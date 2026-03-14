Von 1999 bis 2026: Lazio gegen Milan – ein entscheidendes Duell im Kampf um den Scudetto: Allegri muss fünf Punkte aufholen, ein Vergleich mit dem Spielplan von Inter

Eine einmalige Gelegenheit für Massimiliano Allegris AC Mailand.

Das 1:1-Unentschieden zwischen Inter und Atalanta in der spannenden und umstrittenen Partie im San Siro führt zu einer äußerst interessanten Situation für die Rossoneri: Ein Sieg im morgigen Abendspiel im Olympiastadion gegen Lazio würde den Verein aus der Via Aldo Rossi auf fünf Punkte an die Nerazzurri von Cristian Chivu heranbringen und möglicherweise die Meisterschaft und die Vergabe des Scudetto für die Saison 2025/26 wieder offen lassen.

Doch mehr noch als auf die aktuelle Saison richten sich die Gedanken 27 Jahre zurück, auf die Saison 1998/1999: Zufälligerweise hatte auch in jener Meisterschaft das Duell im Olimpico zwischen Lazio und Milan wichtige, fast entscheidende Auswirkungen auf den Titelkampf, so wie es auch in diesem Jahr 2026 der Fall ist.

Aber gehen wir der Reihe nach vor.