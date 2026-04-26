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Esteban Andrada (C)Getty Images
Daniel Buse

"Völlig unvernünftig": Argentiniens Ex-Nationalkeeper rastet nach Platzverweis in Spaniens zweiter Liga aus - und schlägt zu

Spanien LaLiga 2
SD Huesca - Real Saragossa
SD Huesca
Real Saragossa
E. Andrada

Dem Keeper droht nach seiner hässlichen Aktion eine lange Sperre. Die Saison dürfte für ihn zu Ende sein.

Torhüter Esteban Andrada vom spanischen Zweitligisten Real Saragossa hat sich im Spiel bei Huesca einen üblen Ausraster geleistet.

Im Aragon-Derby ging es für beide Mannschaften um extrem viel, da beide Teams mitten im Abstiegskampf stecken. Huesca führte in der Schlussphase mit 1:0, als es in der Nachspielzeit zum Eklat kam: Andrada wollte in der 98. Minute einen letzten langen Freistoß von der Mittellinie aus in den Strafraum schlagen, als ein Saragossa-Spieler im Sechzehner zu Boden ging. Der Schiedsrichter wurde vom VAR an den Monitor gerufen - was Huesca-Kapitän Jorge Pulido auf den Plan rief. Er lief dem Unparteiischen hinterher und protestierte. Andrada mischte sich ein, woraufhin beide Spieler vom Referee weggeschickt wurden. Der Keeper legte sich dann mit Pulido an und schubste ihn weg, sodass dieser zu Boden fiel.

  • Für diese Aktion bekam Andrada vom Schiedsrichter die gelb-rote Karte gezeigt - und rastete daraufhin aus. Er sprintete zu Pulido und schlug ihm mit einem Schwinger ins Gesicht. Es entwickelte sich eine große Rudelbildung, die noch weitere Platzverweise zur Folge hatte, da sich der Schiedsrichter auch diese Szenen noch einmal am Monitor anschaute. Beide Mannschaften mussten für die letzte Aktionen jeweils einen Feldspieler ins Tor stellen. Am Ergebnis änderte das allerdings nichts: Huesca überholte Saragossa in der Tabelle und ist nun Viertletzter, während Real auf dem vorletzten Rang liegt.


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  • Saragossa-Kapitän: "Es tut mir leid"

    "Es ist schwer zu erklären. Ich versuche, die Situation zu verstehen, aber ich will nicht das rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist. Das war völlig unvernünftig. Es war hässlich", sagte Huesca-Trainer Jose Luis Oltra.

    Saragossa-Kapitän Francho Serrano ergänzte: "Ich weiß nicht, was passiert ist. Als Kapitän möchte ich mich dafür entschuldigen. Saragossa sollte nicht solch ein Bild abgeben. Es tut mir leid."

    Esteban Andrada ist in dieser Saison von Monterrey nach Saragossa ausgeliehen. Im Sommer spielte der 35-Jährige noch mit dem Klub aus Mexiko bei der Klub-WM gegen Borussia Dortmund. Für Argentiniens Nationalmannschaft absolvierte er 2019 vier Länderspiele.

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