"Völlig unvernünftig": Argentiniens Ex-Nationalkeeper rastet nach Platzverweis in Spaniens zweiter Liga aus - und schlägt zu

Torhüter Esteban Andrada vom spanischen Zweitligisten Real Saragossa hat sich im Spiel bei Huesca einen üblen Ausraster geleistet.

Im Aragon-Derby ging es für beide Mannschaften um extrem viel, da beide Teams mitten im Abstiegskampf stecken. Huesca führte in der Schlussphase mit 1:0, als es in der Nachspielzeit zum Eklat kam: Andrada wollte in der 98. Minute einen letzten langen Freistoß von der Mittellinie aus in den Strafraum schlagen, als ein Saragossa-Spieler im Sechzehner zu Boden ging. Der Schiedsrichter wurde vom VAR an den Monitor gerufen - was Huesca-Kapitän Jorge Pulido auf den Plan rief. Er lief dem Unparteiischen hinterher und protestierte. Andrada mischte sich ein, woraufhin beide Spieler vom Referee weggeschickt wurden. Der Keeper legte sich dann mit Pulido an und schubste ihn weg, sodass dieser zu Boden fiel.