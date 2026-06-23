Vom sichersten Starter zur Nummer vier auf seiner Position: Leon Goretzka ist das Symbol für eine ungewöhnliche Diskrepanz im deutschen Kader bei der WM

Goretzka stand in fünf von sechs WM-Qualifikationsspielen in der Startelf und überzeugte dabei zumeist. Den wichtigen Sieg gegen Nordirland führte Nagelsmann in seinem aufsehenerregenden Kicker-Interview Anfang März sogar maßgeblich auf Goretzkas Mitwirken zurück: "Wenn er da nicht gespielt hätte, hätten wir garantiert nicht gewonnen, weil er 60 Bälle weggeköpft hat." Gleichzeitig stellte ihm Nagelsmann einen Stammplatz bei der WM in Aussicht: "Stand jetzt wird Leon Goretzka, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali."

Im Laufe der Turniervorbereitung verlor Goretzka seinen Stammplatz aber an Felix Nmecha, der in der Qualifikation insgesamt nur 83 Minuten absolviert hatte. Nmecha nutzt seine unverhoffte Chance, hatte mit zwei Galaauftritten großen Anteil am erfolgreichen WM-Start des DFB-Teams und wird längst als eine der heißesten Transferaktien des Turniers gehandelt. Goretzka dagegen ist nach seinem Vertragsende beim FC Bayern Stand jetzt ab dem 1. Juli vereinslos. Gegen die Elfenbeinküste kam er (wie gegen Curacao) kurz vor Schluss doch noch ins Spiel und klärte einmal im eigenen Strafraum in höchster Not.

Goretzkas Situation ist kein Einzelfall im DFB-Team: Tatsächlich nehmen etliche Stammspieler aus der WM-Qualifikation beim Turnier selbst bisher nur Nebenrollen ein - wenn überhaupt. Mit Oliver Baumann, David Raum, Serge Gnabry, Nick Woltemade und eben Goretzka fehlen fünf der sieben in der Qualifikation am meisten eingesetzten Spielern in Nagelsmanns WM-Startelf. Die Gründe dafür sind unterschiedlich und alle gewissermaßen nachvollziehbar. Für die Leidtragenden selbst dürfte sich die Situation aber naturgemäß dennoch ungerecht anfühlen.