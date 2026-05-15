"Vierter Stürmer im Kader": Kylian Mbappe und Alvaro Arbeloa liefern sich bei Real Madrid einen öffentlichen Schlagabtausch

"Mir geht es sehr gut, ich bin bei 100 Prozent. Ich habe nicht gespielt, weil der Trainer mir gesagt hat, dass ich für ihn der vierte Stürmer im Kader bin – hinter Mastantuono, Vinicius und Gonzalo", sagte Mbappe gegenüber Reportern nach dem Spiel. Er "akzeptiere es" auf der Bank zu sitzen und "nutze die Spielzeit, die mir gegeben wurde", so der Starstürmer.

Real-Trainer Arbeloa widersprach Mbappe auf der Pressekonferenz. Er habe seinem Angreifer keineswegs gesagt, dass dieser in der internen Rangordnung zurückgefallen sei. "Vielleicht hat er mich einfach nicht richtig verstanden – ich weiß auch nicht genau, was ich dazu sagen soll", sagte Arbeloa: "Für mich ist völlig klar: Ein Spieler, der es vor vier Tagen nicht einmal auf die Ersatzbank geschafft hat, sollte heute nicht in der Startelf stehen – insbesondere, da es sich nicht um ein Finale handelt, nicht um ein Spiel auf Leben und Tod. Auch deshalb, weil wir am Sonntag ein Spiel bestreiten, in dem er definitiv als Stürmer erster Wahl auflaufen wird – wie ich ihm auch gesagt habe."