Vier Verkäufe wären ganz wichtig: Gibt der FC Bayern mehr als 100 Millionen Euro für neue Spieler aus?

Sollten von Palhinha bis Boey alle vier Spieler aus dem Quartett verkauft werden können, würde das Bayerns Handlungsspielraum auf dem Transfermarkt natürlich stärken. Priorität Nummer 1 dort ist ein flexibler Offensivspieler, der sowohl auf dem linken Flügel spielen als auch ein Backup für Harry Kane im Sturmzentrum sein kann. Laut kicker ist der etwas höherwertige Einsatzbereich für das von Bayerns Verantwortlichen gesuchte Profil die Rolle als Kane-Backup.

Schließlich verlässt in Nicolas Jackson die einzig primär dafür vorgesehene Option die Säbener Straße diesen Sommer wieder. Der Senegalese kehrt nach seinem Leihjahr beim FCB bekanntlich zum FC Chelsea zurück, wo er unter Neu-Trainer Xabi Alonso möglicherweise doch noch eine Zukunft hat. Dass Bayern die Kaufoption für Jackson nicht ziehen würde, war schon seit Monaten klar.

Für die drei Positionen hinter Kane stehen in Michael Olise, Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Lennart Karl ohnehin schon fünf hochkarätige Optionen zur Verfügung. Zudem könne sich Trainer Vincent Kompany gut vorstellen, mit Arijon Ibrahimovic auch noch einen sechsten Akteur für die drei entsprechenden Positionen in seinen Kader zu integrieren. Das 20-jährige FCB-Eigengewächs war in der abgelaufenen Saison an den 1. FC Heidenheim verliehen und machte seine Sache dort gut, vertraglich ist Ibrahimovic noch bis 2027 an die Bayern gebunden. Allerdings sollen bei dem deutschen U21-Nationalspieler auch zahlreiche Interessenten Schlange stehen, unter anderem einige Bundesligisten locken Ibrahimovic wohl.

Mit Anthony Gordon hatten die Bayern einen Offensivspieler, der das flexible Profil als Mittelstürmer / Linksaußen bestens erfüllt hätte, schon an der Angel. Angeblich hatte der FCB mit Gordon bereits eine Einigung erzielt, den englischen Nationalspieler zog es schließlich aber doch zum FC Barcelona. Mit unter anderem Yan Diomande (RB Leipzig) und Junior Kroupi (AFC Bournemouth) werden einige weitere Kandidaten rund um die Bayern gehandelt, die beiden Genannten wären mit über 100 Millionen Euro (Diomande) und um die 80 Millionen (Kroupi) allerdings wohl nur für sehr teures Geld zu haben.

Dann würde von den wohl anvisierten rund 100 Millionen Euro Transfergeld für diesen Sommer möglicherweise nicht mehr genügend übrig bleiben, um noch einen neuen Linksverteidiger zu verpflichten. Laut kicker sondiert der FCB nämlich neben dem gewünschten Offensivspieler vor allem für links hinten den Markt. Der eigentlich dort gesetzte Alphonso Davies gilt nicht mehr als unumstritten. Das Vertrauen in die Fitness des Kanadiers soll aufgrund von dessen häufigen Verletzungsproblemen in Folge seines im vergangenen Jahr erlittenen Kreuzbandrisses nicht mehr allzu groß sein..

Als Alternative wurde Bayern zuletzt unter anderem mit dem deutschen WM-Fahrer Nathaniel Brown in Verbindung gebracht. Laut Sport1 sollen sich FCB-Verantwortliche bereits mit Vertretern des 22-Jährigen von Eintracht Frankfurt getroffen haben, für den die SGE dem Vernehmen nach mindestens 60 Millionen Euro Ablöse verlangen würde.

Brown selbst hielt sich bezüglich der Bayern-Gerüchte um seine Person zuletzt bedeckt: "Ich lese das natürlich auch, aber ich will mich jetzt auf die WM fokussieren. Was danach kommt, schaue ich dann. Aber jetzt ist mein voller Fokus auf der WM", sagte der deutsche Nationalspieler.