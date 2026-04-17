Unmittelbar nach Ertönen des Schlusspfiffes war Straßburg-Angreifer Martial Godo in Richtung der Mainzer Fankurve gesprintet und hatte dort sein Trikot an der Eckfahne aufgehängt. Nationalspieler Nadiem Amiri empfand dies offensichtlich als Provokation, sprintete dem Ivorer hinterher und schubste ihn aus vollem Lauf um.
Völlige Eskalation! Mega-Zoff und Rudelbildung nach nach Provokation von Racing Straßburg bei böser Klatsche des FSV Mainz 05 in der Conference League
Als dann auch noch Stürmer Phillip Tietz dazukam und Godo wild anbrüllte, eskalierte die Situation. Immer mehr Spieler beider Mannschaften stießen dazu, es kam zu einer Rudelbildung und tumultartigen Szenen. Letztlich waren mehrere Ordner nötig, um die Mannschaften zu trennen und den Zoff aufzulösen.
Von Schiedsrichter Joao Pinheiro bekam Amiri für seinen Schuber nachträglich sogar noch die Rote Karte gezeigt, Godo kassierte für seine Provokation immerhin eine Verwarnung.
"Letzte Woche haben sie uns nicht respektiert, wir sind ruhig geblieben. Wir haben es ihnen auf dem Platz heimgezahlt", erklärte Straßburg-Profi Emmanuel Emegha nach Spielende bei Canal +. Von einer "Kindergärtnerei" sprach derweil Mainz-Sportvorstand Christian Heidel: "Da gab es ein Gemenge und Nadiem hat seinen Gegenspieler dann gestreichelt. Der Schiedsrichter hat es gesehen. Es ist alles eigentlich überflüssig, aber kein großes Drama."
Mainz geht mit 0:4 gegen Racing Straßburg unter
Auch Mainz-Trainer Urs Fischer forderte seinen Spieler auf, künftig gelassener auf derartige Provokationen zu reagieren und sich als fairer Verlierer zu präsentieren: "Wenn man 0:4 verliert, dann sollte man dem Gegner gratulieren und sich nicht provozieren lassen. Aber ich verstehe es natürlich auch. In den Emotionen bist du enttäuscht. Was da genau passiert ist, kann ich nicht sagen, ich war am Abklatschen", meinte der Schweizer auf der Pressekonferenz.
Sportlich hatte Mainz den Franzosen am Donnerstagabend nur wenig entgegen zu setzen. Nach einem vielversprechenden 2:0 im Hinspiel gingen die 05er in Straßburg verdient mit 0:4 unter und verpassten dadurch den Einzug in die Runde der letzten vier Mannschaften.
Sebastian Nanasi (26.) und Abdoul Ouattara (35.) hatten das scheinbar beruhigende Polster aus dem Hinspiel früh egalisiert, Julio Enciso (69.) und Emmanuel Emegha (74.) trafen die Mainzer dann ins Mark. Über weite Strecken offenbarte sich ein Klassenunterschied. Ohne den überragenden Keeper Daniel Batz, der sogar einen Foulelfmeter von Emegha (66.) parierte, wäre das Aus schon früher besiegelt gewesen.