Wie die englische Daily Mail berichtet, denkt der FC Bayern München offenbar über eine Verpflichtung von John Stones von Manchester City nach.
Vincent Kompany als Schlüssel? FC Bayern denkt angeblich über ablösefreien "Schock-Transfer" nach
Der Vertrag des 31-jährigen Innenverteidigers läuft Ende Juni aus und wird nicht verlängert. Sein Abschied von den Skyblues ist bereits besiegelt - Stones wäre folglich ablösefrei zu haben. Bei dem von der Daily Mail als "Schock-Transfer" bezeichneten Szenario könnte vor allem Bayern-Trainer Vincent Kompany eine Schlüsselrolle spielen, da er während seiner Zeit bei City noch gemeinsam mit Stones auf dem Platz stand. Zudem steht in Harry Kane ein langjähriger Weggefährte und Kapitän von Stones aus der englischen Nationalmannschaft in München unter Vertrag.
Bereits im Februar kamen erste Gerüchte auf, wonach der deutsche Rekordmeister Kontakt zu Stones aufgenommen haben soll.
- AFP
John Stones zum Schluss nur Bankdrücker bei Manchester City
Stones, 87-facher englischer Nationalspieler, war eine prägende Figur der erfolgreichen City-Ära und gewann zwischen 2016 und 2026 sechsmal die Premier League, zweimal den FA Cup sowie 2023 die Champions League. In der Saison 2025/26 wurde er unter Pep Guardiola jedoch immer wieder von Verletzungen ausgebremst, kam nur noch sporadisch zum Einsatz und stand insgesamt lediglich 17-mal auf dem Platz.
Auch beim FC Bayern wäre ein Platz in der Innenverteidigung höchst unwahrscheinlich. Mit Dayot Upamecano, dessen Vertrag erst kürzlich bis 2030 verlängert wurde, und Jonathan Tah verfügt der Rekordmeister bereits über ein eingespieltes Stamm-Duo. Dahinter wird die personelle Situation jedoch etwas dünner: Min-Jae Kim gilt seit Längerem als Verkaufskandidat, konkrete Entwicklungen gibt es jedoch nicht. Hiroki Ito ist aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit immer wieder außen vor und damit keine verlässliche Option. Auch er dürfte die Bayern bei einem passenden Angebot wohl wieder verlassen. Ergänzt wird die zentrale Defensive vom Allrounder Josip Stanisic, der zwar auch innen spielen kann, sich jedoch in der abgelaufenen Saison sich besonders als Rechts- und Linksverteidiger festgespielt hatte.
Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Stones-Kollege Josko Gvardiol einen Abschied von ManCity im Sommer forcieren wolle und sich einen Wechsel zum FCB durchaus vorstellen könne. Das berichtete zumindest Sport1 am Dienstagabend. Gvardiol sei demnach ein "großer Fan" des deutschen Rekordmeisters und habe schon mehrfach auf dem Zettel des FCB gestanden. Anders als eine Stones-Verrpflichtung wäre die von Gvardiol jedoch extrem kostspielig. Umgekehrt könnte Gvardiol jedoch auch als Linksverteidiger agieren. Seitdem Alphonso Davies weit weg von seiner Bestform ist und sich infolge seines Kreuzbandrisses immer wieder teils gravierende Muskelverletzungen zugezogen hatte, ist auch diese Position bei den Bayern wohl nicht mehr in Stein gemeißelt.
John Stones: Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele 17 Tore 0 Vorlagen 0 Einsatzminuten 1.066
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.