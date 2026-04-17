Völlige Eskalation! Mega-Zoff und Rudelbildung nach nach Provokation von Racing Straßburg bei böser Klatsche des FSV Mainz 05 in der Conference League

Als dann auch noch Stürmer Phillip Tietz dazukam und Godo wild anbrüllte, eskalierte die Situation. Immer mehr Spieler beider Mannschaften stießen dazu, es kam zu einer Rudelbildung und tumultartigen Szenen. Letztlich waren mehrere Ordner nötig, um die Mannschaften zu trennen und den Zoff aufzulösen.

Von Schiedsrichter Joao Pinheiro bekam Amiri für seinen Schuber nachträglich sogar noch die Rote Karte gezeigt, Godo kassierte für seine Provokation immerhin eine Verwarnung.

"Letzte Woche haben sie uns nicht respektiert, wir sind ruhig geblieben. Wir haben es ihnen auf dem Platz heimgezahlt", erklärte Straßburg-Profi Emmanuel Emegha nach Spielende bei Canal +. Von einer "Kindergärtnerei" sprach derweil Mainz-Sportvorstand Christian Heidel: "Da gab es ein Gemenge und Nadiem hat seinen Gegenspieler dann gestreichelt. Der Schiedsrichter hat es gesehen. Es ist alles eigentlich überflüssig, aber kein großes Drama."