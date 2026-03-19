Vollzieht Julian Nagelsmann eine Kehrtwende? Bei der DFB-Kaderbekanntgabe fällt ein pikantes Detail zu Felix Nmecha auf

Es fehlen zwar einige prominente Namen, kein Verzicht ist aber auch nur annähernd so spektakulär oder überraschend wie damals. Maximilian Mittelstädt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug und Robert Andrich hecheln ihrer Bestform hinterher. Angelo Stiller und Maximilian Beier hatten schon im letzten Kader gefehlt. An Said El Malas Situation beim 1. FC Köln hat sich nichts geändert. Alles keine Schwergewichte. Jamal Musiala soll seine Sprunggelenksprobleme in München auskurieren.

Die erstmaligen Nominierungen von Lennart Karl und Jonas Urbig sind angesichts ihrer Leistungen beim FC Bayern vertretbar und dürften auch von der breiten Öffentlichkeit begrüßt werden. Mit sieben Spielern stellen die Münchner nun wieder einen großen Block, bei der WM könnte er mit einem wiedergenesenen Musiala sogar auf acht Spieler anwachsen.

Musiala ist der einzige nicht berufene Spieler, der - sofern er bis dahin fit ist - fest mit einer WM-Nominierung rechnen darf. Kevin Schade konkurriert mit Beier und Adeyemi um den Posten des Konterstürmers im Kader, wie Nagelsmann bei seiner Pressekonferenz am Donnerstag bestätigte. Nick Woltemade stärkte der Bundestrainer trotz dessen schwieriger Phase bei Newcastle United den Rücken. Stiller darf sich nach Nagelsmanns ausführlichen Erklärungen über dessen Nichtnominierung wohl kaum Chancen ausrechnen.

Die größten Überraschungen im Zuge der Kader-Nominierung gehen hauptsächlich wegen Nagelsmanns eigenen Ankündigungen als Überraschungen durch: Anton Stachs DFB-Rückkehr nach vier Jahren Abwesenheit und Felix Nmecha Kategorisierung als "Offensivspieler", flankiert von Aussagen über Leon Goretzka bei der Pressekonferenz.