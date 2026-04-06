Vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid: Wichtiges Verletzungsupdate um Harry Kane vom FC Bayern

"Ob er ihn aufstellt oder nicht" sei die Entscheidung von Trainer Vincent Kompany, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug am Montagnachmittag: "Aber zumindest ist er dabei und das gibt ein gutes Gefühl."

Kane hatte verletzungsbedingt auf das Bundesliga-Spiel des deutschen Rekordmeisters am vergangenen Samstag beim SC Freiburg (3:2) verzichten müssen. Der 32-Jährige hatte im Training bei der englischen Nationalmannschaft einen Schlag auf den Knöchel abbekommen.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte vor dem SC-Spiel betont, er sei "eher positiv", was einen Einsatz von Kane in Madrid anbelangt. Sportvorstand Max Eberl sagte danach: "Wir tun alles."