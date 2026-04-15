Vincent Kompany soll sich bei ihm gemeldet haben: Goretzka-Nachfolge beim FC Bayern nimmt wohl Form an

Laut Transfermarkt rief FCB-Trainer Vincent Kompany den Mittelfeldspieler von Hannover 96 kürzlich an und führte ein intensives Telefongespräch mit ihm. Dabei soll es um die Aussichten Asekos auf regelmäßige Spielzeit bei den Bayern gegangen sein, die ihn im Sommer zurück an die Säbener Straße holen werden.

Dass Kompany als großer Fan Asekos gilt, den er in seinem ersten Halbjahr als Bayern-Trainer regelmäßig bei der ersten Mannschaft mittrainieren ließ, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Transfermarkt zufolge sprach der Belgier dem 20-Jährigen in dem jüngsten Telefonat ein großes Lob für dessen Entwicklung bei 96 aus.

Aseko, 2022 von Hertha BSC in Bayerns Nachwuchs gewechselt, war im Februar 2025 für eineinhalb Jahre an Hannover verliehen worden. Nach einigen Monaten Anlaufzeit startete der gebürtige Berliner mit Beginn der laufenden Saison bei dem Zweitligisten aus Niedersachsen durch, ist in 2025/26 einer der besten Spieler in Liga zwei. In bisher 29 Einsätzen für Hannover gelangen Aseko drei Tore und sechs Assists.

Die 96er zogen zwar die vereinbarte Kaufoption für den deutschen U21-Nationalspieler, allerdings machte Bayern umgehend von seiner Rückkaufoption Gebrauch. Für verrechnet 1,5 Millionen Euro kehrt Aseko zur kommenden Saison nach München zurück, sein Vertrag beim FCB läuft noch bis 2028.