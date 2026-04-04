Beim FC Bayern hat sich in der laufenden Saison ein neuer Trend verfestigt. Sofern es Spiele zulassen, erhalten junge Spieler vermehrt ihre Einsatzchancen bei den Profis. So kamen beispielsweise Linksverteidiger Deniz Ofli (18) und Innenverteidiger Filip Pavic sogar in der Champions League im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo zu ihren Debüts.
Vincent Kompany soll seine Entwicklung "wohlwollend" beobachten: Sorgt der FC Bayern mit einem Backup für Luis Diaz für eine große Überraschung?
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FC Bayern und der neue Jugendstil unter Vincent Kompany
Mit seinen 16 Jahren, einem Monat und 27 Tagen ist Pavic nun der jüngste Spieler, der jemals für den FC Bayern in der Champions League aufgelaufen ist. "Die Jungs haben das Vertrauen gerechtfertigt", lobte Sportvorstand Max Eberl hinterher.
Vor dem Duo spielten bereits sieben andere Teenager aus der eigenen Jugend in der laufenden Saison für die Profis: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, mittlerweile an den FC Fulham verliehen), Felipe Chavez (18, mittlerweile an den 1. FC Köln verliehen), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) - und natürlich: Lennart Karl (17).
Beim deutschen Rekordmeister hat sich ein neuer Jugendstil verfestigt, von dem mittlerweile auch verliehene Spieler profitieren, die Teil einer neuen Transferstrategie sind. So wird Noel Aseko nach der Saison zum FC Bayern zurückkehren und im Sommer um einen Kaderplatz kämpfen, der durch den Abgang von Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld frei wird. Aseko ist bei Hannover 96 zum Schlüsselspieler und Junioren-Nationalspieler gereift, bringt eine starke Physis und mittlerweile sogar auch Torgefahr mit.
Zwar zogen die Niedersachsen die vor eineinhalb Jahren vereinbarte Kaufoption beim 20-Jährigen, der FC Bayern betätigte aber sofort die Rückkaufoption. Die Tendenz geht mittlerweile beim FCB dahin, auf teure Neuzugänge zu verzichten und stattdessen Backup-Positionen im Kader mit den eigenen Talenten zu besetzen.
So war es bei Karl, der als Flügel- und Zehner-Ersatz für MIchael Olise, Jamal Musiala und Serge Gnabry durchstartete und nun sogar wahrscheinlich mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM fahren wird. Und so soll es auch bei Aseko sein, der sich im Sommer als Herausforderer, Konkurrent und Ersatzmann beim deutschen Rekordmeister etablieren kann.
Und womöglich wird auch für eine weitere Bayern-Leihgabe dieser "neue" Trend zum Glücksfall.
Ibrahimovic überzeugt auch Kompany mit seiner Entwicklung in Heidenheim
Denn Arijon Ibrahimovic erlebt endlich ein durchaus geglücktes Leihgeschäft. Zwar wird er mit dem 1. FC Heidenheim am Ende der Saison aller Voraussicht nach auf einem direkten Abstiegsplatz stehen, aber er bekommt bei dem Bundesliga-Underdog gerade etwas, was er zuvor nur selten in seiner Profikarriere hatte: Regelmäßige Einsätze auf allerhöchstem Niveau.
Denn seine bisherigen Leih-Aufenthalte in der italienischen Serie A bei Lazio Rom und Frosinone waren eigentlich mittelschwere Desaster. Bei Lazio spielte er im ersten Halbjahr 2025 gerade einmal 19 Minuten. Bei Frosinone waren es in der Saison 2023/24 immerhin 594 Einsatzminuten, garniert mit zwei Toren.
Zahlen, über die der offensive Flügelspieler mittlerweile mit Blick auf seinen Status in Heidenheim womöglich nur bitter lachen kann. Ibrahimovic ist unter Trainer Frank Schmidt das, was man gemeinhin als unersetzlich bezeichnen würde. In fast 80 Prozent der Fälle steht er in der Startelf, spielt oftmals über die volle Distanz und ist gemeinsam mit Marnon Busch der beste Vorlagengeber einer offensiv überaus limitierten Mannschaft (3). Er zählt mittlerweile gar zu den fünf Bundesligaspielern mit den meisten Sprints (559), bei den intensiven Läufen ist er ligaweit mit 1800 auf Platz elf, einen hinter Michael Olise (1825).
Keine Frage: Ibrahimovic hat mehr als nur einen Entwicklungsschritt in der laufenden Saison gemacht. Nun stellt sich die Frage, wie es für ihn danach weitergeht. Wie das Portal transfermarkt.de berichtet, habe besonders Vincent Kompany die Fortschritte Ibrahimovics "wohlwollend zur Kenntnis" genommen.
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Ibrahimovic will kjeine Leihe mehr: Verkauf oder Diaz-Backup?
Demnach gebe es ernsthafte Überlegungen mit Ibrahimovic nach dessen Rückkehr nach München weiter zu planen und ihn bei den Profis als Backup für Vielspieler Luis Diaz aufzubauen - so wie es Lennart Karl für Olise auf der anderen Seite ist. Ibrahimovic selbst dürfte dieses Gedankenspiel durchaus gefallen, denn noch eine Leihe komme für ihn eigentlich nicht in Frage. Das stellte er schon im Winter in einem Interview mit der az klar.
"Ich möchte nicht nochmal verliehen werden. Ich würde schon gerne einen festen Verein haben", sagte er vor wenigen Monaten. Sollte es beim FC Bayern trotz des neuen Jugendstils und der Fokussierung auf die hauseigenen Talente doch nicht klappen, hat der deutsche U21-Nationalspieler durchaus weitere Optionen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2027, er könnte dem Rekordmeister also zumindest im Sommer noch eine Ablösesumme einbringen.
Interesse soll es einmal mehr aus der Serie A von Cagliari und der Fiorentina geben, auch der FC Villarreal und drei weitere spanische Klubs sollen Ibrahimovic auf dem Zettel haben. Ein Verbleib in der Bundesliga soll ebenfalls möglich sein, vier namentlich nicht genannte Vereine hätten laut transfermarkt ein Auge auf den gebürtigen Nürnberger geworfen und auch bei der Top-Adresse des internationalen Scoutings - Brighton & Hove - soll Ibrahimovic aufgefallen sein.
Am liebsten aber würde er es wohl gerne noch einmal bei "seinem" FC Bayern probieren. Seit 2018 hat Ibrahimovic dort sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen. Für die U19 markierte er einst in 41 Spielen starke 23 Tore und 19 Vorlagen. Der verdiente Lohn folgte am 11. Februar 2023, als er gegen den VfL Bochum sein Bundesliga-Debüt im Trikot des Rekordmeisters geben durfte. Danach folgten jedoch nur noch drei Kurzeinsätze. Womöglich aber bekommt er nun eine größere Aufgabe an der Säbener Straße.
Häufig gestellte Fragen
Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.
Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.
Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.
Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde Deutscher Meister. Im Sommer folgte noch der Gewinn des Supercups.
Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er diese Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.
Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspielr Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Ebenfalls nun in Manchester beheimatet ist sein ehemaliger Burnley-Keeper James Trafford. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.
Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 7 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.
Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.
Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.
Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst seine erste Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich. Für die Spielzeit 2024/25 wird er ihn nicht bekommen, Kompany befindet sich nicht unter den fünf nominierten Trainern.
Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.