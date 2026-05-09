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Jonas Rütten

"Vor ihm habe ich sehr, sehr großen Respekt!" Julian Brandt mit Liebeserklärung an BVB-Star

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Julian Brandt hält zum Abschied eine flammende Rede auf einen durchaus auch vielkritisierten BVB-Star.

Julian Brandt wird kommende Woche sein allerletztes Spiel für den BVB absolvieren. Nach sieben Jahren verlässt der 30-Jährige den Klub im Sommer ablösefrei. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

Im vereinseigenen Podcast wurde Brandt vor seinem letzten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, bei dem er als Kapitän auflaufen durfte, nun nach seiner persönlichen Top-Elf des BVB befragt und wurde besonders bei einem Spieler emotional.

  • Borussia Dortmund v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    Brandt adelt BVB-Star Emre Can: "Menschlich 1A und für mich ein Wahnsinnskapitän"

    Im Tor nominierte er Gregor Kobel, die Viererkette in der Abwehr bilden Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Lukasz Piszczek. Das Mittelfeld besetzen Jude Bellingham, Marco Reus und vor allem Emre Can.

    "Emre ist mein Kapitän! Alles, was ich hier erlebt habe, hat er auch erlebt. Vor ihm habe ich sehr, sehr großen Respekt. Menschlich 1A und für mich auch ein Wahnsinnskapitän. Jemand der Verantwortung übernimmt, sich reinwirft und aufopfert. Die Wertschätzung, die er verdient hat, die kriegt er von mir", adelte Brandt den aktuell an einem Kreuzbandriss laborierenden Spielführer der Schwarzgelben.

    Anders als bei Brandt entschieden sich die Bosse bei Can für eine Vertragsverlängerung bis 2027. "Ich freue mich, weiter ein Teil von Borussia Dortmund zu sein. Der BVB ist ein besonderer Verein und ich möchte mich für die Unterstützung herzlich bedanken. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, mit meinen Mitspielern wieder auf dem Platz zu stehen und mit dem Verein erfolgreich zu sein", sagte Can diesbezüglich und betonte, "Borusse durch und durch" zu sein.

    Mit einem Comeback von Can auf dem Platz dürfte frühestens im Spätherbst zu rechnen sein. "Mir geht es schon besser. Aber noch nicht gut. Ich kann mittlerweile ohne Krücken gehen und das Knie belasten. Es wird leider noch eine lange Reise", sagte Can auf einer Veranstaltung zur Vorstellung des neuen Dortmunder Heimtrikots für die kommende Saison.

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  • Julian BrandtGetty Images

    Brandt erinnert sich an enge Beziehung mit Haaland: "Das war tatsächlich sehr interessant"

    Komplettiert wird Brandts Top-Elf von Jadon Sancho, Karim Adeyemi und Erling Haaland. Besonders mit dem norwegischen Superstar verbindet Brandt seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie durchaus eine enge Beziehung. "Ich habe mit Erling in der Corona-Zeit sehr viel Zeit verbringen dürfen, weil wir da ja nur Zweiertrainings hatten. Also habe ich sehr viel Training mit ihm machen müssen. Dann lernt man jemanden noch einmal ganz anders kennen. Das war tatsächlich sehr interessant, unabhängig davon was er als Fußballer darstellt", sagte Brandt.

    Grundsätzlich habe er beim BVB eine "Wahnsinnszeit" erlebt und hob besonders hervor, dass er immer in einer Mannschaft gespielt habe, die "intakt" gewesen sei, "die füreinander gelebt und trainiert hat, die sich versucht hat, zu helfen. Ich hatte das Gefühl, dass es ein gesundes Inneres gab und trotzdem ein kompetitives - und dass du eine Einheit hast."

    Wie es für Brandt in der kommenden Saison weitergeht, steht noch in den Sternen. Atletico Madrid soll Interesse zeigen, Brandt als Nachfolger von Antoine Griezmann zu holen. Auch Brandt selbst liebäugele mit einem Wechsel ins Ausland. Eine klare Tendenz soll es aber noch keine geben.

    • Brandts Top-Elf beim BVB: Kobel - Piszczek, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Bellingham, Reus - Adeyemi, Haaland, Sancho

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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