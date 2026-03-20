Völlig kurioser Grund! Bundesliga-Profi sprintet während Europapokal-Spiel plötzlich vom Platz

"Ich habe versucht, dem Trainer mitzuteilen, dass ich doch bitte raus muss. Weil ich gemerkt habe, dass ich von jetzt auf gleich auf die Toilette muss. Das hat der Coach dann aber irgendwie nicht so ganz verstanden, da musste ich ein bisschen die Selbstinitiative ergreifen", so der Verteidiger.

Während die Mainzer in der 85. Spielminute gerade den Treffer zum 2:0 von Armindo Sieb bejubelten, sprintete da Costa an der verdutzten Auswechselbank und seinem Coach vorbei in die Katakomben: "Das ist mein 16. Jahr im Profifußball, aber so etwas habe ich tatsächlich noch nie erlebt – total verrückt."