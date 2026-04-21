Vincent Kompany sorgt für großen Lacher: Trainer des FC Bayern dementiert wildes Gerücht über Job bei der WM

Für den deutschen Rekordmeister geht es nach dem Gewinn der 35. Deutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende nun in den Cup-Wettbewerben um alles oder nichts. Am Mittwoch steigt das Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen. Dort kann der FCB erstmals seit 2020 wieder ins Finale einziehen und nach dem Titel greifen. Dabei muss Kompany auf das Verletztentrio um Serge Gnabry (Adduktoren-Ausriss), Lennart Karl (Aufbautraining nach Muskelfaserriss) und Tom Bischof (Muskelfaserriss) verzichten.

Auch deshalb ist es für Kompany umso wichtiger, dass sich Jamal Musiala nach seiner so schweren Verletzung aus dem vergangenen Sommer immer weiter seiner Topform annähert. Der 23-Jährige sei nach seiner langwierigen Verletzung "in einer guten Phase. Er ist ganz nah an seinem besten Niveau", sagte Kompany. Es sei nur noch die Frage: "Wann kommt dieser Magic Musiala wieder, ein Jamal in seiner allerbesten Zeit? Und das kommt zu 100 Prozent wieder."

In der Champions League stehen am 28. April und 6. Mai die schweren Halbfinalspiele gegen Paris Saint-Germain an. Auch dort wird Musiala nach dem Gnabry-Ausfall eine entscheidende Rolle zukommen. Schon im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid war er am Ende als Edeljoker das Zünglein an der Waage. Den später mit Gelb-Rot des Feldes verwiesenen Eduardo Camavinga hängte er die erste Verwarnung mit einem tollen Dribbling an, das späte 3:3 durch Luis Diaz, das letztlich das Weiterkommen der Münchner garantierte, bereitete er mit der Hacke vor.