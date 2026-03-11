Der FC Bayern führte zur Pause mit 3:0 gegen Atalanta Bergamo. Da brachte Trainer Vincent Kompany kurzerhand seine gefährlichste Waffe in Stellung: Harry Kane begann sich vor dem Münchner Auswärtsblock aufzuwärmen.
Vincent Kompany braucht nicht einmal seine gefährlichste Waffe! Die Details zum Kantersieg des FC Bayern München gegen Atalanta Bergamo
Der in dieser Saison mit Abstand treffsicherste Torjäger Europas hatte vergangene Woche einen Schlag abbekommen und war schon am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) ausgefallen. In Bergamo kehrte Kane in den Kader zurück. Für einen Startelf-Einsatz reichte es zwar noch nicht, aber er könne "eine Rolle spielen", sagte Kompany vorab.
Kurz nachdem Kane mit seinem Aufwärmprogramm begonnen hatte, wurde es auch schon wieder unterbrochen. Ausgerechnet sein Ersatzmann Nicolas Jackson traf zum 4:0 und lief beim Torjubel schnurstracks zu Kane. Eine Szene, die viel aussagt über diesen Abend und den FC Bayern ganz generell. Über das Münchner Teamgefüge unter Kompany und über die Münchner Unschlagbarkeit trotz aller Unwägbarkeiten. Der beste Stürmer fällt aus? Dann trifft eben der Ersatzmann - und feiert mit dem Kollegen, der ihm normalerweise Einsatzzeiten verbaut.
Nach dem Jubel setzte Kane zunächst sein Aufwärmprogramm fort. Weil die Münchner ihre Führung aber noch weiter in die Höhe schraubten, verzichtete Kompany letztlich komplett auf eine Einwechslung Kanes. "Ganz nah" sei der 32-jährige Engländer vorab an einem Einsatz gewesen, sagte Kompany anschließend und ergänzte lachend: "Aber dann war es 5:0 und dann war es ganz weit weg." Dass diese 6:1-Gala ohne Mithilfe des vermeintlich unersetzlichen Torjägers klappte (und übrigens auch ohne Stammkeeper und Kapitän Manuel Neuer), machte sie noch viel bemerkenswerter als sie sowieso schon ist.
- AFP
Wie der FC Bayern Atalanta Bergamos Manndeckung entschlüsselte
Vom Anpfiff weg dominierten die Münchner das Spiel nach Belieben und entschlüsselten in beeindruckender Leichtigkeit Atalantas berüchtigte Manndeckung über den ganzen Platz. Der FC Bayern schaffte somit das, woran in der Vergangenheit mehrere deutsche Topklubs grandios gescheitert sind. Bayer Leverkusen kassierte im Europa-League-Finale 2024 eine heftige 0:3-Pleite gegen Bergamo und verpasste damit im letzten Spiel die perfekte Saison. Zuletzt verzweifelten Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund spektakulär an den Norditalienern.
Kompany Erfolgsrezept? Seine Spieler bewegten sich völlig losgelöst von ihren eigentlichen Positionen über den Platz - aber dennoch war stets jede Position besetzt. "Wir haben sie einfach erdrückt", sagte Sportvorstand Max Eberl.
Die beiden Außenverteidiger Josip Stanisic und Konrad Laimer tauchten plötzlich in den offensiven Halbräumen auf. Innenverteidiger Dayot Upamecano bereitete mit einem Sturmlauf Michael Olises 2:0 vor. Sein Nebenmann Jonathan Tah positionierte sich auch mal auf dem linken Flügel. Gleichzeitig sicherten die emsigen Offensivspieler ab.
- AFP
FC Bayern: Michael Olise weckt Erinnerungen an Arjen Robben
Keiner fiel ab und praktisch alle strahlten Gefahr aus. Insgesamt sammelten acht verschiedene Münchner mindestens einen Scorerpunkt. Darunter auch die eingewechselten Jamal Musiala und Alphonso Davies. Gefahr von der Bank: check. Stanisics 1:0 fiel nach einer schnell ausgeführten Ecke. Kreative Standards: check. Olise schoss zweimal fast das gleiche Tor, jeweils in bester Arjen-Robben-Manier. Von rechts zog er in die Mitte und schoss dann mit links ins lange Ecke.
Vielleicht auch weil sie sich durch diese Treffer von Olise an Robben erinnert fühlten, stimmten die Fans des FC Bayern in der zweiten Halbzeit ihr Lied über den Champions-League-Titel von 2013 an: "Ich hab' geträumt von dir, von uns'rer Wembley-Nacht. Wir ham' den Cup gewonnen, den Thron erklommen, der Arjen hat's gemacht!" Spätestens nach der Gala von Bergamo ist ein neuerlicher Triumph in der Champions League tatsächlich keine Träumerei, sondern sehr realistisch.
- AFP
Die beeindruckenden Facetten des FC Bayern
Dieser FC Bayern hat auf alles eine Antwort: auf Atalantas unangenehme Spielweise genau wie auf den Ausfall des besten Torjägers und des Kapitäns. Mit Davies, Musiala und Jonas Urbig, der Neuer erneut tadellos vertrat, sind nun drei weitere Spieler angeschlagen. Bitter, aber auch das dürfte mit der aktuellen Kaderstruktur aufgefangen werden, zumal allen Dreien wohl keine langen Ausfälle drohen.
Dieser FC Bayern lässt sich von nichts beirren: Nicht vom Rasen in Bergamo, den die Dortmunder noch kritisiert hatten, und auch nicht von der hitzigen Stimmung, die Kimmich anschließen explizit lobte. "Ich habe noch nie erlebt, dass wir irgendwo 6:1 gewinnen und die Fans ihre Mannschaft noch so anpeitschen", sagte er.
Dieser FC Bayern gibt sich nie zufrieden. Immer noch ein Tor, noch ein Tor, noch ein Tor - und auch das reicht nicht. "Ich glaube, wir können sogar noch ein oder zwei mehr schießen", sagte Kompany anschließend. Im Schnitt erzielen die Münchner in dieser Saison 3,44 Tore pro Spiel. Zuletzt gelangen sieben Siege in Folge, während der restliche europäische Fußball-Adel ein bisschen schwächelt.
Der FC Liverpool hat sein Achtelfinal-Hinspiel gegen Galatasaray Istanbul verloren, der FC Barcelona rettete gegen Newcastle United in der Nachspielzeit noch ein Remis. Manchester City und Real Madrid, die möglichen Viertelfinal-Gegner des FC Bayern, patzten zuletzt beide in der Liga. Genau wie Paris Saint-Germain. Ähnlich stabil wie die Münchner wirkt lediglich der FC Arsenal, aber der spielt im Vergleich einen deutlich unansehnlicheren Fußball.
