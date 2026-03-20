Der 32-Jährige verließ in der Schlussphase des Achtelfinalspiels gegen die Tschechen vorzeitig den Platz, obwohl er von 05er-Trainer Urs Fischer eigentlich nicht ausgewechselt worden war. Im Nachgang enthüllte da Costa schließlich den Grund für seine "Flucht".
Völlig kurioser Grund! Bundesliga-Profi sprintet während Europapokal-Spiel plötzlich vom Platz
"Ich habe versucht, dem Trainer mitzuteilen, dass ich doch bitte raus muss. Weil ich gemerkt habe, dass ich von jetzt auf gleich auf die Toilette muss. Das hat der Coach dann aber irgendwie nicht so ganz verstanden, da musste ich ein bisschen die Selbstinitiative ergreifen", so der Verteidiger.
Während die Mainzer in der 85. Spielminute gerade den Treffer zum 2:0 von Armindo Sieb bejubelten, sprintete da Costa an der verdutzten Auswechselbank und seinem Coach vorbei in die Katakomben: "Das ist mein 16. Jahr im Profifußball, aber so etwas habe ich tatsächlich noch nie erlebt – total verrückt."
Fischer: Da Costa wollte "dann wieder auf den Platz zurück"
Letztlich musste Fischer reagieren, um die Partie nicht mit zehn Mann zu Ende zu spielen und brachte für die letzten Minuten Kacper Potulski anstelle des abwesenden da Costa. Im Nachgang erklärte der Trainer der 05er, dass er mit der Situation zunächst nicht ganz umzugehen wusste.
"Ich hab' das Ganze erst wahrgenommen, als er an mir vorbeigesprintet ist. Ich wusste im ersten Augenblick nicht, was da war. Aber er hatte wohl schon Krämpfe… Es war ein bisschen lustig, auch weil er dann auf den Platz zurückwollte, als er von der Toilette kam. Da hatten wir aber ja schon gewechselt. Das wiederum hatte aber da Costa nicht mitbekommen", lachte Fischer.