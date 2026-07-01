Unmittelbar nach der 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay hatte der ehemalige Nationalspieler von einigen DFB-Stars gefordert, sich Gedanken um ihre Zukunft im deutschen Trikot zu machen.
"Von Spielern gesprochen, die diese Chancen hatten": Mats Hummels stellt Forderung nach Kahlschlag im DFB-Team klar
"Ich erwarte von einigen, dass sie von sich aus entscheiden, dass sie nicht mehr weitermachen", wurde Hummels bei MagentaTV deutlich. "Man muss auch bei Spielern ran, die Anfang 30 sind, die aber jetzt schon vier, fünf oder sechs Turniere ihre Chance hatten, für Deutschland ein gutes Turnier zu spielen oder gute Ergebnisse zu erzielen, das aber nicht geschafft haben."
Tags darauf wollte der Ex-Bayern- und -BVB-Verteidiger seine Aussagen allerdings noch einmal konkretisieren, um nicht falsch verstanden zu werden. Kapitän Joshua Kimmich sei von seinen Forderungen ausdrücklich ausgeschlossen, so Hummels: "Was ich noch sagen will: Ich habe auf jeden Fall von Spielern gesprochen, die eben diese Chancen hatten. Ich möchte aber auch betonen, weil es mir auch so ausgelegt wurde, dass Joshua Kimmich nicht gemeint ist."
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Hummels will keinen DFB-Rücktritt von Kimmich
Mit mittlerweile 31 Jahren und sechs gespielten Turnieren (WMs und EMs) fällt Kimmich eigentlich exakt in die von Hummels beschriebene Kategorie. Angesichts der enttäuschenden Abschneiden des DFB-Teams bei den letzten Endrunden steht der Mittelfeldspieler des FC Bayern München für nicht wenige sinnbildlich für die jüngsten Misserfolge der deutschen Nationalmannschaft.
Weiter erklärte Hummels dass Kimmich "von seinem Charakter her über jeden Zweifel erhaben" sei. "Der ist ein Vollprofi, der jeden Tag 100 Prozent trainiert. Ihn habe ich definitiv nicht angesprochen."
Inwiefern es nach dem bitteren Sechzehntelfinal-Aus Rücktritte aus der deutschen Nationalmannschaft geben wird, wird sich zeigen. Manuel Neuer hatte sein zweites Karriereende beim DFB unmittelbar nach dem Paraguay-Spiel offiziell gemacht, darüber hinaus gelten Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Pascal Groß, Leroy Sane und Oliver Baumann als Rücktrittskandidaten.
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Dietmar Hamann: "Man muss jetzt einfach mit den Jungen spielen"
In ein anderes Horn als Hummels blies wiederum Dietmar Hamann. Der 52-Jährige sähe lieber einen harten Cut - also auch einen Rücktritt von Kimmich -, um einen Neuanfang zu ermöglichen. "Man muss jetzt einfach mit den Jungen spielen, weil wir uns das zu lange angesehen haben."
Kimmich selbst hatte nach dem Aus bei MagentaTV klargestellt, weitermachen zu wollen: "Was ich niemals tun werde, ist aufgeben."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".