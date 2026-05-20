Laut einem Sky-Bericht wird Julian Nagelsmann auch Maximilian Beier von Borussia Dortmund mit zur WM in die USA, nach Mexiko und Kanada nehmen - eine zumindest kleine Überraschung, da Beier zuletzt im DFB-Team überhaupt keine große Rolle spielte.
Vom Abstellgleis in den WM-Kader? Julian Nagelsmann setzt wohl weiteres Ausrufezeichen
Für den Angreifer wäre es nach der Heim-EM 2024 bereits das zweite große Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft. Seit seinem Debüt im Juni 2024 absolvierte er sieben Länderspiele und wartet noch auf sein erstes Tor. Seinen bislang letzten Einsatz hatte er im Oktober im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland. Anschließend ließ ihn Nagelsmann sowohl zum Abschluss der Qualifikation als auch für die Testspiele gegen die Schweiz außen vor.
Beier selbst hatte sich zuletzt dennoch gute Chancen auf eine WM-Teilnahme ausgerechnet: "Ich hoffe, dass ich durch meine Leistungen optimistisch sein kann. Ich habe in den vergangenen Wochen sehr viel gespielt, oft auch gut. Ich habe viele Scorerpunkte gesammelt und alles dafür getan, dass ich am Donnerstag dann hoffentlich dabei bin."
Der 23-Jährige hat in dieser Saison beim BVB durchaus Argumente für eine Nominierung gesammelt. Ignoriert man die reinen Stürmer, war Beier mit 20 Scorerpunkten sogar Deutschlands bester Scorer (zehn Tore, zehn Vorlagen).
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Wegen Nominierung von Beier: Muss jetzt ein BVB-Kollege um die WM bangen?
Beiers Nominierung könnte jedoch womöglich schlechte Nachrichten für seinen Dortmunder Teamkollegen Karim Adeyemi bedeuten. Nagelsmann hatte bereits im März klargestellt: "Maxi Beier, Karim Adeyemi, Kevin Schade - ich war so transparent bei den Dreien: Wir werden - Stand heute - einen, maximal zwei, dieser Konterstürmer mitnehmen."
Bei dem Trio handele es sich um Akteure mit vergleichbarem Profil. "Einer von den drei, vielleicht zwei, werden sich am Ende durchsetzen. Aber sie haben alle dieselben Chancen", verriet der 38-Jährige damals.
Ohne BVB-Kollegen wird Beier beim Großereignis vom 11. Juni bis 19. Juli dennoch nicht auskommen müssen. Mit Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton sollen zwei weitere Dortmunder mitreisen. Die finale Kaderbekanntgabe erfolgt am Donnerstag um 13 Uhr.
Maximilian Beier: Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele 44 Tore 10 Vorlagen 10
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".