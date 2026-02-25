Von Topklubs umworben: BVB-Star winkt bei Borussia Dortmund Aufstieg zum Spitzenverdiener

Nachdem Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl vor Kurzem erst angekündigt hatte, zeitnah Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Felix Nmecha zu führen, berichtet die Sport Bild nun, dass dessen Berateragentur inzwischen in Dortmund war, um sich mit den Vereinsverantwortlichen zu treffen.
Weiter heißt es, dass der BVB bereit sei, dem Mittelfeldspieler ein höheres Gehalt anzubieten und zu einem der Topverdiener der Mannschaft zu machen. Derzeit verdient Nmecha schätzungsweise fünf Millionen Euro pro Jahr.