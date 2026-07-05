Völlig unerwartete Entwicklung! Große Überraschung rund um die Zukunft von Said El Mala bahnt sich wohl an

Hatte angesichts zahlreicher angeblicher Interessenten allen voran aus der Premier League zuletzt vieles auf einen Sommertransfer von El Mala hingedeutet, berichtet nun die Bild: Der Superdribbler peilt mittlerweile einen Verbleib beim FC an.

Demnach soll El Mala in der Zukunftsplanung umgedacht haben und gehe aktuell davon aus, eine weitere Saison für die Kölner in der Bundesliga zu spielen. Auch der FC plane derweil für die Spielzeit 2026/27 mittlerweile voll mit El Mala und habe von einem Verkauf des 19-Jährigen Abstand genommen.

Noch vor einigen Wochen war eigentlich damit zu rechnen, dass El Mala den Tabellen-14. der vergangenen Bundesligasaison diesen Sommer verlässt. Anfang Juni stand ein Wechsel zum FC Brentford in die Premier League offenbar schon ganz kurz bevor. Die Bild hatte seinerzeit von einer Einigung zwischen Köln und den Engländern berichtet, 50 Millionen Euro Ablöse sollten fließen. Auch ein Vierjahresvertrag und vier Millionen Euro Jahresgehalt für El Mala sollen schon beschlossen worden sein.

Doch letztlich kam der Transfer doch nicht zustande, El Malas Mutter ließ ihn wohl in letzter Sekunde platzen. Danach war darüber spekuliert worden, ob man im El-Mala-Lager möglicherweise auf eine Offerte eines noch größeren Vereins und bestenfalls eines absoluten Topklubs warten wolle.