"Von Spielern gesprochen, die diese Chancen hatten": Mats Hummels stellt Forderung nach Kahlschlag im DFB-Team klar

"Ich erwarte von einigen, dass sie von sich aus entscheiden, dass sie nicht mehr weitermachen", wurde Hummels bei MagentaTV deutlich. "Man muss auch bei Spielern ran, die Anfang 30 sind, die aber jetzt schon vier, fünf oder sechs Turniere ihre Chance hatten, für Deutschland ein gutes Turnier zu spielen oder gute Ergebnisse zu erzielen, das aber nicht geschafft haben."

Tags darauf wollte der Ex-Bayern- und -BVB-Verteidiger seine Aussagen allerdings noch einmal konkretisieren, um nicht falsch verstanden zu werden. Kapitän Joshua Kimmich sei von seinen Forderungen ausdrücklich ausgeschlossen, so Hummels: "Was ich noch sagen will: Ich habe auf jeden Fall von Spielern gesprochen, die eben diese Chancen hatten. Ich möchte aber auch betonen, weil es mir auch so ausgelegt wurde, dass Joshua Kimmich nicht gemeint ist."