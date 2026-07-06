Kylian Mbappe und der französische Fußballverband (FFF) haben sich vehement gegen üble rassistische Beleidigungen einer Senatorin aus Paraguay gewehrt.
"Völlig abscheulich und inakzeptabel": Scharfe Worte von Frankreichs Verband und Kylian Mbappe nach Rassismus-Skandal
Mbappe vs. Amarilla: "Eine verachtenswerte Frau und ihrer Funktion nicht würdig"
Auch eine Klage ist geplant. "Madame Celeste Amarilla, sie sind eine verachtenswerte Frau und ihrer Funktion nicht würdig. Sie vertreten nicht Paraguay, dieses Land, das während des gesamten Wettbewerbs Leidenschaft und Ehre verströmt hat", schrieb Superstar Mbappe auf X.
Celeste Amarilla habe "durch ihren unverhohlenen Rassismus (...) das schlechtest mögliche Bild ihres Landes abgegeben. Ich werde Menschen wie ihr niemals die Freiheit lassen, ihren Hass und ihren Rassismus in der ganzen Welt zu verbreiten", so Mbappe weiter.
- AFP
Amarilla mit bösartigen gegen Mbappe nach Paraguay-Aus
Auch der Verband verurteilte das Verhalten von Amarilla auf das Schärfste. "Die rassistischen Äußerungen der paraguayischen Senatorin Celeste Amarilla gegen Kylian Mbappe sind völlig abscheulich und inakzeptabel", erklärte die FFF. Die Verantwortlichen kündigten auch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft an, "um strafrechtliche Schritte einzuleiten".
Das 1:0 der Franzosen gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay im WM-Achtelfinale war von starken Emotionen begleitet gewesen. Amarilla, Mitglied der Authentischen Radikal-Liberalen Partei PLRA in Paraguay, leistete sich anschließend in den Sozialen Medien bösartige Entgleisungen gegen Mbappe und sorgte damit bereits im Netz für Empörung. Unter anderem schrieb Amarilla, Mbappe sei ein "kolonialisierter Kameruner, der sich als Franzose ausgibt, verbittert, neureich, arrogant und hässlich".
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen