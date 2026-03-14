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Allegri Derby Milan InterGetty Images
Gabriele Stragapede

Übersetzt von

Von 1999 bis 2026: Lazio gegen Milan – ein entscheidendes Duell im Kampf um den Scudetto: Allegri muss fünf Punkte aufholen, ein Vergleich mit dem Spielplan von Inter

Ein Präzedenzfall, der helfen kann, den Ausgang dieser Meisterschaft zu verstehen: Der AC Mailand steht vor der Aufgabe, die Hoffnungen und Ambitionen auf den Meistertitel am Leben zu erhalten.

Eine einmalige Gelegenheit für Massimiliano Allegris AC Mailand.

Das 1:1-Unentschieden zwischen Inter und Atalanta in der spannenden und umstrittenen Partie im San Siro führt zu einer äußerst interessanten Situation für die Rossoneri: Ein Sieg im morgigen Abendspiel im Olympiastadion gegen Lazio würde den Verein aus der Via Aldo Rossi auf fünf Punkte an die Nerazzurri von Cristian Chivu heranbringen und möglicherweise die Meisterschaft und die Vergabe des Scudetto für die Saison 2025/26 wieder offen lassen.

Doch mehr noch als auf die aktuelle Saison richten sich die Gedanken 27 Jahre zurück, auf die Saison 1998/1999: Zufälligerweise hatte auch in jener Meisterschaft das Duell im Olimpico zwischen Lazio und Milan wichtige, fast entscheidende Auswirkungen auf den Titelkampf, so wie es auch in diesem Jahr 2026 der Fall ist.

Aber gehen wir der Reihe nach vor.

MILAN: IST DER MEISTERTITEL NOCH MÖGLICH?

  • DIE AUFHOLJAGD VON 1999

    Zunächst einmal: Warum gehen die ersten Gedanken gerade auf diese Saison zurück?
    Die Geschichte unserer Meisterschaft hat in jenem Jahr einige unvergessliche Kapitel geschrieben, mit einem der – um ehrlich zu sein – wenigen Comebacks, die jemals von einem Verein geschafft wurden. Aber eins nach dem anderen.

    Erste Prämisse: Zu diesem Zeitpunkt der Serie-A-Meisterschaft ist esnoch nie einer Mannschaft gelungen, einen zweistelligen Rückstand auf den Tabellenführer aufzuholen und am Ende der Saison den Meistertitel zu gewinnen.

    Wir sagten jedoch, dass uns die Geschichte der letzten 30 Jahre lehrt, dass tatsächlich etwas ganz Ähnliches passiert ist. Es ist die Saison 1998–1999, in der Milan die Hauptrolle spielt, aber auf der Trainerbank sitzt Alberto Zaccheroni: Sieben Spieltage vor Schluss liegen die Rossoneri sieben Punkte hinter Lazio. Von diesem Moment an verloren die Biancocelesti das Derby gegen die Roma und das Spiel gegen Juventus, bevor sie am vorletzten Spieltag gegen die Fiorentina unentschieden spielten. Acht verlorene Punkte, und der AC Mailand nutzte dies aus: sieben Siege in Folge, Überholen am vorletzten Spieltag und Gewinn des Scudetto am letzten Spieltag.

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  • DIE AKTUELLE SAISON

    Um ehrlich zu sein, endete das Duell zwischen Lazio und Milan jedenfalls 0:0, was zu diesem Zeitpunkt nichts an der Situation in der Meisterschaft änderte. Die Rossoneri blieben sieben Punkte zurück und konnten den Rückstand auf die Biancocelesti nicht verkürzen, doch ab diesem Spiel begann die Aufholjagd von Zaccheronis Mannschaft, die es schaffte, den Rückstand zu verringern, ihn aufzuholen und Lazio zu überholen, um schließlich den Scudetto zu gewinnen.

    Doch im Jahr 2026 ist die Situation ähnlich, wenn auch mit gewissen Unterschieden: Auch der AC Mailand unter Massimiliano Allegri hat einen gewissen Rückstand in der Tabelle (nach dem Unentschieden von Inter beträgt der Abstand zwischen den beiden Mannschaften nun 8 Punkte), doch die Rossoneri haben noch ein Spiel vor sich, nämlich genau das im Olimpico gegen die Lazio von Maurizio Sarri.

    Ein identisches (oder sogar schlechteres) Ergebnis als vor fast 27 Jahren würde an der aktuellen Tabelle natürlich nichts ändern, sondern vielmehr die Pläne der Mailänder für die Qualifikation zur nächsten Champions-League-Saison erschweren. Ein Sieg gegen die Hauptstädter in Rom würde eine neue Phase der Meisterschaft einläuten, in der Milan den Rückstand, den Inter seit dem Sieg im Derby aufgebaut hat, halbieren und den Stand der Dinge wieder auf den Stand vor den Spielen gegen Como und Parma bringen würde.

  • DAS SPIEL GEGEN LAZIO

    Der AC Mailand kann sich daher ausschließlich auf Lazio konzentrieren.

    Die Rossoneri haben im Dezember das Achtelfinale der Coppa Italia gegen die Biancocelesti verloren, doch dieses Duell wird anders verlaufen: Der Unterschied in der Motivation ist extrem, um es milde auszudrücken. Allegri überlegt sich die beste Aufstellung, da Rabiot wegen einer Sperre ausfällt: In dieser Woche scheint Jashari Ricci als mögliche Wahl für die Startelf überholt zu haben, während im Sturm erneut Leao und Pulisic zum Einsatz kommen dürften, während der Rest der Mannschaft aus dem Derby voraussichtlich bestätigt wird.

    Bei drei Punkten wären es -5, und von da an könnte man einen Blick auf den Spielplan werfen.

    Im Grunde genommen lautet die entscheidende Frage, die wir uns auch heute noch stellen wollen: Kann Milan wirklich an eine Aufholjagd im Kampf um den Scudetto glauben?

  • ALLEGRIS WORTE

    Aber was hält Trainer Massimiliano Allegri von all dem?

    Bei der heutigen Pressekonferenz hat sich der Trainer aus Livorno klar dazu geäußert: „Es geht nicht darum, zu versuchen, den Scudetto zu gewinnen, wir müssen unser Bestes geben, wohl wissend, dass vor uns eine Mannschaft mit 7 Punkten Vorsprung steht, die sich bisher als die stärkste erwiesen hat. Wir müssen noch 5 Spiele gewinnen, um unter die ersten 4 in der Tabelle zu kommen, wir müssen nur an uns selbst denken, ohne auf die anderen zu schauen. Es gibt nur einen Weg, Inter einzuholen: unsere Spiele zu gewinnen und darauf zu hoffen, dass sie Punkte verlieren – das wird sich auf dem Platz zeigen. Ich wiederhole: Es gibt nur einen Weg, wie wir Inter einholen können. Dass sie verlieren und wir gewinnen. All dieses Gerede... erst nach den Tatsachen wird sich zeigen, ob wir gut genug waren, viele Spiele zu gewinnen, und ob sie Punkte verloren haben.“

  • DER SPIELPLAN DES AC MILAN

    Nun steht also das Spiel gegen Lazio an – und wie sieht der Spielplan der Serie A für den AC Mailand bis zum Saisonende aus?

    Danach stehen das Spiel gegen Turin im San Siro und das schwierige Auswärtsspiel in Neapel auf dem Programm, um den Platz in der Champions-League-Zone zu sichern. Nach den Spielen gegen Udinese im Meazza und Verona im Bentegodi hat der AC Mailand eine neue Dreierreihe extrem schwieriger Gegner vor sich: Heimspiele gegen Juventus und Atalanta, dazwischen das Spiel gegen Sassuolo.

    Den Abschluss bilden eine Reise nach Marassi zum Spiel gegen Genua und der letzte Spieltag der Meisterschaft zu Hause gegen Cagliari.

    Um wirklich an das Comeback zu glauben, ist Allegris Rezept klar und er hat es deutlich gemacht: Der AC Mailand muss mehr Punkte holen und so oft wie möglich gewinnen.

  • DER SPIELPLAN VON INTER

    Und Inter

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    Nach dem Unentschieden zu Hause gegen Atalanta richten sich alle Augen auf das Spiel gegen Roma, die im San Siro um die Champions League spielen, doch zuvor steht noch das Auswärtsspiel in Florenz gegen eine Fiorentina auf dem Programm, die verzweifelt nach Punkten sucht, um den Kampf gegen den Abstieg fortzusetzen. Anschließend, nach den Auswärtsspielen in Como und Turin sowie den Heimspielen gegen Cagliari und Parma, beenden Chivus Jungs die Saison mit einer Auswärtsreise nach Rom gegen Lazio, dem Heimspiel gegen Verona und dem letzten Spieltag gegen Bologna.

    Der Wendepunkt der Meisterschaft könnte morgen Abend kommen, doch dieser Ausrutscher der Nerazzurri könnte in den Reihen der Rossoneri wieder eine kleine Hoffnung wecken, noch eine Chance auf den Scudetto zu haben.

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