So sei die Leistung des 25-Jährigen beim 1:2 am Dienstagabend gegen den deutschen Rekordmeister ein "weiteres eklatantes Beispiel" gewesen für einen Spieler, "der völlig aus der Bahn geraten ist", polterte Keane.
"Völlig aus der Bahn geraten": PL-Legende watscht Vinicius Junior nach Niederlage gegen den FC Bayern München böse ab
"Die Explosivität, die furchtlosen Dribblings, das rasante Tempo, das früher die Abwehrreihen in Angst und Schrecken versetzte und Außenverteidiger auf dem Boden liegen ließ - all das ist verschwunden", monierte der Ire, der "nicht nur ein Formtief, sondern einen ernsthafter Leistungsabfall" bei Vinicius erkannt haben will.
"Er ist nicht mehr der Vini, den wir einst kannten, der mit einem einzigen magischen Moment ein Spiel im Alleingang entscheiden konnte. Stattdessen sehen wir einen Spieler, der sich mit zu vielen Dribblings in die Duelle stürzt, schlechte Entscheidungen trifft, den Ball leichtfertig verliert und im letzten Drittel keinerlei Gefahr ausstrahlt. Keine Tore, keine Vorlagen, kein Funke", bilanzierte Keane.
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Vinicius spielt ordentliche Saison bei Real Madrid
Gegen die Bayern war der 25-Jährige auf seiner linken Offensivseite gegen FCB-Verteidiger Josip Stanisic weitestgehend abgemeldet und strahlte nur vereinzelt Gefahr aus. Nach einem dicken Patzer von Dayot Upamecano hätte Vinicius nach 61 Minuten zum zwischenzeitlichen 1:2 treffen müssen, frei vor Manuel Neuer traf er allerdings nur das Außennetz.
Abgesehen davon können sich die Zahlen des Brasilianers in dieser Saison allerdings sehen lassen. In wettbewerbsübergreifend 45 Spielen konnte Vinicius 17 Tore und 13 Assists beisteuern, alleine in der Champions League sind es zwölf Torbeteiligungen (fünf Tore, sieben Assists) in 13 Spielen.
Kompany verteidigt Vini Jr.: "Er muss bleiben, wie er ist"
Laut Keane kämen in sportlich schwierigen Momenten jedoch immer wieder Unsportlichkeiten zum Vorschein, die auch vielen Fans sauer aufstoßen würden: "Das ständige Jammern und Hinfallen bei jedem Zweikampf, auf der Suche nach einem billigen Elfmeter - das ist peinlich und verwirrend", schimpfte der 54-Jährige.
Zum Wohle seiner eigenen Karriere müsse Vinicius "aufwachen" und endlich wieder Topleistungen bringen, "sonst muss jemand anderes seinen Platz einnehmen. Denn auf diesem Niveau reicht Talent allein nicht aus - man muss Leistung bringen."
Rückendeckung bekam Vinicius wiederum unlängst von Bayern-Coach Vincent Kompany. Am Rande des Spiels am Dienstagabend kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen beiden während der Halbzeitpause. Darauf angesprochen erklärte der Belgier: "Das ist das erste Mal gewesen, dass ich ihn getroffen habe. Ich finde, Vini muss bleiben, wie er ist. Von meiner Seite hat er totale Unterstützung. Da ist es auch völlig egal, ob das ein gegnerischer Spieler ist oder nicht."
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.