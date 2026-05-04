Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München muss sich PSG offenbar nach einem neuen Team-Hotel umsehen. Wie die Bild und die L’Equipe berichten, hatte der französische Topklub ursprünglich geplant, im Vier-Sterne-Hotel 'Infinity' im Münchner Vorort Unterschleißheim zu nächtigen.
Vincent Kompany sprach ein Machtwort: FC Bayern watscht PSG vor Kracher in der Champions League ab
Kompany und Freund stellen klar: "Wir geben uns Heimhotel nicht her!"
Allerdings bezog vor dem Kracher in der Königsklasse am Mittwochabend dort bereits der deutsche Rekordmeister sein Quartier, weshalb die Pariser eine alternative Bleibe in Betracht ziehen müssen. Das 'Infinity' ist mit gerade einmal 15 Auto-Minuten (rund 20 Kilometer) Entfernung von der Münchner Allianz Arena die perfekte Unterkunft für eine zeitsparende Anreise zum Stadion.
Der FC Bayern bezog das 'Infinity' in der Vergangenheit schon häufiger, traditionell ist es das Tageshotel des FCB vor Heimspielen. Bereits auf der Pressekonferenz vor dem Match gegen Heidenheim hatten Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund klargestellt, die gewohnte Umgebung nicht aufgeben zu wollen. "Das ist unsere Stadt! Wir sind im Infinity", erklärte Kompany. Und Freund meinte: "Wir geben uns Heimhotel nicht her! Das ist unser Heimspiel und unsere Stadt!"
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PSG wollte ins gleiche Hotel wie vor dem CL-Finale 2025
Gleichwohl verbindet auch PSG positive Erfahrungen mit dem Hotel. Im vergangenen Jahr, als das Finale der Champions League in München ausgetragen wurde, wies die UEFA den Franzosen die Unterkunft als Bleibe zu. Letztlich siegte die Mannschaft von Luis Enrique im Endspiel gegen Inter Mailand deutlich mit 5:0 (2:0).
Nach Bild-Infos weicht Paris Saint-Germain nun in das Design-Hotel 'Andaz' am Schwabinger Tor, das mit direkter Nähe zur Autobahn A9 ebenfalls eine gute Anbindung zur Münchner Arena besitzt. Nach der Landung am Flughafen soll es für die Pariser am Dienstag gleich zur Fünf-Sterne-Unterkunft gehen, ehe im Anschluss Pressekonferenz und Abschlusstraining im Stadion stattfinden.
Das von Topklubs gerne gebuchte Hilton am Tucherpark - dort war PSG im März 2023 noch zu Gast - wird derzeit umgebaut und steht Besuchern deshalb nicht zur Verfügung.