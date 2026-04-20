Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Trainer Vincent Kompany attestiert, etwas vorher nie da gewesenes beim FC Bayern geschafft zu haben, denn eine derartig verschworene Truppe habe er selbst beim deutschen Rekordmeister noch nie erlebt.
Vincent Kompany als "Vorbild" für ganz Deutschland? Uli Hoeneß hat beim FC Bayern ein Novum festgestellt
Uli Hoeneß sieht Bayern-Mannschaft so geeint wie "noch nie"
"Dass die Mannschaft in der Geschichte des FC Bayern noch nie so geeint war wie jetzt", sagte Hoeneß auf die Frage der Bild, was ihn an diesem Meistertitel besonders beeindruckt habe: "Es gibt in dieser Mannschaft überhaupt keine Grüppchen. Dazu zählen nicht nur die Spieler, sondern auch das gesamte Trainerteam, die Masseure und auch Max Eberl und Christoph Freund."
Schöpfer dieser Einheit ist nicht nur für Hoeneß Trainer Kompany, dessen Verpflichtung nach seinem Abstieg bei Burnley vor knapp zwei Jahren durchaus kritisch beäugt worden war, wie Hoeneß nun einmal mehr anmerkte. "Als wir Vincent verpflichtet haben, haben ja alle gedacht: Wie soll einer, der von einem Absteiger aus England kommt, die Bayern führen? Das haben ihm ja viele nicht zugetraut", erinnerte sich Hoeneß.
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Kompany? Uli Hoeneß: "Ein Vorbild für unser Land"
Er selbst sei indes schon "nach einer halben Stunde" beim Treffen mit Kompany, dessen Vater und den wichtigsten Bayern-Entscheidern vollkommen überzeugt gewesen. Er habe Sportvorstand Eberl "unter dem Tisch am Knie gepackt und den Daumen hochgemacht. Da wusste ich und habe gespürt, dass es gut wird und Vincent der richtige Mann für uns ist".
Mittlerweile ist Hoeneß gar der Meinung, dass sich ganz Deutschland ein Beispiel an Kompanys Philosophie nehmen solle. "Dass Vincent das Wort Arbeit in den Mittelpunkt seiner Analyse gestellt hat. Das hat mir sehr gefallen und könnte auch ein gutes Beispiel und Vorbild für unser Land sein. Manche glauben ja, dass alles auch mit weniger Arbeit geht – aber das ist komplett falsch. Der Vincent ist jeden Morgen um 7.30 Uhr hier und abends einer der Letzten", sagte Hoeneß.
Kompany habe "nie angefangen zu jammern, wenn ein Spieler mal verletzt war", ergänzte der 74-Jährige. Anders lag der Fall nach Angaben des Ehrenpräsidenten etwa bei Kompanys Vorgänger Thomas Tuchel, den der Bayern-Patron erst vor wenigen Tagen in einem gemeinsamen Podcast mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in den Senkel gestellt hatte. Kompany habe anders als Tuchel "jeden einzelnen Spieler besser gemacht. Auch Harry Kane, und das ist die eigentliche Kunst."
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FC Bayern: Meisterstück untermauert Kompanys herausragende Arbeit
Hoeneß stimmte somit einmal mehr in die Lobeshymnen der Bayern-Führung auf den Belgier ein. Nach dem beim 4:2-Sieg über den VfB Stuttgart eingetüteten Meistertitel sprach etwa Präsident Herbert Hainer von Kompany als "Sechser im Lotto".
Das Meisterstück gegen den VfB untermauerte einmal mehr die gute Arbeit, die Kompany in München leistet. Das gelang nämlich mit einer nominellen B-Elf (acht Startelf-Wechsel im Vergleich zum Sieg gegen Real Madrid am Mittwoch) und zwar ungefährdet gegen den Tabellendritten. Dass derart radikale Rotationen funktionieren, spricht auch für Kompanys Kadermanagement, unter seiner Regie fühlt sich jeder Spieler wichtig.
Und der Fokus stimmt: Nach dem Gewinn des Meistertitels wurde zwar ein bisschen gefeiert, aber von Bierduschen war überhaupt nicht die Rede. Schließlich sollen noch zwei weitere Titel in der laufenden Saison gefeiert werden. Im Champions-League-Halbfinale treffen die Münchner auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Im Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwoch muss die Hürde in Leverkusen genommen werden.
Da passte es ins Bild, dass Harry Kane allen versicherte, dass Kompany noch am Abend des Meistertitelgewinns "Leverkusen-Clips" anschauen werde.
Häufig gestellte Fragen
Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.
Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.
Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.
Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde Deutscher Meister. Im Sommer folgte noch der Gewinn des Supercups.
Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er diese Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.
Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspielr Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Ebenfalls nun in Manchester beheimatet ist sein ehemaliger Burnley-Keeper James Trafford. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.
Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 7 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.
Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.
Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.
Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst seine erste Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich. Für die Spielzeit 2024/25 wird er ihn nicht bekommen, Kompany befindet sich nicht unter den fünf nominierten Trainern.
Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.