Nach den Abgängen von Leon Goretzka und Raphael Guerreiro steht der FC Bayern München vor einer internen Wachablösung, bei der U21-Nationalspieler Tom Bischof laut einem Bericht des kicker die zentrale Gewinnerrolle einnehmen soll. Der Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft soll demnach unter Cheftrainer Vincent Kompany eine signifikant größere Rolle einnehmen als bisher. Die Idee sieht vor, dass der Mittelfeldspieler die Lücken füllt, die durch die Abschiede von Goretzka und Guerreiro im Kader des deutschen Rekordmeisters entstehen.
Vincent Kompany hat wohl einen speziellen Plan mit ihm! Profitiert ein Youngster des FC Bayern München von zwei prominenten Abgängen?
Bischof ist intern als direkter Nachfolger für Goretzka eingeplant und soll dessen Part als dritter zentraler Mittelfeldspieler übernehmen. Darüber hinaus fordert das Trainerteam von dem Youngster die taktische Flexibilität ein, die zuvor Guerreiro ausgezeichnet hatte.
Bischof soll perspektivisch als defensiver Allrounder agieren, der bei personellen Engpässen sowohl auf der linken Außenverteidigerposition als auch in der Offensivreihe aushelfen kann. Durch dieses Profil fängt der Junioren-Nationalspieler die Einsatzbereiche zweier abgewanderter Profis gleichzeitig auf, was ihm ein hohes Pensum an Spielminuten garantieren dürfte.
FC Bayern: Verkauf von Aseko gilt als wahrscheinlich
Für die nötige Tiefe im Kader der Münchner soll unterdessen ein Rückkehrer sorgen. Arijon Ibrahimovic, der nach seiner Leihstation beim 1. FC Heidenheim wieder fest zum Aufgebot gehört, gilt als zusätzliche Option für das offensive Mittelfeld und kann zudem auf der Achter-Position aufgeboten werden.
Die Flexibilität im bayerischen Mittelfeldzentrum erhöht sich zudem durch eine Personalie in der Defensive: Neuzugang Nathaniel Brown bringt ebenfalls die Veranlagung mit, im defensiven Mittelfeld aufzulaufen und soll auch dort laut kicker eingeplant sein.
Diese Kaderkonstellation führt zu direkten Transferkonsequenzen im Nachwuchsbereich. Durch die hohe Dichte an gelernten Kräften im Zentrum gilt ein zeitnaher Verkauf von Noel Aseko zur Eintracht nach Frankfurt als sehr wahrscheinlich.
- Getty Images Sport
Bischof mit gutem ersten Jahr beim FC Bayern
Bischof etablierte sich in seiner ersten Saison in München unter Kompany als wichtiger Rotationsspieler. In 39 Einsätzen stand er 1700 Minuten auf dem Platz und sammelte dabei drei Tore und drei Assists.
Bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim hatte Bischof hauptsächlich im zentralen Mittelfeld gespielt. In München bot ihn Kompany wegen der großen Konkurrenz auf der Doppelsechs durch Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka vorrangig als Außenverteidiger auf.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.