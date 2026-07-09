Für die nötige Tiefe im Kader der Münchner soll unterdessen ein Rückkehrer sorgen. Arijon Ibrahimovic, der nach seiner Leihstation beim 1. FC Heidenheim wieder fest zum Aufgebot gehört, gilt als zusätzliche Option für das offensive Mittelfeld und kann zudem auf der Achter-Position aufgeboten werden.

Die Flexibilität im bayerischen Mittelfeldzentrum erhöht sich zudem durch eine Personalie in der Defensive: Neuzugang Nathaniel Brown bringt ebenfalls die Veranlagung mit, im defensiven Mittelfeld aufzulaufen und soll auch dort laut kicker eingeplant sein.

Diese Kaderkonstellation führt zu direkten Transferkonsequenzen im Nachwuchsbereich. Durch die hohe Dichte an gelernten Kräften im Zentrum gilt ein zeitnaher Verkauf von Noel Aseko zur Eintracht nach Frankfurt als sehr wahrscheinlich.