Vincent Kompany überrascht bei Mainz 05: Liebling feiert Startelf-Debüt, Verzicht auf zwei Starspieler und möglicher Rekord des FC Bayern München

In Bastian Assomo steht außerdem ein neues Gesicht im Kader. Sollte der 16-jährige Nachwuchsstürmer sein Debüt feiern, wäre er der elfte Youngster, der in dieser Saison für die FCB-Profis auf dem Platz stand. Dass gegen den VfB Stuttgart Deniz Ofli zum Einsatz kam, sorgte bereits für einen Rekord. Wie beim FC Schalke 04 in der Saison 1980/81 kamen bei den Münchnern bisher zehn unter 20 Jahre alte Spieler zum Einsatz.

Neben Assomo und Ofli steht auch Raphael Pavlic im FCB-Aufgebot, der ebenfalls schon in dieser Saison debütierte.

Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) treten die bereits als Meister feststehenden Münchner im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain an.