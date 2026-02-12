Bahnt sich ein Transferduell zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig um ein großes deutsches Mittelfeld-Talent an?
Von Weltmeister als "neuer Nationalspieler" gefeiert: Wechselt ein deutsches Mittelfeldjuwel in die Bundesliga?
Buhlt der VfB Stuttgart erneut um Caspar Jander?
Wie Sky berichtet, haben VfB und RB Interesse an Caspar Jander, der vergangenen Sommer vom 1. FC Nürnberg zum englischen Zweitligisten FC Southampton gewechselt war. Die beiden Bundesliga-Spitzenteams beobachten Janders Situation demnach ganz genau, während auch Ajax Amsterdam seine Fühler nach dem 22-Jährigen ausstrecken soll.
Zudem gibt es laut Sky aus der Premier League Interesse an Jander, der in Southampton bis 2028 unter Vertrag steht. Die Ablöse würde sich im Falle eines Transfers im kommenden Sommer wohl zwischen 15 und 25 Millionen Euro bewegen.
Leipzig braucht nach Saisonende Verstärkung im Mittelfeldzentrum, da Xaver Schlager den Verein mit Vertragsablauf verlassen wird. Jander ist ein ähnlicher Spielertyp wie der Österreicher und könnte für RB daher als Ersatz interessant sein. Der VfB ist indes auf der Sechser- und Achterposition mit Angelo Stiller, Chema Andres und Atakan Karazor zwar derzeit gut besetzt. Allerdings weckt Stiller bekanntlich bei Topklubs Interesse, während sich bei Chema Real Madrid eine Rückkaufoption gesichert haben soll.
- Getty Images
Christoph Kramer schwärmte von Caspar Jander: "Neuer Nationalspieler"
Jander schaffte den Sprung zum Profi beim MSV Duisburg, machte dort seine ersten Schritte in der 3. Liga. Nach dem zwischenzeitlichen Abstieg der Zebras in die Regionalliga wechselte Jander 2024 nach Nürnberg und etablierte sich beim Zweitligisten auf Anhieb als Stammspieler.
Nach einem Gala-Auftritt Janders inklusive Treffers bei Nürnbergs 2:0-Sieg gegen den SSV Ulm im Februar 2025 schwärmte 2014er Weltmeister Christoph Kramer im Podcast Copa TS von dem Youngster: "Ich bin mir sicher, dass ich heute einen neuen Nationalspieler gesehen habe." Kramer hatte sich zunächst eigentlich die Sonntagskonferenz der 2. Bundesliga angeschaut, wechselte zur zweiten Halbzeit allerdings extra wegen Jander zum Nürnberger Einzelspiel, da er ihn "so gut finde".
Nach seiner starken Entwicklung in Nürnberg mit drei Toren und neun Assists in der Vorsaison erhielt der zentrale Mittelfeldspieler schon vergangenen Sommer Avancen aus der Bundesliga. Der VfB soll sich auch damals bereits unter den Interessenten für Jander befunden haben, sogar von einer mündlichen Einigung war die Rede. Auch Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim brachten sich wohl in Stellung.
Caspar Jander ist in Southampton Leistungsträger
Für zwölf Millionen Euro Ablöse wählte Jander aber stattdessen Ende August den eher ungewöhnlichen Weg nach Southampton, das gerade aus der Premier League in die zweitklassige Championship abgestiegen war. Bei den Saints, die sich nach überraschend schwachem Saisonstart steigerten und zuletzt vier von fünf Spielen gewinnen konnten, zählt der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler zu den Leistungsträgern.
Bis dato kam Jander wettbewerbsübergreifend auf 29 Einsätze für Southampton, in denen ihm zwei Tore gelangen. Die von Kramer prophezeite Einladung zur A-Nationalmannschaft zeichnet sich aktuell noch nicht ab, für die U21 des DFB kommt Jander auf drei Länderspiele. Bei der U21-EM im vergangenen Sommer, als die deutsche Auswahl Vize-Europameister wurde und das Finale gegen England nur unglücklich verlor, stand er im Kader und kam bei zwei Turnierspielen zum Einsatz.
Caspar Janders bisherige Stationen als Profi
- MSV Duisburg (63 Einsätze)
- 1. FC Nürnberg (36 Einsätze)
- FC Southampton (29 Einsätze)