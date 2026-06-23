Nach einer Stunde Spielzeit lag Deutschland gegen die Elfenbeinküste immer noch mit 0:1 zurück. Jetzt wollte Bundestrainer Julian Nagelsmann Impulse von der Bank setzen. Erwartungsgemäß wechselte er Superjoker Deniz Undav und Jamie Leweling ein. Etwas überraschend erschien dagegen seine Entscheidung, Nadiem Amiri für Aleksandar Pavlovic zu bringen - und nicht etwa Leon Goretzka.
Vom sichersten Starter zur Nummer vier auf seiner Position: Leon Goretzka ist das Symbol für eine ungewöhnliche Diskrepanz im deutschen Kader bei der WM
Nagelsmanns Wechsel sollte sich voll auszahlen: Mit einer perfekten Flanke bereitete Amiri Undavs so wichtigen Ausgleichstreffer vor. Für Goretzka dürfte sich die Entscheidung des Bundestrainers jedoch wie ein Nackenschlag angefühlt haben. Dadurch wurde der 31-Jährige gewissermaßen zum zentralen Mittelfeldspieler Nummer vier degradiert, nachdem er auf dieser Position lange als sicherster Starter gegolten hatte.
- Getty Images Sport
Leon Goretzkas Leidensgenossen im DFB-Team
Goretzka stand in fünf von sechs WM-Qualifikationsspielen in der Startelf und überzeugte dabei zumeist. Den wichtigen Sieg gegen Nordirland führte Nagelsmann in seinem aufsehenerregenden Kicker-Interview Anfang März sogar maßgeblich auf Goretzkas Mitwirken zurück: "Wenn er da nicht gespielt hätte, hätten wir garantiert nicht gewonnen, weil er 60 Bälle weggeköpft hat." Gleichzeitig stellte ihm Nagelsmann einen Stammplatz bei der WM in Aussicht: "Stand jetzt wird Leon Goretzka, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali."
Im Laufe der Turniervorbereitung verlor Goretzka seinen Stammplatz aber an Felix Nmecha, der in der Qualifikation insgesamt nur 83 Minuten absolviert hatte. Nmecha nutzt seine unverhoffte Chance, hatte mit zwei Galaauftritten großen Anteil am erfolgreichen WM-Start des DFB-Teams und wird längst als eine der heißesten Transferaktien des Turniers gehandelt. Goretzka dagegen ist nach seinem Vertragsende beim FC Bayern Stand jetzt ab dem 1. Juli vereinslos. Gegen die Elfenbeinküste kam er (wie gegen Curacao) kurz vor Schluss doch noch ins Spiel und klärte einmal im eigenen Strafraum in höchster Not.
Goretzkas Situation ist kein Einzelfall im DFB-Team: Tatsächlich nehmen etliche Stammspieler aus der WM-Qualifikation beim Turnier selbst bisher nur Nebenrollen ein - wenn überhaupt. Mit Oliver Baumann, David Raum, Serge Gnabry, Nick Woltemade und eben Goretzka fehlen fünf der sieben in der Qualifikation am meisten eingesetzten Spielern in Nagelsmanns WM-Startelf. Die Gründe dafür sind unterschiedlich und alle gewissermaßen nachvollziehbar. Für die Leidtragenden selbst dürfte sich die Situation aber naturgemäß dennoch ungerecht anfühlen.
- Getty Images Sport
Deutschlands Sturm: Nick Woltemade hinter Kai Havertz und Deniz Undav bisher chancenlos
David Raum - geteilter bester Assistgeber der Qualifikation - verlor seinen Stammplatz wie Goretzka durchaus überraschend. Links hinten muss Raum dem bis dato überzeugenden Nathaniel Brown den Vortritt lassen. In der Qualifikation hatte der Münchner in spe insgesamt nur 26 Minuten gespielt. Keeper Oliver Baumann ist derweil der Leidtragende von Manuel Neuers spektakulärem Comeback. Serge Gnabry verpasst die WM wegen einer Adduktorenverletzung.
Nick Woltemade stand in der Qualifikation in sämtlichen Spielen in der Startelf und avancierte mit vier Treffern zum besten deutschen Torjäger. Seinen Startplatz schnappte sich vor der WM erwartungsgemäß Kai Havertz. Genau wie Jamal Musiala fehlte Havertz im Herbst verletzt, spielte in der Qualifikation keine einzige Sekunde und kehrte erst im Laufe der Rückrunde zurück.
Die Rolle als erster Sturm-Joker erkämpfte sich derweil Undav. Somit kam Woltemade bei der WM als einer von acht Kaderspielern noch gar nicht zum Einsatz. "Das Turnier ist hoffentlich noch lang für uns. Ich arbeite hart für meine Chance", sagte der Stürmer von Newcastle United vergangene Woche in einem Interview mit dem RND. Genau wie alle seine Leidensgenossen beklagte sich auch Woltemade bisher nicht über seine Degradierung, sondern nahm die undankbare Rolle an. Das spricht für einen besonderen Teamgeist, den alle Beteiligten wiederholt positiv erwähnten.
- Getty Images Sport
DFB-Team: Rotiert Julian Nagelsmann gegen Ecuador?
Eine derartige Diskrepanz zwischen der Mannschaft, die sich für ein Turnier qualifiziert hat, und der, die auf der größten Bühne dann tatsächlich auftritt, ist in Deutschland ungewöhnlich. 2022 standen die neun Spieler mit den meisten Qualifikations-Einsatzminuten bei der WM selbst jeweils mindestens einmal in der Startelf. 2018 begannen die ersten sieben Quali-Dauerbrenner mindestens einmal, beim Titelgewinn 2014 die ersten acht - und sechs davon auch im Finale. Sami Khedira verletzte sich beim Aufwärmen, Per Mertesacker wurde immerhin eingewechselt.
Nachdem Nagelsmann bei den beiden bisherigen WM-Spielen der identischen Startelf vertraut hatte, könnte er im sportlich unbedeutenden abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag um 22 Uhr in East Rutherford rotieren. Der Gruppensieg ist dem DFB-Team auch bei einer Niederlage nicht mehr zu nehmen. Mindestens einen Wechsel muss Nagelsmann auf jeden Fall vollziehen: Für den verletzten Nico Schlotterbeck wird Antonio Rüdiger beginnen. Womöglich bekommt aber auch der eine oder andere degradierte Qualifikations-Dauerbrenner seine Chance.