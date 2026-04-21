Bayern Münchens Vincent Kompany hat ein spektakuläres Gerücht über ein mögliches Engagement als TV-Experte in England für die im Sommer anstehende Weltmeisterschaft deutlich dementiert und auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch für Lacher gesorgt.
Vincent Kompany sorgt für großen Lacher: Trainer des FC Bayern dementiert wildes Gerücht über Job bei der WM
Kompany wird nicht TV-Experte bei der WM: "Keine Chance!"
"Keine Chance, keine Chance", sagte Kompany noch ehe die Frage nach dem Wahrheitsgehalt des Berichts der Daily Mail zu Ende gestellt wurde: "Was soll ich jetzt als TV-Experte in meinem Urlaub machen? Dann habe ich nächstes Jahr keine Familie mehr in München." Sowohl Kompany als auch die anwesenden Journalisten lachten bei der Aussage auf.
Zuvor hatte der britische Journalist Mike Keegan der Daily Mail berichtet, dass "mehrere" englische TV-Sender den FCB-Coach als Experten für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko angefragt, vom Belgier allerdings eine Abfuhr kassiert hätten.
Für englische Sender soll der Belgier vor allem wegen seiner Insider-Kenntnisse um Three-Lions-Stürmer Harry Kane interessant gewesen sein. In der Vergangenheit hatte Kompany bereits in Experten-Rollen für die BBC und Sky gearbeitet.
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Trio fällt beim FC Bayern auf - Kompany hofft auf "Magic Musiala"
Für den deutschen Rekordmeister geht es nach dem Gewinn der 35. Deutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende nun in den Cup-Wettbewerben um alles oder nichts. Am Mittwoch steigt das Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen. Dort kann der FCB erstmals seit 2020 wieder ins Finale einziehen und nach dem Titel greifen. Dabei muss Kompany auf das Verletztentrio um Serge Gnabry (Adduktoren-Ausriss), Lennart Karl (Aufbautraining nach Muskelfaserriss) und Tom Bischof (Muskelfaserriss) verzichten.
Auch deshalb ist es für Kompany umso wichtiger, dass sich Jamal Musiala nach seiner so schweren Verletzung aus dem vergangenen Sommer immer weiter seiner Topform annähert. Der 23-Jährige sei nach seiner langwierigen Verletzung "in einer guten Phase. Er ist ganz nah an seinem besten Niveau", sagte Kompany. Es sei nur noch die Frage: "Wann kommt dieser Magic Musiala wieder, ein Jamal in seiner allerbesten Zeit? Und das kommt zu 100 Prozent wieder."
In der Champions League stehen am 28. April und 6. Mai die schweren Halbfinalspiele gegen Paris Saint-Germain an. Auch dort wird Musiala nach dem Gnabry-Ausfall eine entscheidende Rolle zukommen. Schon im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid war er am Ende als Edeljoker das Zünglein an der Waage. Den später mit Gelb-Rot des Feldes verwiesenen Eduardo Camavinga hängte er die erste Verwarnung mit einem tollen Dribbling an, das späte 3:3 durch Luis Diaz, das letztlich das Weiterkommen der Münchner garantierte, bereitete er mit der Hacke vor.
Häufig gestellte Fragen
Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.
Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.
Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.
Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde Deutscher Meister. Im Sommer folgte noch der Gewinn des Supercups.
Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er diese Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.
Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspielr Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Ebenfalls nun in Manchester beheimatet ist sein ehemaliger Burnley-Keeper James Trafford. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.
Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 7 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.
Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.
Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.
Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst seine erste Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich. Für die Spielzeit 2024/25 wird er ihn nicht bekommen, Kompany befindet sich nicht unter den fünf nominierten Trainern.
Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.