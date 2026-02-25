Von Topklubs umworben: BVB-Star winkt bei Borussia Dortmund Aufstieg zum Spitzenverdiener

Nmechas Vertrag beim BVB läuft noch bis 2028. Kürzlich wechselte er zur Agentur THE TALENT TABLE - derselben Gruppe, die zuvor Julien Duranville per Leihe zum FC Basel vermittelte.

"Felix hat noch zwei Jahre Vertrag, und das respektieren wir voll und ganz. Borussia Dortmund hat eine wichtige Rolle in seiner Entwicklung gespielt, und er ist dankbar für das Vertrauen und die Plattform, die ihm der Verein gegeben hat", wird die Berateragentur zitiert. "Im Moment ist der Fokus ganz klar: Felix ist entschlossen, alles für Borussia Dortmund zu geben, für den Klub zu kämpfen und der Mannschaft zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Zu gegebener Zeit werden alle Gespräche über die Zukunft stets respektvoll und gemeinsam mit dem Verein geführt werden."