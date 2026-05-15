Vom Wackelkontakt zum Kurzschluss: Der steile Absturz eines ehemaliger Nationalspielers bei NAC Breda

Damals war der Höhepunkt der Euphorie bei NAC erreicht: Holtby war gleich bei seinem Debüt am zweiten Wochenende der Saison entscheidend gewesen und hatte beim 2:1 gegen Fortuna Sittard ein Tor selbst erzielt und eine Vorlage geliefert. Damit etablierte er sich rasend schnell als Publikumsliebling, auch seine offene und emotionale Art kam gut an. Nach sechs Spieltagen hatte Breda sieben Punkte gesammelt und nur gegen die Top-Teams aus Nijmegen und Alkmaar verloren. Danach aber ging es steil bergab – und Holtbys Debüttreffer sollte sein einziger in den vergangenen Monaten bleiben. Zwei Sieglos-Serien von elf und acht Spielen ließen NAC in den Tabellenkeller rutschen – und nun auch absteigen.

Die erste Negativ-Serie begann ausgerechnet in dem Spiel, in dem sich Holtby beim Stand von 1:0 für NAC für ein grobes Foul die Rote Karte einfing und sein Team danach in Unterzahl mit 1:2 gegen Volendam verlor. Das Team konnte das Ruder nicht mehr herumreißen, auch wenn mit Andre Ayew ein weiterer bekannter Name im Winter geholt wurde. Im Spiel gegen Heracles Almelo leistete sich Holtby im Februar dann erneut ein böses Foul, als er mit gestrecktem Bein das Schienbein seines Gegenspielers voll traf – und mit Gelb bestens bedient war. Zeichen setzen, alles geben und auch einstecken können: Das machte Lewis Holtby bei NAC Breda, aber am Ende reichte es nicht.