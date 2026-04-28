Vor Arsenals Hinspiel gegen Atletico: Mikel Arteta verkündet schlechte Havertz-Nachrichten

"Er hatte kleinere Beschwerden. Ich weiß nicht, wie ernst es ist", hatte Arteta am Wochenende noch gesagt, am Dienstag gab er kein weiteres Update. Havertz hatte erst im Januar nach einer langwierigen Knieverletzung sein Comeback gefeiert, zuletzt bremste ihn eine Muskelverletzung für einige Wochen aus.

Für Arsenal geht es im Saisonendspurt noch um zwei Titel. In der Premier League zeichnet sich ein Herzschlagfinale mit Manchester City ab, in der Königsklasse winkt dem Sieger der Ligaphase der ganz große Coup. "Jetzt ist der Moment, ein Statement zu setzen und zu zeigen, wie gut wir sind und wie sehr wir es wollen. Die Chance liegt vor uns – jetzt müssen wir sie ergreifen", sagte Arteta.