"OK" steht in großen Buchstaben auf der Vorderseite des Trikots von NAC Breda. Am Sonntag war für einen kleinen Teil der Fans des niederländischen Erstligisten im Spiel gegen den SC Heerenveen aber gar nichts mehr "OK". Sie warfen gleich mehrfach Rauchbomben auf den Platz, die farbigen Qualm produzierten, sodass der Schiedsrichter zunächst beide Mannschaften in die Kabine schickte und schließlich das Duell in der 82. Minute abbrach. Dabei führte NAC zu diesem Zeitpunkt mit 2:0 – und drehte nach dem Abbruch unter dem Applaus der restlichen Heimfans sogar noch eine Ehrenrunde im Stadion. Mittendrin: Lewis Holtby.
Vom Wackelkontakt zum Kurzschluss: Der steile Absturz eines ehemaliger Nationalspielers bei NAC Breda
Die Kurzschluss-Reaktion der Ultras, denen die Sicherungen durchbrannten, hatte einen Grund: Zwar sah es für NAC sportlich am Sonntag gut aus, doch insgesamt war die Lage für den Tabellenvorletzten der Eredivisie schon vor dem Anpfiff finster. Und da mit Telstar und Volendam die Konkurrenten im Abstiegskampf gleichzeitig punkteten, stand für Breda der Gang in die zweite Liga damit am vorletzten Spieltag fest. Für Lewis Holtby war es der zweite Abstieg in Folge: Er war vor der Saison vom Bundesligisten Holstein Kiel gekommen, der nach seiner Premieren-Spielzeit in Deutschlands höchster Liga sofort wieder runter musste.
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Lewis Holtby für NAC wie ein Hauptgewinn im Lotto
Für NAC war es der emotionale Tiefpunkt einer Saison – und zur Strafe für den Abbruch musste das Team einen Tag später die 400 Kilometer lange Reise nach Heerenveen und zurück antreten, denn dort wurde das Spiel ohne Zuschauer fortgesetzt. Im 15-Minuten-Auswärtsauftritt tat sich am Spielstand nichts mehr, was Breda aber ohnehin nicht mehr interessierte. Holtby musste die Reise nicht antreten, denn er war am Sonntag schon in der 78. Minute ausgewechselt worden.
Wie ausgewechselt waren auch die NAC-Fans, die zu Saisonbeginn noch große Träume und große Hoffnungen hatten. Der Mann, auf den sich diese zum großen Teil stützten, war Holtby. Drei Länderspiele für Deutschland, 38 Einsätze in der Premier League, sechs in der Champions League und viele Jahre bei Klubs wie Schalke, dem HSV und Tottenham – für einen kleinen Verein wie NAC Breda fühlte sich die Verpflichtung wie ein Hauptgewinn im Lotto an, auch wenn Holtby mit 34 Jahren schon im Spätherbst seiner langen Karriere war.
Fan-Song bei NAC Breda für Lewis Holtby
"Von Harry Kane und van der Vaart zu Nassoh, Sowah und Balard", lautete der Reim, mit dem man bei NAC die Verwunderung über den geglückten Deal zum Ausdruck brachte, indem man Holtbys Ex-Teamkollegen und Weltstars mit den neuen Mitspielern in Breda verglich. "Von 'Die Mannschaft‘ zu Gelb-Schwarz", lautete ein weiterer Satz mit Blick auf die drei Länderspiele für den DFB, die der Mittelfeldspieler zwischen 2010 und 2012 gemacht hatte, und die Vereinsfarben des Klubs. Beide Sätze stammen aus dem Fan-Song "Holtby bei NAC", der – basierend auf der Melodie des Party-Schlagers "Wackelkontakt" – im September offiziell herausgebracht wurde.
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Zwei Negativserien bringen NAC den Abstieg
Damals war der Höhepunkt der Euphorie bei NAC erreicht: Holtby war gleich bei seinem Debüt am zweiten Wochenende der Saison entscheidend gewesen und hatte beim 2:1 gegen Fortuna Sittard ein Tor selbst erzielt und eine Vorlage geliefert. Damit etablierte er sich rasend schnell als Publikumsliebling, auch seine offene und emotionale Art kam gut an. Nach sechs Spieltagen hatte Breda sieben Punkte gesammelt und nur gegen die Top-Teams aus Nijmegen und Alkmaar verloren. Danach aber ging es steil bergab – und Holtbys Debüttreffer sollte sein einziger in den vergangenen Monaten bleiben. Zwei Sieglos-Serien von elf und acht Spielen ließen NAC in den Tabellenkeller rutschen – und nun auch absteigen.
Die erste Negativ-Serie begann ausgerechnet in dem Spiel, in dem sich Holtby beim Stand von 1:0 für NAC für ein grobes Foul die Rote Karte einfing und sein Team danach in Unterzahl mit 1:2 gegen Volendam verlor. Das Team konnte das Ruder nicht mehr herumreißen, auch wenn mit Andre Ayew ein weiterer bekannter Name im Winter geholt wurde. Im Spiel gegen Heracles Almelo leistete sich Holtby im Februar dann erneut ein böses Foul, als er mit gestrecktem Bein das Schienbein seines Gegenspielers voll traf – und mit Gelb bestens bedient war. Zeichen setzen, alles geben und auch einstecken können: Das machte Lewis Holtby bei NAC Breda, aber am Ende reichte es nicht.
Lewis Holtby geht wohl mit in die zweite Liga
Auch der Versuch des Vereins, im Rahmen des 'Passportgates', das den niederländischen Fußball in den vergangenen Wochen beschäftigte, eine Neuaustragung von verlorenen Partien zu erreichen, scheiterte in der vergangenen Woche am Urteil der Richter. Der allerletzte Strohhalm geriet dann am Sonntag außer Reichweite.
Die letzten großen Schlagzeilen machte Lewis Holtby Ende April, als er nach einem üblen Foul eine klaffende Wunde am Schienbein hatte, die mit acht Stichen genäht werden musste. Ob das Verhältnis zu einem Teil der eigenen Fans ähnlich einfach zu flicken ist, wird wohl erst die nächste Saison in der zweiten Liga zeigen. Lewis Holtby wird nach Auskunft der Klub-Verantwortlichen mit dabei sein, denn sein Vertrag läuft noch bis 2027. Von Chelsea, Liverpool und Bayern zu Dordrecht, Oss und Helmond.
Die Zahlen von Lewis Holtby in der Saison 2025/26:
Spiele: 30 Einsatzminuten: 2010 Tore: 1 Assists: 5