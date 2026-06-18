Jürgen Klopp verteidigt plötzlich Trinkpausen bei der WM - Fans sind stinksauer

Jürgen Klopp verstrickte sich bei dem Thema wiederum in Widersprüche. "Ich weiß, es ist eine unpopuläre Meinung: Ich hätte es geliebt. Ich wollte immer Auszeiten", sagte er am Mittwochabend bei Magenta TV und führte aus: "Meine Auszeit war die Halbzeit, ich hätte gerne ein, zwei mehr gehabt. Deshalb mag ich es, dass es auch dafür genutzt wird. Aber natürlich braucht man nicht in jedem Spiel, in jedem Land, zu jeder Jahreszeit eine Trinkpause. Aber über ein Timeout wäre ich bereit, sehr positiv zu diskutieren."

Ein paar Tage zuvor hatte Klopp allerdings noch vehemente Kritik an der Neuerung geäußert. "Der Fußball wird von Managern in klimatisierten Büros als Geisel gehalten", wetterte der 58-Jährige. "Als ich die Spieler während dieser Pause einfach dastehen sah, fragte ich mich, wem das eigentlich dient. Den Spielern? Den Fans? Oder doch den Werbetreibenden?"

Und weiter: "Fußball sollte nicht zur Unterbrechung zwischen Werbespots werden. Ein WM-Spiel sollte wie ein Fluss fließen. Stattdessen bauen wir mitten hinein Dämme, damit Werbung gezeigt werden kann. Früher war der Fußball das Hauptereignis, aber jetzt droht er, zur Hintergrundmusik zu werden."