In der Frage um die Zukunft von Offensivspieler Said El Mala vom 1. FC Köln deutet sich offenbar eine überraschende Wendung an.
Völlig unerwartete Entwicklung! Große Überraschung rund um die Zukunft von Said El Mala bahnt sich wohl an
Said El Mala will wohl doch beim 1. FC Köln bleiben
Hatte angesichts zahlreicher angeblicher Interessenten allen voran aus der Premier League zuletzt vieles auf einen Sommertransfer von El Mala hingedeutet, berichtet nun die Bild: Der Superdribbler peilt mittlerweile einen Verbleib beim FC an.
Demnach soll El Mala in der Zukunftsplanung umgedacht haben und gehe aktuell davon aus, eine weitere Saison für die Kölner in der Bundesliga zu spielen. Auch der FC plane derweil für die Spielzeit 2026/27 mittlerweile voll mit El Mala und habe von einem Verkauf des 19-Jährigen Abstand genommen.
Noch vor einigen Wochen war eigentlich damit zu rechnen, dass El Mala den Tabellen-14. der vergangenen Bundesligasaison diesen Sommer verlässt. Anfang Juni stand ein Wechsel zum FC Brentford in die Premier League offenbar schon ganz kurz bevor. Die Bild hatte seinerzeit von einer Einigung zwischen Köln und den Engländern berichtet, 50 Millionen Euro Ablöse sollten fließen. Auch ein Vierjahresvertrag und vier Millionen Euro Jahresgehalt für El Mala sollen schon beschlossen worden sein.
Doch letztlich kam der Transfer doch nicht zustande, El Malas Mutter ließ ihn wohl in letzter Sekunde platzen. Danach war darüber spekuliert worden, ob man im El-Mala-Lager möglicherweise auf eine Offerte eines noch größeren Vereins und bestenfalls eines absoluten Topklubs warten wolle.
- Getty Images Sport
Said El Mala: Versteckte Botschaft an Julian Nagelsmann?
Bei Kölns Verantwortlichen um Sportchef Thomas Kessler soll El Malas Verhalten einem Express-Bericht zufolge für "Fassungslosigkeit" gesorgt haben. Schließlich hatte man sich auf die üppigen und für den Verein sehr wichtigen Einnahmen zeitweise bereits eingestellt.
Neben Brentford wurde mit Brighton & Hove Albion, dem FC Liverpool und Newcastle United allen voran weiteren englischen Vereinen hartnäckig Interesse an El Mala nachgesagt. Eine erneute konkrete Offerte sei seit jener aus Brentford allerdings nicht mehr in Köln eingegangen, schreibt die Bild. Zudem soll El Mala selbst auch nicht mehr bei den Vereinsbossen vorstellig geworden sein, um erneut seinen Wechselwunsch zu kommunizieren. So sei ein Transfer momentan kein Thema mehr - es sei denn, ein Verein der Größenordnung Liverpool sollte noch einmal ein adäquates Angebot einreichen. El Malas Vertrag in der Domstadt ist noch langfristig bis 2030 datiert.
Klopft im Verlauf der nächsten Wochen kein Spitzenverein mehr an, scheint El Malas Zukunft zumindest kurzfristig doch weiterhin in Köln zu liegen. Bei den Rheinländern hatte er vergangene Saison seinen Durchbruch in der Bundesliga gefeiert. War er unter Ex-Trainer Lukas Kwasniok noch häufig Joker, spielte er sich bei dessen Nachfolger Rene Wagner konstant in die Stammelf. Insgesamt kam El Mala in 2025/26 auf 13 Tore und fünf Assists in 36 Einsätzen, vor allem in der Saisonendphase trug der Offensivmann maßgeblich zum Kölner Klassenerhalt bei.
Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann, nach dem Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay zurückgetreten, verzichtete in seinem Kader für die WM 2026 dennoch auf El Mala und nominierte für den verletzten Lennart Karl statt des Kölners Assan Ouedraogo von RB Leipzig nach. Vor kurzem sorgte El Mala dann mit einem TikTok-Post für Aufsehen, in dem er Bilder von ihm im DFB-Trikot zunächst mit der Caption "Hat sich das gelohnt?" versah. Nachdem dahinter von vielen Seiten eine versteckte Botschaft an Nagelsmann vermutet wurde, löschte der U21-Nationalspieler die Bildunterschrift wieder.
Nagelsmann hatte El Mala im November 2025 zwar erstmals für das A-Nationalteam nominiert und im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg (2:0) stand der FC-Star dann auch im Kader, er kam jedoch nicht zum Einsatz. Danach schickte Nagelsmann El Mala einer vorherigen Absprache folgend zur U21.
Auf sein erstes A-Länderspiel wartet El Mala daher weiterhin, möglicherweise absolviert er dieses unter Jürgen Klopp. Den 59-Jährigen will der DFB bekanntlich als Nagelsmann-Nachfolger installieren.
Said El Mala hätte sich klar an die Spitze gesetzt: Die Rekordverkäufe des 1. FC Köln
Platz
Spieler
Jahr
Wechsel zu
Ablöse
1
Anthony Modeste
2018
TJ Tianhai
29 Millionen Euro
2
Lukas Podolski
2012
FC Arsenal
15 Millionen Euro
3
Jhon Cordoba
2020
Hertha BSC
15 Millionen Euro
4
Sebastiaan Bornauw
2021
VfL Wolfsburg
14,1 Millionen Euro
5
Yannick Gerhardt
2016
VfL Wolfsburg
13 Millionen Euro
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen