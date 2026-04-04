Vincent Kompany soll seine Entwicklung "wohlwollend" beobachten: Sorgt der FC Bayern mit einem Backup für Luis Diaz für eine große Überraschung?

Mit seinen 16 Jahren, einem Monat und 27 Tagen ist Pavic nun der jüngste Spieler, der jemals für den FC Bayern in der Champions League aufgelaufen ist. "Die Jungs haben das Vertrauen gerechtfertigt", lobte Sportvorstand Max Eberl hinterher.

Vor dem Duo spielten bereits sieben andere Teenager aus der eigenen Jugend in der laufenden Saison für die Profis: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, mittlerweile an den FC Fulham verliehen), Felipe Chavez (18, mittlerweile an den 1. FC Köln verliehen), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) - und natürlich: Lennart Karl (17).

Beim deutschen Rekordmeister hat sich ein neuer Jugendstil verfestigt, von dem mittlerweile auch verliehene Spieler profitieren, die Teil einer neuen Transferstrategie sind. So wird Noel Aseko nach der Saison zum FC Bayern zurückkehren und im Sommer um einen Kaderplatz kämpfen, der durch den Abgang von Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld frei wird. Aseko ist bei Hannover 96 zum Schlüsselspieler und Junioren-Nationalspieler gereift, bringt eine starke Physis und mittlerweile sogar auch Torgefahr mit.

Zwar zogen die Niedersachsen die vor eineinhalb Jahren vereinbarte Kaufoption beim 20-Jährigen, der FC Bayern betätigte aber sofort die Rückkaufoption. Die Tendenz geht mittlerweile beim FCB dahin, auf teure Neuzugänge zu verzichten und stattdessen Backup-Positionen im Kader mit den eigenen Talenten zu besetzen.

So war es bei Karl, der als Flügel- und Zehner-Ersatz für MIchael Olise, Jamal Musiala und Serge Gnabry durchstartete und nun sogar wahrscheinlich mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM fahren wird. Und so soll es auch bei Aseko sein, der sich im Sommer als Herausforderer, Konkurrent und Ersatzmann beim deutschen Rekordmeister etablieren kann.

Und womöglich wird auch für eine weitere Bayern-Leihgabe dieser "neue" Trend zum Glücksfall.