"Völlig unangebracht": Jonas Urbig überrascht mit Aussagen vor Champions-League-Duell des FC Bayern gegen PSG

Auch Fragen nach einem möglichen Karriereende von Teamkollege Manuel Neuer sowie die daraus resultierenden, möglichen Folgen für seine persönliche Zukunft an der Säbener Straße wollte der FCB-Schlussmann partout nicht beantworten. Der Routinier steht dem Vernehmen nach unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung, die Entscheidung soll zeitnah fallen.

"Ich weiß jetzt nicht, ob das Thema etwas für die Mixed Zone ist. Zumindest ist das kein Thema, worüber ich sprechen will, weil es eine Entscheidung ist, die er trifft. Wir haben so viele wichtige Spiele noch, dass es in meiner Position völlig unangebracht wäre, darüber nachzudenken", kanzelte Urbig die anwesenden Journalisten ab.