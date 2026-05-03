Madrid gewann am Sonntagabend bei Espanyol Barcelona mit 2:0 (1:0), damit kann die Titelentscheidung nun ausgerechnet im Clasico fallen. Am kommenden Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) empfängt Barca die Königlichen, schon ein Unentschieden reicht der Mannschaft von Trainer Hansi Flick dann für die 29. Meisterschaft.
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Vinicius Junior führt Real Madrid zum Sieg bei Espanyol - und gibt dem FC Barcelona damit die Chance auf eine riesige Genugtuung
Real Madrid kann den FC Barcelona nicht mehr überholen
Selbst wenn Rekordchampion Real (36 Titel) die Meisterfeier im Stadion des Erzrivalen mit einem Sieg verhindert, wird im Saisonendspurt keine echte Spannung mehr aufkommen.
Vier Spieltage vor Schluss liegt Barcelona elf Punkte vor Madrid, noch zwölf Punkte sind maximal zu gewinnen.
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Real Madrids Vinicius Junior erledigt Espanyol im Alleingang
Am Sonntagabend sorgte Vinicius Junior mit einem Doppelschlag (55./66.) für den Sieg bei Barcas Stadtrivalen. Platz zwei ist den Königlichen kaum noch zu nehmen, der Vorsprung auf den FC Villarreal beträgt neun Punkte.