohl Star von Benfica
Demnach war ein Scout des Klubs von Cheftrainer Hansi Flick bei Benficas 2:1-Sieg in der Liga Portugal gegen den FC Arouca am vergangenen Samstag vor Ort, um Schjelderup unter die Lupe zu nehmen.
Der 21-Jährige hat in der laufenden Saison in wettbewerbsübergreifend 35 Einsätzen für die Portugiesen sieben Tore erzielt und vier weitere Treffer aufgelegt. Dabei stach besonders sein Doppelpack in der Ligaphase der Champions League beim legendären 4:2 gegen Real Madrid heraus.
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Welche Rolle spielt Rashford bei Barcas Schjelderup-Interesse?
Schjelderup wechselte im Januar 2023 für neun Millionen vom FC Nordsjaelland zum portugiesischen Rekordmeister und etablierte sich nach einer einjährigen Leihe zu seinem Ex-Klub seit 2024 als feste Größe bei Benfica. Sein gegenwärtiger Vertrag soll eine Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro enthalten. Diese dürfte das notorisch klamme Barca für einen Spieler wie Schjelderup kaum ausgeben. Allerdings könnte er insbesondere in puncto Gehalt eine kostengünstige Alternative zu Marcus Rashford sein, dessen Leihe im Sommer ausläuft.
Zwar wird Barcelona nachgesagt, die Kaufoption über 30 Millionen Euro in der Leihvereinbarung des Engländers, der wie Schjelderup auf dem linken Flügel zu Hause ist, ziehen zu wollen, allerdings müsste Rashford dafür wohl Einschnitte bei seinem Salär hinnehmen. Ob er dazu gewillt ist, steht auf einem anderen Blatt, zumal sich sein Stamm-Klub Manchester United gegenwärtig unter Interimstrainer Michael Carrick im Aufwind befindet.
Andreas Schjelderup: Zahlen bei Benfica
- Spiele: 78
- Tore: 12
- Vorlagen: 12
- Gelbe Karten: 3
- Vertrag bis: 30.06.2028