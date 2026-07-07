Kein Sommer vergeht ohne Gerüchte, wonach Erling Haaland von Manchester City zu Real Madrid wechseln könnte. Nun soll ausgerechnet BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke einen Transfer des norwegischen Superstars zu den Königlichen angekündigt haben.
Von BVB-Boss enthüllt? Anzeichen auf Wechsel von Erling Haaland zu Real Madrid scheinen sich zu verdichten
Watzke soll Haaland-Wechel zu Real Madrid angekündigt haben
Der Chefredakteur der in Madrid ansässigen Zeitung AS, Jose Felix Diaz, geht fest von einem Wechsel Haalands in die spanischen Hauptstadt aus. Dahingehend beruft er sich auf ein Gespräch mit Watzke, der im Januar 2020 maßgeblichen Anteil an Borussia Dortmunds Verpflichtung des Stürmers hatte.
"Ich habe mit dem Präsidenten von Borussia Dortmund während der Wahlen bei Real Madrid gesprochen, und er sagte mir, dass Haaland Real Madrid liebt und dass er eines Tages dort spielen wird", sagte Diaz in einem auf der Livestream-Plattform Twitch erschienen Interview: "Aber für Haaland ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, sondern erst im kommenden oder übernächsten Sommer."
Da nach dem Abschied von Trainer Pep Guardiola zur kommenden Spielzeit eine neue Zeitrechnung bei ManCity beginnt, sei ein sofortiger Wechsel Haalands ausgeschlossen. "Mir wurde gesagt, dass es derzeit nicht möglich ist, weil bei City eine neue Ära beginnt und er der unangefochtene Anführer ist – und Haaland selbst möchte diese Zeit genießen und bei City bleiben. Aber Haalands Zeit wird kommen. Sofern es nicht zu einer radikalen Wende der Ereignisse kommt, wird es diesen Sommer noch nicht soweit sein", betonte er.
- AFP
Hat Erling Haaland eine Ausstiegsklausel für einen Wechsel zu Real Madrid?
Haaland besitzt bei den Skyblues noch einen langfristigen Vertrag bis 2034. Dennoch war er bei Präsidentschaftswahlen vor wenigen Wochen Teil des Wahlkampfes um Perez und Herausforderer Enrique Riquelme, die beide gleich mehrere kostspielige Transfers angekündigt hatten. Darüber hinaus heizte Vater Alf-Inge Haaland die Gerüchteküche rund um das WM-Achtelfinale zwischen Norwegen und Brasilien nochmals an. Angesprochen auf ein mögliches Real-Engagement seines Sohnes sagte er bei DAZN: "Erling ist derzeit sehr glücklich bei Manchester City und hat einen langfristigen Vertrag, aber jeder möchte für Real Madrid spielen und die Champions League gewinnen." Haaland senior bestritt obendrein nicht, dass er seinen Filius gerne im Trikot der Blancos sähe. "Würde ich ihn gerne bei Real Madrid sehen? Vielleicht. Im Fußball gibt es immer eine Chance, man weiß nie."
Interessant: Haalands Vaters kümmert sich federführend um die Karriereplanung des Torjägers - gemeinsam mit der brasilianischen Beraterin Rafaela Pimenta. Außerdem gibt es immer wieder Gerüchte, wonach in Haalands XXL-Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel verankert ist, die ihm unter gewissen Umständen einen Wechsel nach Madrid erlauben soll. Die Haaland-Seite dementierte die Behauptung, die Riquelme einmal mehr in die Welt gesetzt hatte, anschließend jedoch vehement.
Erling Haaland begeistert auch bei der WM
Indes drohte ManCity wegen der neuerlichen Gerüchte, auch rund um Rodri, sogar mit rechtlichen Schritten. "Die Berichte aus Spanien über die Zukunft von Erling Haaland sind falsch. Es besteht keine Chance, dass dies geschieht, und es gibt keine Vertragsklausel, die dies ermöglichen würde. Wir erwägen rechtliche Schritte wegen der Verwendung des Bildes unseres Spielers in diesem Zusammenhang", hieß es in einem Statement.
In vier Jahren für ManCity erzielte Haaland in 198 Einsätzen beeindruckende 162 Tore und 30 Assists. Auch bei der WM stellte der erst 25-Jährige seine Weltklasse bislang unter Beweis. Mit seinem Doppelpack gegen Brasilien schraubte er sein Konto auf sieben Treffer hoch und führt die Torjägerliste damit gemeinsam mit Kylian Mbappe und Lionel Messi an. Letzterer kann mit einem Tor gegen Ägypten am Dienstag (18 Uhr) aber die alleinige Spitzenposition einnehmen.
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