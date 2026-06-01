Der FC Bayern München hat zwei Transferprioritäten für den Sommer. Eine wichtige Voraussetzung dafür: Einnahmen aus Spielerverkäufen.
Vier Verkäufe wären ganz wichtig: Gibt der FC Bayern mehr als 100 Millionen Euro für neue Spieler aus?
FC Bayern: Joao Palhinha wohl vor Rückkehr zu Sporting - was wird aus Alexander Nübel?
So müsste der FCB um Sportvorstand Max Eberl laut kicker für die zuletzt verliehenen Alexander Nübel, Sacha Boey, Bryan Zaragoza und Joao Palhinha etwa 40 Millionen Euro einnehmen, um dann mehr als 100 Millionen Euro in neue Stars investieren zu können.
Vor allem mit Blick auf einen potenziellen Verkauf Palhinhas ist das Erreichen der 40-Millionen-Marke an Ablöse-Einnahmen für das Quartett sehr wahrscheinlich. Der portugiesische Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Spielzeit an Tottenham Hotspur verliehen, hat beim FCB trotz bis 2028 gültigen Vertrages aber keine Zukunft mehr.
Die Spurs hätten die 30 Millionen Euro schwere Kaufoption dem Vernehmen nach gerne gezogen, allerdings hat Palhinha offenbar andere Pläne. So liebäugelt der 30-Jährige wohl mit einer Rückkehr zu Sporting Lissabon, wo er einst den Sprung in die portugiesische Nationalmannschaft schaffte. Die Gespräche sollen vielversprechend verlaufen, allerdings ist dabei wohl eine erneute Leihe - diesmal mit Kaufpflicht - Thema. Bayern wäre ein Verkauf schon diesen Sommer sicherlich lieber, wenngleich man damit weniger einnehmen wird als die 51 Millionen Euro, die man selbst für Palhinha 2024 an den FC Fulham überwiesen hatte. Durchsetzen konnte sich die teure Neuverpflichtung in München nicht.
Bei Torhüter Alexander Nübel stellt sich Bayern Medienberichten zufolge eine Ablöse in Höhe von zehn bis 15 Millionen Euro vor. Der Nationalkeeper verlässt den VfB Stuttgart nach dreijähriger Leihe, die Schwaben konnten eine feste Verpflichtung finanziell nicht stemmen. Die FCB-Bosse stellten in den vergangenen Wochen mehrfach klar, dass Nübel trotz Vertrag bis 2029 beim deutschen Meister keine Zukunft hat, hier setzt man auch nächste Saison auf das Torwart-Trio Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich.
Wo es für Nübel weiter geht, ist völlig offen. Vor allem die Premier League wird als Ziel des 29-Jährigen gehandelt, die Sport Bild schrieb zuletzt von einem Interesse seitens Manchester City. Dem gleichen Bericht zufolge soll mit Juventus Turin auch ein italienischer Topklub die Fühler nach Nübel ausstrecken - beide Vereine hätten jedenfalls keinerlei Probleme, Bayerns Ablöseforderung zu erfüllen.
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FC Bayern: Komplizierte Situation bei Bryan Zaragoza
Bryan Zaragoza ist der Nächste im Bunde der Leihspieler, die nun möglichst verkauft werden sollen. Bei dem spanischen Offensivmann, der 2024 vom FC Granada kam, allerdings lediglich sieben Pflichtspiele für die Münchener bestritten hat, könnte sich die Situation deutlich komplizierter darstellen als bei Palhinha und Nübel.
Nachdem er im ersten Halbjahr der vergangenen Saison an Celta Vigo verliehen war, entschied sich Zaragoza im Wintertransferfenster dazu - erneut per Leihe -, zur AS Rom weiterzuziehen. Nach vielversprechendem Start wurde es dort schnell sehr ruhig um Zaragoza, der seit Mitte März kein Spiel mehr absolviert hat und schon vor seinen derzeitigen Knieproblemen komplett außen vor war. Der Hintergrund: Der Roma wurde schnell klar, dass man die 13 Millionen Euro teure Kaufoption für den 24-Jährigen nicht ziehen will. Daher saß Zaragoza wochenlang durchgehend auf der Bank, damit er nicht auf die Anzahl der Einsatzminuten kommt, die aus der Kaufoption eine Kaufpflicht gemacht hätten.
Zunächst einmal wird Zaragoza also zwangsläufig zum FCB zurückkehren, wo sein Vertrag noch bis 2029 gültig ist. Gerüchte über etwaige Interessenten für den Spanier gab es zuletzt nicht, will man sofort verkaufen, muss Bayern bei der Ablöse möglicherweise große Abstriche machen.
Das könnte auch für Sacha Boey gelten, der ebenfalls verkauft werden soll. Bestenfalls an Galatasaray, wohin er seit Anfang Februar und offiziell noch bis Ende Juni verliehen ist. Die Leihe zum türkischen Meister, wo sich der Rechtsverteidiger einst international einen Namen machte und den Bayern Anfang 2024 30 Millionen Euro wert war, lief allerdings nicht ganz so gut wie erhofft. Boey war bei Galatasaray nicht gesetzt, saß immer wieder auf der Bank.
Dazu passt, dass die Türken die wohl bei 15 Millionen Euro fixierte Kaufoption für Boey offenbar nicht ziehen wollen. Zuletzt hieß es, sie würden Boeys Kaderplatz lieber mit Zeki Celik nachbesetzen, der nach Vertragsende bei der Roma ablösefrei zu haben ist. Boey würde dann wie Zaragoza zunächst an die Säbener Straße zurückkehren, steht noch bis 2028 unter Vertrag. Auch abseits von Galatasaray dürfte es Interessenten geben, vor allem französische Klubs wurden in der Vergangenheit immer wieder mit dem 25-Jährigen in Verbindung gebracht.
Bayerns Priorität im Detail: Nach Jacksons Abgang fehlt ein Kane-Backup
Sollten von Palhinha bis Boey alle vier Spieler aus dem Quartett verkauft werden können, würde das Bayerns Handlungsspielraum auf dem Transfermarkt natürlich stärken. Priorität Nummer 1 dort ist ein flexibler Offensivspieler, der sowohl auf dem linken Flügel spielen als auch ein Backup für Harry Kane im Sturmzentrum sein kann. Laut kicker ist der etwas höherwertige Einsatzbereich für das von Bayerns Verantwortlichen gesuchte Profil die Rolle als Kane-Backup.
Schließlich verlässt in Nicolas Jackson die einzig primär dafür vorgesehene Option die Säbener Straße diesen Sommer wieder. Der Senegalese kehrt nach seinem Leihjahr beim FCB bekanntlich zum FC Chelsea zurück, wo er unter Neu-Trainer Xabi Alonso möglicherweise doch noch eine Zukunft hat. Dass Bayern die Kaufoption für Jackson nicht ziehen würde, war schon seit Monaten klar.
Für die drei Positionen hinter Kane stehen in Michael Olise, Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Lennart Karl ohnehin schon fünf hochkarätige Optionen zur Verfügung. Zudem könne sich Trainer Vincent Kompany gut vorstellen, mit Arijon Ibrahimovic auch noch einen sechsten Akteur für die drei entsprechenden Positionen in seinen Kader zu integrieren. Das 20-jährige FCB-Eigengewächs war in der abgelaufenen Saison an den 1. FC Heidenheim verliehen und machte seine Sache dort gut, vertraglich ist Ibrahimovic noch bis 2027 an die Bayern gebunden. Allerdings sollen bei dem deutschen U21-Nationalspieler auch zahlreiche Interessenten Schlange stehen, unter anderem einige Bundesligisten locken Ibrahimovic wohl.
Mit Anthony Gordon hatten die Bayern einen Offensivspieler, der das flexible Profil als Mittelstürmer / Linksaußen bestens erfüllt hätte, schon an der Angel. Angeblich hatte der FCB mit Gordon bereits eine Einigung erzielt, den englischen Nationalspieler zog es schließlich aber doch zum FC Barcelona. Mit unter anderem Yan Diomande (RB Leipzig) und Junior Kroupi (AFC Bournemouth) werden einige weitere Kandidaten rund um die Bayern gehandelt, die beiden Genannten wären mit über 100 Millionen Euro (Diomande) und um die 80 Millionen (Kroupi) allerdings wohl nur für sehr teures Geld zu haben.
Dann würde von den wohl anvisierten rund 100 Millionen Euro Transfergeld für diesen Sommer möglicherweise nicht mehr genügend übrig bleiben, um noch einen neuen Linksverteidiger zu verpflichten. Laut kicker sondiert der FCB nämlich neben dem gewünschten Offensivspieler vor allem für links hinten den Markt. Der eigentlich dort gesetzte Alphonso Davies gilt nicht mehr als unumstritten. Das Vertrauen in die Fitness des Kanadiers soll aufgrund von dessen häufigen Verletzungsproblemen in Folge seines im vergangenen Jahr erlittenen Kreuzbandrisses nicht mehr allzu groß sein..
Als Alternative wurde Bayern zuletzt unter anderem mit dem deutschen WM-Fahrer Nathaniel Brown in Verbindung gebracht. Laut Sport1 sollen sich FCB-Verantwortliche bereits mit Vertretern des 22-Jährigen von Eintracht Frankfurt getroffen haben, für den die SGE dem Vernehmen nach mindestens 60 Millionen Euro Ablöse verlangen würde.
Brown selbst hielt sich bezüglich der Bayern-Gerüchte um seine Person zuletzt bedeckt: "Ich lese das natürlich auch, aber ich will mich jetzt auf die WM fokussieren. Was danach kommt, schaue ich dann. Aber jetzt ist mein voller Fokus auf der WM", sagte der deutsche Nationalspieler.
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Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler
Position
Verpflichtet von
Jahr
Ablöse
Harry Kane
Angriff
Tottenham Hotspur
2023
95 Millionen Euro
Lucas Hernandez
Abwehr
Atletico Madrid
2019
80 Millionen Euro
Luis Diaz
Angriff
FC Liverpool
2025
70 Millionen Euro
Matthijs de Ligt
Abwehr
Juventus
2022
67 Millionen Euro
Michael Olise
Angriff
Crystal Palace
2024
53 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.