Top-Talent Noel Aseko hat wohl ein positives Signal für eine echte Perspektive beim FC Bayern München erhalten.
Vincent Kompany soll sich bei ihm gemeldet haben: Goretzka-Nachfolge beim FC Bayern nimmt wohl Form an
Laut Transfermarkt rief FCB-Trainer Vincent Kompany den Mittelfeldspieler von Hannover 96 kürzlich an und führte ein intensives Telefongespräch mit ihm. Dabei soll es um die Aussichten Asekos auf regelmäßige Spielzeit bei den Bayern gegangen sein, die ihn im Sommer zurück an die Säbener Straße holen werden.
Dass Kompany als großer Fan Asekos gilt, den er in seinem ersten Halbjahr als Bayern-Trainer regelmäßig bei der ersten Mannschaft mittrainieren ließ, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Transfermarkt zufolge sprach der Belgier dem 20-Jährigen in dem jüngsten Telefonat ein großes Lob für dessen Entwicklung bei 96 aus.
Aseko, 2022 von Hertha BSC in Bayerns Nachwuchs gewechselt, war im Februar 2025 für eineinhalb Jahre an Hannover verliehen worden. Nach einigen Monaten Anlaufzeit startete der gebürtige Berliner mit Beginn der laufenden Saison bei dem Zweitligisten aus Niedersachsen durch, ist in 2025/26 einer der besten Spieler in Liga zwei. In bisher 29 Einsätzen für Hannover gelangen Aseko drei Tore und sechs Assists.
Die 96er zogen zwar die vereinbarte Kaufoption für den deutschen U21-Nationalspieler, allerdings machte Bayern umgehend von seiner Rückkaufoption Gebrauch. Für verrechnet 1,5 Millionen Euro kehrt Aseko zur kommenden Saison nach München zurück, sein Vertrag beim FCB läuft noch bis 2028.
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Mehrere Klubs sind scharf auf Noel Aseko
Schon in den vergangenen Wochen war berichtet worden, dass Aseko bei Bayern als interne Lösung für den frei werdenden Kaderplatz von Leon Goretzka in Frage komme. Der 31-jährige Routinier wird den FCB bekanntlich mit Ablauf seines Vertrages im Sommer verlassen - und statt einen externen Ersatz zu verpflichten, könnte Bayern die vakante Stelle im Mittelfeldzentrum kurzerhand mit Aseko besetzen, der zudem auch auf der rechten Seite einsetzbar ist und so durchaus Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeit beim deutschen Rekordmeister haben könnte.
Allerdings hat sich Aseko mit seinen starken Leistungen für Hannover auch für andere namhafte Klubs interessant gemacht. 96 würden wohl nur im Falle eines Aufstiegs Außenseiterchancen eingeräumt, den Youngster möglicherweise doch wieder zurückholen zu können. Zu attraktiv dürften die anderen Optionen sein, unter anderem wird Aseko mit Brighton & Hove Albion, dem FC Villarreal oder Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.
Laut Transfermarkt will sich Aseko nicht erneut verleihen lassen, sondern entweder bei Bayern eine echte Perspektive geboten bekommen oder zu einem anderen ambitionierten Verein wechseln. Kompanys Bemühungen dürften für eine Zukunft beim FCB sprechen.
Noel Aseko: Seine Bilanz bei Hannover 96 in dieser Saison
Spiele
29
Tore
3
Assists
6
Gelbe Karten
7
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.