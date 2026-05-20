Vom Abstellgleis in den WM-Kader? Julian Nagelsmann setzt wohl weiteres Ausrufezeichen

Für den Angreifer wäre es nach der Heim-EM 2024 bereits das zweite große Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft. Seit seinem Debüt im Juni 2024 absolvierte er sieben Länderspiele und wartet noch auf sein erstes Tor. Seinen bislang letzten Einsatz hatte er im Oktober im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland. Anschließend ließ ihn Nagelsmann sowohl zum Abschluss der Qualifikation als auch für die Testspiele gegen die Schweiz außen vor.

Beier selbst hatte sich zuletzt dennoch gute Chancen auf eine WM-Teilnahme ausgerechnet: "Ich hoffe, dass ich durch meine Leistungen optimistisch sein kann. Ich habe in den vergangenen Wochen sehr viel gespielt, oft auch gut. Ich habe viele Scorerpunkte gesammelt und alles dafür getan, dass ich am Donnerstag dann hoffentlich dabei bin."

Der 23-Jährige hat in dieser Saison beim BVB durchaus Argumente für eine Nominierung gesammelt. Ignoriert man die reinen Stürmer, war Beier mit 20 Scorerpunkten sogar Deutschlands bester Scorer (zehn Tore, zehn Vorlagen).