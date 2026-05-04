Vincent Kompany sprach ein Machtwort: FC Bayern watscht PSG vor Kracher in der Champions League ab

Allerdings bezog vor dem Kracher in der Königsklasse am Mittwochabend dort bereits der deutsche Rekordmeister sein Quartier, weshalb die Pariser eine alternative Bleibe in Betracht ziehen müssen. Das 'Infinity' ist mit gerade einmal 15 Auto-Minuten (rund 20 Kilometer) Entfernung von der Münchner Allianz Arena die perfekte Unterkunft für eine zeitsparende Anreise zum Stadion.

Der FC Bayern bezog das 'Infinity' in der Vergangenheit schon häufiger, traditionell ist es das Tageshotel des FCB vor Heimspielen. Bereits auf der Pressekonferenz vor dem Match gegen Heidenheim hatten Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund klargestellt, die gewohnte Umgebung nicht aufgeben zu wollen. "Das ist unsere Stadt! Wir sind im Infinity", erklärte Kompany. Und Freund meinte: "Wir geben uns Heimhotel nicht her! Das ist unser Heimspiel und unsere Stadt!"