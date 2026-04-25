Insgesamt tauscht der Trainer des FC Bayern drei Tage nach dem 2:0 in Leverkusen auf acht Positionen, lediglich Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic und Luis Diaz bleiben gegen den FSV Mainz 05 in der ersten Elf. Im Mittelfeld feiert der 18 Jahre alte Senegalese Bara Ndiaye nach bislang zwei Kurzeinsätzen sein Startelf-Debüt.
Vincent Kompany überrascht bei Mainz 05: Liebling feiert Startelf-Debüt, Verzicht auf zwei Starspieler und möglicher Rekord des FC Bayern München
Kimmich und Upamecano nicht im Kader
Ndiaye gilt als großes Offensiv-Talent, das im Winter per Leihe von Partnerklub Gambinos Stars Africa kam. Der Teenager genießt große Wertschätzung von Kompany, wie er schon mehrfach betonte. Eine feste Verpflichtung gilt als sehr wahrscheinlich.
Joshua Kimmich und Dayot Upamecano standen zur Belastungssteuerung gar nicht erst im Kader, zahlreiche Topstars wie Harry Kane, Michael Olise oder Jamal Musiala nehmen auf der Bank Platz. Auch Stammtorhüter Manuel Neuer erhält eine Pause.
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Debüt-Rekord für den FC Bayern?
In Bastian Assomo steht außerdem ein neues Gesicht im Kader. Sollte der 16-jährige Nachwuchsstürmer sein Debüt feiern, wäre er der elfte Youngster, der in dieser Saison für die FCB-Profis auf dem Platz stand. Dass gegen den VfB Stuttgart Deniz Ofli zum Einsatz kam, sorgte bereits für einen Rekord. Wie beim FC Schalke 04 in der Saison 1980/81 kamen bei den Münchnern bisher zehn unter 20 Jahre alte Spieler zum Einsatz.
Neben Assomo und Ofli steht auch Raphael Pavlic im FCB-Aufgebot, der ebenfalls schon in dieser Saison debütierte.
Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) treten die bereits als Meister feststehenden Münchner im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain an.
FC Bayern München zu Gast bei Mainz 05: Die Aufstellungen
- M05: Batz - da Costa, Posch, Kohr - Widmer, Sano, Mwene - Nebel, Amiri - Becker, Tietz
- FCB: Urbig - Laimer, Kim, Ito, Davies - Pavlovic, Goretzka - Ndiaye, Guerreiro, Diaz - Jackson