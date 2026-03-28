Die AS Rom hat Interesse an Julian Brandt. Wie die Sportzeitung Gazzetta dello Sport berichtete, hat der italienische Fußball-Erstligist den Offensivspieler von Borussia Dortmund für einen Wechsel im Sommer ins Visier genommen. Der Serie-A-Klub hat bereits Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen.
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Vier Millionen Euro Jahresgehalt: Serie-A-Gigant ist angeblich hinter BVB-Star Julian Brandt her
- AFP
Julian Brandt soll bei der Roma Paulo Dybala ersetzen
Der 29-Jährige, der von seinem Vater beraten wird, erhält nach sieben Spielzeiten beim BVB keinen neuen Vertrag, der 48-malige Nationalspieler ist ablösefrei. Die Roma ist laut Gazzetta bereit, ihm ein Jahresgehalt von vier Millionen Euro anzubieten. Brandt ist als Ersatz für den Argentinier Paulo Dybala vorgesehen, der am Ende der Saison den Klub verlassen könnte.