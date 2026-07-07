Von BVB-Boss enthüllt? Anzeichen auf Wechsel von Erling Haaland zu Real Madrid scheinen sich zu verdichten

Der Chefredakteur der in Madrid ansässigen Zeitung AS, Jose Felix Diaz, geht fest von einem Wechsel Haalands in die spanischen Hauptstadt aus. Dahingehend beruft er sich auf ein Gespräch mit Watzke, der im Januar 2020 maßgeblichen Anteil an Borussia Dortmunds Verpflichtung des Stürmers hatte.

"Ich habe mit dem Präsidenten von Borussia Dortmund während der Wahlen bei Real Madrid gesprochen, und er sagte mir, dass Haaland Real Madrid liebt und dass er eines Tages dort spielen wird", sagte Diaz in einem auf der Livestream-Plattform Twitch erschienen Interview: "Aber für Haaland ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, sondern erst im kommenden oder übernächsten Sommer."

Da nach dem Abschied von Trainer Pep Guardiola zur kommenden Spielzeit eine neue Zeitrechnung bei ManCity beginnt, sei ein sofortiger Wechsel Haalands ausgeschlossen. "Mir wurde gesagt, dass es derzeit nicht möglich ist, weil bei City eine neue Ära beginnt und er der unangefochtene Anführer ist – und Haaland selbst möchte diese Zeit genießen und bei City bleiben. Aber Haalands Zeit wird kommen. Sofern es nicht zu einer radikalen Wende der Ereignisse kommt, wird es diesen Sommer noch nicht soweit sein", betonte er.