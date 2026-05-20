Vincent Kompany als Schlüssel? FC Bayern denkt angeblich über ablösefreien "Schock-Transfer" nach

Stones, 87-facher englischer Nationalspieler, war eine prägende Figur der erfolgreichen City-Ära und gewann zwischen 2016 und 2026 sechsmal die Premier League, zweimal den FA Cup sowie 2023 die Champions League. In der Saison 2025/26 wurde er unter Pep Guardiola jedoch immer wieder von Verletzungen ausgebremst, kam nur noch sporadisch zum Einsatz und stand insgesamt lediglich 17-mal auf dem Platz.

Auch beim FC Bayern wäre ein Platz in der Innenverteidigung höchst unwahrscheinlich. Mit Dayot Upamecano, dessen Vertrag erst kürzlich bis 2030 verlängert wurde, und Jonathan Tah verfügt der Rekordmeister bereits über ein eingespieltes Stamm-Duo. Dahinter wird die personelle Situation jedoch etwas dünner: Min-Jae Kim gilt seit Längerem als Verkaufskandidat, konkrete Entwicklungen gibt es jedoch nicht. Hiroki Ito ist aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit immer wieder außen vor und damit keine verlässliche Option. Auch er dürfte die Bayern bei einem passenden Angebot wohl wieder verlassen. Ergänzt wird die zentrale Defensive vom Allrounder Josip Stanisic, der zwar auch innen spielen kann, sich jedoch in der abgelaufenen Saison sich besonders als Rechts- und Linksverteidiger festgespielt hatte.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Stones-Kollege Josko Gvardiol einen Abschied von ManCity im Sommer forcieren wolle und sich einen Wechsel zum FCB durchaus vorstellen könne. Das berichtete zumindest Sport1 am Dienstagabend. Gvardiol sei demnach ein "großer Fan" des deutschen Rekordmeisters und habe schon mehrfach auf dem Zettel des FCB gestanden. Anders als eine Stones-Verrpflichtung wäre die von Gvardiol jedoch extrem kostspielig. Umgekehrt könnte Gvardiol jedoch auch als Linksverteidiger agieren. Seitdem Alphonso Davies weit weg von seiner Bestform ist und sich infolge seines Kreuzbandrisses immer wieder teils gravierende Muskelverletzungen zugezogen hatte, ist auch diese Position bei den Bayern wohl nicht mehr in Stein gemeißelt.