Völliger Wahnsinn im Kampf um den Aufstieg in die Premier League! Spionage sorgt für Ausschluss des FC Southampton
Statt Southampton steht nun Middlesbrough im Finale um den Aufstieg in die Premier League
Um den letzten der drei Aufstiegsplätze kämpft nun am Samstag in Wembley der FC Middlesbrough gegen Hull City. Boro war im Halbfinale an Southampton gescheitert (0:0, 1:2 n.V.). Vor dem Hinspiel war jedoch ein Klubmitarbeiter der Saints dabei beobachtet worden, wie er das Training von Middlesbrough ausspioniert hatte.
"Mehrere Verstöße gegen EFL-Regularien": Southampton im Aufstiegsrennen disqualifiziert
Southampton habe "mehrere Verstöße gegen die EFL-Regularien im Zusammenhang mit dem unerlaubten Filmen des Trainings anderer Vereine" eingeräumt, teilte die EFL mit. Zudem erhielt der Klub eine Rüge in Bezug auf sämtliche erhobenen Vorwürfe.
Eckert (33) musste sich nach Aufdecken der Affäre fragen lassen, ob er ein Betrüger sei. Nach mehreren Nachfragen zum Thema auf den Pressekonferenzen nach den Duellen mit Boro verließ er beide Male abrupt und verärgert den Raum.