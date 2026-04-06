Der FC Bayern kann im Champions-League-Kracher bei Real Madrid wohl wieder auf seinen Torgaranten Harry Kane setzen. Der englische Stürmerstar nahm am Montagmittag mit einem Lächeln am Abschlusstraining für das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime Video) teil. Ob er im Bernabeu wirklich in der Startelf stehen kann, soll sich kurzfristig und erst vor Ort entscheiden.
Vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid: Wichtiges Verletzungsupdate um Harry Kane vom FC Bayern
"Ob er ihn aufstellt oder nicht" sei die Entscheidung von Trainer Vincent Kompany, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug am Montagnachmittag: "Aber zumindest ist er dabei und das gibt ein gutes Gefühl."
Kane hatte verletzungsbedingt auf das Bundesliga-Spiel des deutschen Rekordmeisters am vergangenen Samstag beim SC Freiburg (3:2) verzichten müssen. Der 32-Jährige hatte im Training bei der englischen Nationalmannschaft einen Schlag auf den Knöchel abbekommen.
Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte vor dem SC-Spiel betont, er sei "eher positiv", was einen Einsatz von Kane in Madrid anbelangt. Sportvorstand Max Eberl sagte danach: "Wir tun alles."
Harry Kane will Revanche gegen Real Madrid
Kane hat in dieser Saison erst drei der 43 Pflichtspiele der Bayern verpasst - alle drei gewannen die Münchner. In der Bundesliga in Freiburg und am 6. März gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) sowie vier Tage später im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1).
Im Rückspiel gegen die Italiener traf der Angreifer doppelt - es waren seine Saisontore Nummer neun und zehn im neunten Einsatz in der Königsklasse. Insgesamt kommt er in seinen bislang 40 Partien auf 48 Treffer in dieser Spielzeit.
Mit Real verbindet Kane eine unliebsame Vorgeschichte: Beim Halbfinal-Aus 2024 (2:2/1:2) war er angeschlagen ins Rückspiel gegangen. Dennoch bereitete der Hinspiel-Torschütze die Münchner Führung vor. Beim Stand von 1:0 wurde er ausgewechselt und musste hilflos zusehen, wie seine Kollegen den Final-Einzug noch verspielten. "Diese Nacht", sagte er kürzlich, "war wirklich schwer zu verkraften, wir waren so nah dran..."
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.