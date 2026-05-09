"Vor ihm habe ich sehr, sehr großen Respekt!" Julian Brandt mit Liebeserklärung an BVB-Star

Im Tor nominierte er Gregor Kobel, die Viererkette in der Abwehr bilden Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Lukasz Piszczek. Das Mittelfeld besetzen Jude Bellingham, Marco Reus und vor allem Emre Can.

"Emre ist mein Kapitän! Alles, was ich hier erlebt habe, hat er auch erlebt. Vor ihm habe ich sehr, sehr großen Respekt. Menschlich 1A und für mich auch ein Wahnsinnskapitän. Jemand der Verantwortung übernimmt, sich reinwirft und aufopfert. Die Wertschätzung, die er verdient hat, die kriegt er von mir", adelte Brandt den aktuell an einem Kreuzbandriss laborierenden Spielführer der Schwarzgelben.

Anders als bei Brandt entschieden sich die Bosse bei Can für eine Vertragsverlängerung bis 2027. "Ich freue mich, weiter ein Teil von Borussia Dortmund zu sein. Der BVB ist ein besonderer Verein und ich möchte mich für die Unterstützung herzlich bedanken. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, mit meinen Mitspielern wieder auf dem Platz zu stehen und mit dem Verein erfolgreich zu sein", sagte Can diesbezüglich und betonte, "Borusse durch und durch" zu sein.

Mit einem Comeback von Can auf dem Platz dürfte frühestens im Spätherbst zu rechnen sein. "Mir geht es schon besser. Aber noch nicht gut. Ich kann mittlerweile ohne Krücken gehen und das Knie belasten. Es wird leider noch eine lange Reise", sagte Can auf einer Veranstaltung zur Vorstellung des neuen Dortmunder Heimtrikots für die kommende Saison.