Vincent Kompany braucht nicht einmal seine gefährlichste Waffe! Die Details zum Kantersieg des FC Bayern München gegen Atalanta Bergamo

Der in dieser Saison mit Abstand treffsicherste Torjäger Europas hatte vergangene Woche einen Schlag abbekommen und war schon am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) ausgefallen. In Bergamo kehrte Kane in den Kader zurück. Für einen Startelf-Einsatz reichte es zwar noch nicht, aber er könne "eine Rolle spielen", sagte Kompany vorab.

Kurz nachdem Kane mit seinem Aufwärmprogramm begonnen hatte, wurde es auch schon wieder unterbrochen. Ausgerechnet sein Ersatzmann Nicolas Jackson traf zum 4:0 und lief beim Torjubel schnurstracks zu Kane. Eine Szene, die viel aussagt über diesen Abend und den FC Bayern ganz generell. Über das Münchner Teamgefüge unter Kompany und über die Münchner Unschlagbarkeit trotz aller Unwägbarkeiten. Der beste Stürmer fällt aus? Dann trifft eben der Ersatzmann - und feiert mit dem Kollegen, der ihm normalerweise Einsatzzeiten verbaut.

Nach dem Jubel setzte Kane zunächst sein Aufwärmprogramm fort. Weil die Münchner ihre Führung aber noch weiter in die Höhe schraubten, verzichtete Kompany letztlich komplett auf eine Einwechslung Kanes. "Ganz nah" sei der 32-jährige Engländer vorab an einem Einsatz gewesen, sagte Kompany anschließend und ergänzte lachend: "Aber dann war es 5:0 und dann war es ganz weit weg." Dass diese 6:1-Gala ohne Mithilfe des vermeintlich unersetzlichen Torjägers klappte (und übrigens auch ohne Stammkeeper und Kapitän Manuel Neuer), machte sie noch viel bemerkenswerter als sie sowieso schon ist.