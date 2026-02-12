Von Weltmeister als "neuer Nationalspieler" gefeiert: Wechselt ein deutsches Mittelfeldjuwel in die Bundesliga?

Wie Sky berichtet, haben VfB und RB Interesse an Caspar Jander, der vergangenen Sommer vom 1. FC Nürnberg zum englischen Zweitligisten FC Southampton gewechselt war. Die beiden Bundesliga-Spitzenteams beobachten Janders Situation demnach ganz genau, während auch Ajax Amsterdam seine Fühler nach dem 22-Jährigen ausstrecken soll.

Zudem gibt es laut Sky aus der Premier League Interesse an Jander, der in Southampton bis 2028 unter Vertrag steht. Die Ablöse würde sich im Falle eines Transfers im kommenden Sommer wohl zwischen 15 und 25 Millionen Euro bewegen.

Leipzig braucht nach Saisonende Verstärkung im Mittelfeldzentrum, da Xaver Schlager den Verein mit Vertragsablauf verlassen wird. Jander ist ein ähnlicher Spielertyp wie der Österreicher und könnte für RB daher als Ersatz interessant sein. Der VfB ist indes auf der Sechser- und Achterposition mit Angelo Stiller, Chema Andres und Atakan Karazor zwar derzeit gut besetzt. Allerdings weckt Stiller bekanntlich bei Topklubs Interesse, während sich bei Chema Real Madrid eine Rückkaufoption gesichert haben soll.