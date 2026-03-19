Die Winterpause war lange genug, dachte sich Julian Nagelsmann vor zweieinhalb Wochen und rief sich kurzerhand mit einem aufsehenerregenden Interview in Erinnerung. Im Kicker stimmte der Bundestrainer Fußball-Deutschland mit kontroversen Aussagen auf die WM und die nun erfolgte Nominierung des letzten Kaders vor dem Turnier in Nordamerika ein.
Vollzieht Julian Nagelsmann eine Kehrtwende? Bei der DFB-Kaderbekanntgabe fällt ein pikantes Detail zu Felix Nmecha auf
"Es wird Entscheidungen geben, das kann ich jetzt schon verraten, die vermutlich nicht auf supergroßes Verständnis stoßen. Nicht beim Spieler, aber auch nicht in der breiten Öffentlichkeit", kündigte Nagelsmann bedeutungsschwanger an. Anders als bei seinem März-Kader vor der Heim-EM 2024, als er Mats Hummels, Niklas Süle, Leon Goretzka und Serge Gnabry strich und Toni Kroos zurückholte, blieb der große Knall im März 2026 aber aus.
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DFB-Team: Jamal Musiala dürfte noch in den WM-Kader rücken
Es fehlen zwar einige prominente Namen, kein Verzicht ist aber auch nur annähernd so spektakulär oder überraschend wie damals. Maximilian Mittelstädt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug und Robert Andrich hecheln ihrer Bestform hinterher. Angelo Stiller und Maximilian Beier hatten schon im letzten Kader gefehlt. An Said El Malas Situation beim 1. FC Köln hat sich nichts geändert. Alles keine Schwergewichte. Jamal Musiala soll seine Sprunggelenksprobleme in München auskurieren.
Die erstmaligen Nominierungen von Lennart Karl und Jonas Urbig sind angesichts ihrer Leistungen beim FC Bayern vertretbar und dürften auch von der breiten Öffentlichkeit begrüßt werden. Mit sieben Spielern stellen die Münchner nun wieder einen großen Block, bei der WM könnte er mit einem wiedergenesenen Musiala sogar auf acht Spieler anwachsen.
Musiala ist der einzige nicht berufene Spieler, der - sofern er bis dahin fit ist - fest mit einer WM-Nominierung rechnen darf. Kevin Schade konkurriert mit Beier und Adeyemi um den Posten des Konterstürmers im Kader, wie Nagelsmann bei seiner Pressekonferenz am Donnerstag bestätigte. Nick Woltemade stärkte der Bundestrainer trotz dessen schwieriger Phase bei Newcastle United den Rücken. Stiller darf sich nach Nagelsmanns ausführlichen Erklärungen über dessen Nichtnominierung wohl kaum Chancen ausrechnen.
Die größten Überraschungen im Zuge der Kader-Nominierung gehen hauptsächlich wegen Nagelsmanns eigenen Ankündigungen als Überraschungen durch: Anton Stachs DFB-Rückkehr nach vier Jahren Abwesenheit und Felix Nmecha Kategorisierung als "Offensivspieler", flankiert von Aussagen über Leon Goretzka bei der Pressekonferenz.
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DFB-Team: Felix Nmecha ist diesmal in der "Offensive" kategorisiert
Im Kicker-Interview hatte Nagelsmann einen Mangel an offensivstarken Sechsern beklagt. Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Pascal Groß, Angelo Stiller und Robert Andrich seien in seinen Augen "alles sehr ähnliche Spielertypen". Deshalb plane er auch keine Doppelsechs bestehend aus Pavlovic und Nmecha, die viele Fans und Experten angeführt von Chefkritiker Lothar Matthäus vehement fordern. "Einer von beiden hat auf jeden Fall gute Chancen zu spielen", sagte Nagelsmann. "Aber wir brauchen für den offensiveren Part ein etwas anderes Profil."
Für eben jenen Part stellte Nagelsmann dem in der deutschen Fußball-Öffentlichkeit durchaus umstrittenen Münchner Reservisten Goretzka einen WM-Stammplatz in Aussicht. Die Frage, ob er Stach als Alternative in Erwägung ziehe, moderierte der Bundestrainer ab. Der 27-Jährige mache es zwar "gut" bei Leeds United, "ist aber auch nicht enorm kopfballstark und auch nicht der Top-Zweikämpfer, sondern ebenfalls einer, der gerne das Spiel vor sich hat".
Dennoch berief Nagelsmann Stach überraschend in den Kader, genau wie Pavlovic, Nmecha und Groß - in seinen Augen also vier sehr ähnliche Spielertypen für mutmaßlich eine Position. Doch bei Nmecha bahnt sich eine Kehrtwende an. Anders als im Herbst und entgegen den jüngsten Aussagen des Bundestrainers, ist der Dortmunder in der Kaderliste diesmal nicht unter "Defensive", sondern "Offensive" gelistet. Womöglich zieht Nagelsmann nun also doch eine Doppelsechs bestehend aus Pavlovic und Nmecha in Erwägung - auf Kosten Goretzkas.
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Julian Nagelsmann rudert bei Leon Goretzka zurück
Bei der Pressekonferenz hörte sich Nagelsmann diesbezüglich jedenfalls ganz anders an als noch im Kicker-Interview. Seine Aussagen über Goretzka seien falsch gedeutet worden. "Ich habe gesagt: 'Er hat gute Chancen zu spielen'", zitierte sich Nagelsmann korrekt und ordnete ein: "Spielen heißt auch zwei Minuten." Was Nagelsmann verschwieg, war der zweite Teil seiner damaligen Aussage. Im Wortlaut: "Stand jetzt wird Leon Goretzka, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali." Da stand Goretzka in fünf von sechs Partien in der Startelf und wurde in der letzten eingewechselt. Heißt: Stammspieler.
Nun verwies Nagelsmann auch auf Goretzkas zuletzt geringe Einsatzzeiten beim FC Bayern und kam zudem proaktiv auf Nmecha zu sprechen. "Wir haben mit Felix Nmecha einen Spieler im Kader, der diese Position auch besetzen kann, aber sie ein bisschen anders interpretiert." Bis dato standen Pavlovic und Nmecha unter Nagelsmann noch nie gemeinsam in der Startelf, womöglich kommt es bei einem der anstehenden Testspiele gegen Ghana und der Schweiz zur Premiere.
DFB-Team: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft
Position Spieler Verein Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart Tor Jonas Urbig FC Bayern München Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München Defensive David Raum RB Leipzig Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defensive Anton Stach Leeds United Defensive Jonathan Tah FC Bayern München Defensive Malick Thiaw Newcastle United Defensive Josha Vagnoman VfB Stuttgart Offensive Leon Goretzka FC Bayern München Offensive Serge Gnabry FC Bayern München Offensive Kai Havertz FC Arsenal Offensive Lennart Karl FC Bayern München Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart Offensive Felix Nmecha Borussia Dortmund Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul Offensive Kevin Schade FC Brentford Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart Offensive Florian Wirtz FC Liverpool Offensive Nick Woltemade Newcastle United
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".