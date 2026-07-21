Vor nicht einmal 20 Jahren war das noch undenkbar! Spanien ist die größte Fußballmacht der Geschichte

Die WM-Medaille baumelte gerade um den Hals von Spaniens Kapitän Rodri, da eilte Aitana Bonmati von der Seite heran. Die dreimalige Weltfußballerin war als TV-Expertin beim Finale im Einsatz, nun kam es zu einem bemerkenswerten Interview zwischen Weltmeister und Weltmeisterin. Am Ende war es Rodri, der sich verneigte. "Ich hoffe, dass ich irgendwann ihr Level erreichen kann", sagte der an Erfolgen nicht gerade arme Mittelfeldspieler.

Es war ein Gespräch auf Augenhöhe, das in der Geschichte des Fußballs bislang so nicht möglich gewesen war. Denn nie zuvor hatte ein Land gleichzeitig die WM-Titel bei Männern und Frauen inne - so wie derzeit Spanien. Am nächsten dran war noch Deutschland, das 2002 WM-Zweiter bei den Männern und 2003 Weltmeister bei den Frauen wurde.

Und damit nicht genug. Spanien ist aktuell auch Olympiasieger bei den Männern und Nations-League-Gewinner bei den Frauen. Im U19-Bereich heißt der Europameister aktuell in beiden Geschlechtern Spanien. Der U20-Weltmeister 2022 der Frauen? Spanien. Europameister 2024 der Männer? Spanien. Seit fünf Jahren hat das Land stolze 17 Titel abgeräumt.







