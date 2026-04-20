Vincent Kompany als "Vorbild" für ganz Deutschland? Uli Hoeneß hat beim FC Bayern ein Novum festgestellt

Er selbst sei indes schon "nach einer halben Stunde" beim Treffen mit Kompany, dessen Vater und den wichtigsten Bayern-Entscheidern vollkommen überzeugt gewesen. Er habe Sportvorstand Eberl "unter dem Tisch am Knie gepackt und den Daumen hochgemacht. Da wusste ich und habe gespürt, dass es gut wird und Vincent der richtige Mann für uns ist".

Mittlerweile ist Hoeneß gar der Meinung, dass sich ganz Deutschland ein Beispiel an Kompanys Philosophie nehmen solle. "Dass Vincent das Wort Arbeit in den Mittelpunkt seiner Analyse gestellt hat. Das hat mir sehr gefallen und könnte auch ein gutes Beispiel und Vorbild für unser Land sein. Manche glauben ja, dass alles auch mit weniger Arbeit geht – aber das ist komplett falsch. Der Vincent ist jeden Morgen um 7.30 Uhr hier und abends einer der Letzten", sagte Hoeneß.

Kompany habe "nie angefangen zu jammern, wenn ein Spieler mal verletzt war", ergänzte der 74-Jährige. Anders lag der Fall nach Angaben des Ehrenpräsidenten etwa bei Kompanys Vorgänger Thomas Tuchel, den der Bayern-Patron erst vor wenigen Tagen in einem gemeinsamen Podcast mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in den Senkel gestellt hatte. Kompany habe anders als Tuchel "jeden einzelnen Spieler besser gemacht. Auch Harry Kane, und das ist die eigentliche Kunst."