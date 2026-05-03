Als der 23-Jährige im Anschluss an das packenden 3:3 (1:2) in der Mixed Zone auf die vielen Gegentore des deutschen Rekordmeisters in den vergangenen Partien angesprochen wurde, blockte er ab. Die Konzentration liege nun "auf dem Paris-Spiel", stellte Urbig stattdessen klar.
"Völlig unangebracht": Jonas Urbig überrascht mit Aussagen vor Champions-League-Duell des FC Bayern gegen PSG
Auch Fragen nach einem möglichen Karriereende von Teamkollege Manuel Neuer sowie die daraus resultierenden, möglichen Folgen für seine persönliche Zukunft an der Säbener Straße wollte der FCB-Schlussmann partout nicht beantworten. Der Routinier steht dem Vernehmen nach unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung, die Entscheidung soll zeitnah fallen.
"Ich weiß jetzt nicht, ob das Thema etwas für die Mixed Zone ist. Zumindest ist das kein Thema, worüber ich sprechen will, weil es eine Entscheidung ist, die er trifft. Wir haben so viele wichtige Spiele noch, dass es in meiner Position völlig unangebracht wäre, darüber nachzudenken", kanzelte Urbig die anwesenden Journalisten ab.
- (C)Getty Images
Urbig hält sich bedeckt: "Werde ich nicht preisgeben"
Ähnlich kurzatmig gab sich der 23-Jährige bezüglich einer potenziellen DFB-Nominierung für die WM. "Ist das jetzt Thema? Wenn es jetzt kein Thema ist, brauchen wir nicht darüber zu sprechen, oder?", meinte Urbig auf eine entsprechende Frage. Selbst mehrmaliges Nachhaken einiger Reporter entlockte ihm keine weitere Antwort.
Dem Vereins-TV der Bayern wollte Urbig eine Frage zu einer Szene des 3:3 gegen Heidenheim ebenfalls nicht beantworten. Seine Begründung: "Das waren taktische Sachen, die werde ich nicht preisgeben."
Beim Remis gegen den Tabellenachtzehnten der Bundesliga war Urbig statt der etatmäßigen Nummer eins Neuer zum Einsatz gekommen. Trotz der drei Gegentore zeigte er eine solide Leistung, für die anstehende Begegnung gegen PSG am Mittwochabend wird dennoch Neuer zurück im Kasten erwartet.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.