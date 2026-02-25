Goal.com
Von Topklubs umworben: BVB-Star winkt bei Borussia Dortmund Aufstieg zum Spitzenverdiener

Borussia Dortmund ist wohl bereit, für einen Verbleib von Felix Nmecha tief in die Tasche zu greifen.

Nachdem Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl vor Kurzem erst angekündigt hatte, zeitnah Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Felix Nmecha zu führen, berichtet die Sport Bild nun, dass dessen Berateragentur inzwischen in Dortmund war, um sich mit den Vereinsverantwortlichen zu treffen. 

Weiter heißt es, dass der BVB bereit sei, dem Mittelfeldspieler ein höheres Gehalt anzubieten und zu einem der Topverdiener der Mannschaft zu machen. Derzeit verdient Nmecha schätzungsweise fünf Millionen Euro pro Jahr.

  • Nmechas Vertrag beim BVB läuft noch bis 2028. Kürzlich wechselte er zur Agentur THE TALENT TABLE - derselben Gruppe, die zuvor Julien Duranville per Leihe zum FC Basel vermittelte.

    "Felix hat noch zwei Jahre Vertrag, und das respektieren wir voll und ganz. Borussia Dortmund hat eine wichtige Rolle in seiner Entwicklung gespielt, und er ist dankbar für das Vertrauen und die Plattform, die ihm der Verein gegeben hat", wird die Berateragentur zitiert. "Im Moment ist der Fokus ganz klar: Felix ist entschlossen, alles für Borussia Dortmund zu geben, für den Klub zu kämpfen und der Mannschaft zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Zu gegebener Zeit werden alle Gespräche über die Zukunft stets respektvoll und gemeinsam mit dem Verein geführt werden."

  • RB Leipzig v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Nach starker Entwicklung: Nmecha in England heiß begehrt

    Unter Trainer Niko Kovac ist Felix Nmecha in dieser Saison zum festen Bestandteil des Dortmunder Teams geworden. In 34 Einsätzen steuerte der 25-Jährige bereits acht Torbeteiligungen (fünf Tore, drei Assists) bei. Nach seinem 30-Millionen-Euro-Wechsel vom VfL Wolfsburg 2023 hatte Nmecha zunächst noch Startschwierigkeiten unter Kovacs Vorgängern Edin Terzic und Nuri Sahin, wo er meist nur Ersatz war.

    Seine starken Leistungen haben nun das Interesse zahlreicher Topklubs geweckt - unter anderem sollen angeblich auch Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur und Chelsea auf ihn aufmerksam geworden sein.

  • Die Statistiken von Felix Nmecha in der Saison 2025/2026

    • Spiele: 35
    • Einsatzminuten: 2.600
    • Tore: 5
    • Vorlagen: 3
    • Gelbe Karten: -
    • Rote Karten: -
